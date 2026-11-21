Durante la cobertura televisiva tras un sismo registrado en Junín, en Latina Noticias se detalla los artículos fundamentales que deben incluirse en una mochila de emergencia. Mediante una infografía interactiva en el estudio, se enumeran elementos como botiquín de primeros auxilios, alimentos enlatados, agua embotellada, silbato, linterna con pilas, duplicado de llaves, útiles de aseo personal, prendas de abrigo y fotocopias de documentos de identidad.

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Una mochila de emergencia debe estar lista antes de que ocurra un sismo y ubicarse cerca de la puerta de salida de la vivienda. Su contenido tiene que responder a necesidades inmediatas: atender heridas leves, contar con agua y alimentos, protegerse del frío, comunicarse y disponer de documentos básicos durante una evacuación.

El objetivo es que una persona pueda trasladarla sin dificultades si debe salir con rapidez. Por ese motivo, no conviene cargarla con objetos prescindibles ni con envases voluminosos. Las provisiones deben alcanzar para uno o dos días y adaptarse a las características de cada hogar, sobre todo si viven allí niños, adultos mayores o personas que requieren medicación.

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La preparación no termina cuando se guarda la mochila. Los alimentos, el agua, las pilas y los medicamentos tienen fechas de vencimiento o pueden deteriorarse por la humedad y el calor. Revisar el contenido cada tres o seis meses permite reemplazar los insumos antes de que pierdan utilidad en una situación de emergencia.

Un presentador de televisión expone los elementos básicos que deben incluirse en una mochila de emergencia durante la cobertura de un sismo en Junín.

El botiquín debe reunir insumos para heridas y golpes leves

El botiquín de primeros auxilios es uno de los elementos que debe priorizarse. Durante un movimiento sísmico o en una evacuación pueden producirse cortes, raspones, golpes y otras lesiones por la caída de objetos, vidrios o muebles. El equipo debe ser compacto, estar ordenado y permanecer dentro de una bolsa impermeable.

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Entre los productos esenciales figuran algodón, alcohol, agua oxigenada, gasas, vendas, cinta adhesiva y curitas. También es conveniente incorporar guantes descartables, tijeras pequeñas, jabón y analgésicos de uso habitual. Las personas que siguen tratamientos médicos deben sumar una reserva de sus medicamentos y, si es posible, una copia de la receta.

Un presentador de televisión expone los elementos básicos de una mochila de emergencias durante la cobertura de un sismo de magnitud 6,7 en Junín.

La lista básica para el botiquín puede incluir:

Algodón, gasas estériles y vendas.

Alcohol y agua oxigenada para limpiar heridas.

Cinta adhesiva, curitas y guantes descartables.

Tijeras pequeñas y jabón.

Medicamentos de uso personal, con indicaciones médicas.

El botiquín no reemplaza la atención profesional ante lesiones graves. Si una persona presenta sangrado abundante, dolor intenso, pérdida de conocimiento o dificultades para respirar, debe recibir asistencia médica. La mochila sirve para responder a los primeros minutos, cuando los servicios pueden tardar o las vías de acceso pueden estar afectadas.

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También conviene guardar una linterna con pilas de repuesto. Los cortes de energía pueden ocurrir después de un sismo y dificultar la salida de una vivienda, en especial durante la noche. Una fuente de luz permite revisar el entorno, evitar zonas peligrosas y localizar otros objetos necesarios sin depender del teléfono celular.

Una mochila de emergencia equipada con suministros básicos permanece lista junto a la puerta de salida de una vivienda para facilitar una evacuación rápida ante contingencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua, los alimentos y el silbato cubren las primeras necesidades

El agua embotellada sin gas debe formar parte de la reserva porque un movimiento sísmico puede dañar tuberías, contaminar el suministro o interrumpir el servicio por varias horas. Cada integrante de la familia necesita contar con una cantidad suficiente para beber, aunque la mochila no debe adquirir un peso que vuelva imposible su traslado.

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Los alimentos deben ser no perecederos y fáciles de consumir sin cocina. Las latas de atún, las galletas, las barras de cereal, los frutos secos y otros productos de larga duración permiten resolver la alimentación durante las primeras horas. La comida enlatada solo resulta útil si permanece dentro de la fecha de caducidad y si hay un abrelatas manual disponible.

Una mochila abierta reúne suministros médicos, botellas de agua, alimentos no perecederos, herramientas y ropa organizados por categorías sobre una superficie clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la mochila pueden incluirse estas provisiones:

Botellas de agua sin gas.

Atún u otros alimentos enlatados.

Galletas, barras de cereal y frutos secos.

Un abrelatas manual.

Vasos, cubiertos y servilletas descartables.

El silbato es otro recurso que ocupa poco espacio y puede ser útil si una persona queda atrapada o necesita ser localizada entre escombros. Su sonido puede alertar a familiares, vecinos o brigadas de búsqueda cuando gritar no resulta posible. También puede servir para mantener contacto durante una evacuación en zonas con poca visibilidad.

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Es recomendable sumar una radio portátil a pilas si se dispone de una. En un escenario de interrupción de las redes de telefonía o de electricidad, este dispositivo puede permitir el acceso a alertas, disposiciones de las autoridades y reportes sobre rutas, servicios de salud y puntos de reunión habilitados.

Un hombre desciende por una escalera con una mochila de emergencia y una linterna durante una evacuación nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los documentos, las llaves y el abrigo completan la preparación

Una fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), los teléfonos de familiares y una lista de contactos de emergencia deben guardarse dentro de un sobre o bolsa hermética. Estos datos pueden facilitar la identificación y la comunicación si se pierde el celular, se agota la batería o una persona debe trasladarse a un refugio temporal.

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Un duplicado de las llaves de la vivienda también puede evitar problemas si la salida ocurre con apuro y el juego principal queda dentro de la casa. A la vez, los artículos de aseo personal permiten cubrir necesidades básicas durante una permanencia fuera del hogar. Jabón, papel higiénico, toallas húmedas, cepillo de dientes y pasta dental pueden integrarse sin ocupar demasiado espacio.

Una mochila de emergencia equipada con víveres, botiquín y radio portátil permanece sobre una mesa frente al amanecer en una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ropa debe ajustarse al clima y renovarse según la estación. Una muda, medias, una campera, una manta y una bolsa plástica para proteger objetos de la humedad son parte de la reserva. Las mantas y las prendas secas pueden ser necesarias si la familia debe permanecer varias horas a la intemperie o si la vivienda presenta daños.

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Una mochila de emergencia equipada con provisiones básicas y documentos se ubica junto a una ruta de evacuación señalizada en una vivienda de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La necesidad de prever desplazamientos también se vincula con el estado de las vías. La carretera Central registró desprendimientos de rocas en varios puntos de la subida a Ticlio, en la sierra de Lima, y se anunciaron cuadrillas de limpieza para atender el tramo. Quienes planeen salir de la ciudad durante la noche deben verificar las condiciones de la ruta antes de iniciar el viaje.

Durante un sismo, la prioridad es alejarse de objetos que puedan caer, protegerse de vidrios y evitar ascensores. Una vez que termine el movimiento, corresponde evacuar con calma hacia una zona segura y llevar la mochila si está al alcance. Tenerla preparada permite concentrarse en la seguridad de las personas y no perder tiempo en buscar provisiones en medio de una emergencia.

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