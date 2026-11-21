El alcalde de Junín, Elio Zevallos, informó en enlace en vivo para Exitosa que no se han reportado daños personales ni materiales tras registrarse un sismo de magnitud 6.7 en la región. Durante la transmisión se emitieron grabaciones de cámaras de seguridad que registraron el momento del movimiento telúrico en interiores, mientras la autoridad local señaló la realización previa de simulacros en coordinación con Defensa Civil.

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El alcalde provincial de Junín, Elio Zevallos, interviene en una transmisión televisiva para reportar la falta de víctimas y daños graves tras el sismo.

La provincia de Junín no registró víctimas ni daños materiales de consideración tras el sismo de magnitud 6.7 que se sintió con fuerza en la zona. La información preliminar de las autoridades locales señaló que solo se produjeron afectaciones menores en algunos corrales del distrito de Hondores, donde el movimiento tuvo mayor intensidad.

El alcalde provincial de Junín, Elio Ceballos, informó que la municipalidad activó las coordinaciones con los distritos de la jurisdicción poco después del temblor. Hasta el momento de su reporte, las autoridades no habían recibido avisos sobre personas heridas, viviendas colapsadas ni daños en infraestructura pública que obligaran a declarar una emergencia local.

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La respuesta inicial se concentró en reunir información de cada distrito y establecer si había sectores aislados o familias que necesitaran ayuda. Ceballos indicó que los reportes recogidos permitieron descartar consecuencias graves dentro de la provincia, aunque las autoridades mantuvieron las comunicaciones abiertas ante la posibilidad de que aparecieran nuevas incidencias con el paso de las horas.

Un reporte televisivo en directo informa sobre la caída de rocas en la Carretera Central durante un trayecto nocturno.

Hondores registró la caída de algunos corrales, sin heridos ni daños mayores

El distrito de Hondores fue el punto de la provincia donde se identificaron los daños más visibles. Algunos corrales cedieron a causa del movimiento telúrico, según precisó el alcalde. No obstante, estas estructuras no dejaron personas lesionadas ni afectaron viviendas, por lo que la situación quedó bajo observación de las autoridades locales.

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El municipio también dispuso recorridos en distintos sectores para confirmar el estado de colegios, viviendas y espacios de uso público. Personal de Defensa Civil, la Policía Nacional del Perú y Serenazgo participó en estas verificaciones, con prioridad en las zonas donde los vecinos percibieron con más fuerza el sismo.

Las inspecciones permitieron establecer que las instituciones educativas de la provincia no presentaban daños que comprometieran su estructura. En las viviendas tampoco se advirtieron afectaciones mayores. La ausencia de colapsos evitó que las familias tuvieran que trasladarse a áreas de evacuación o permanecer fuera de sus casas durante un período prolongado.

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Un noticiero televisivo informa sobre un desprendimiento de piedras que afectó a un vehículo en la Carretera Central.

La revisión de colegios y viviendas descartó afectaciones estructurales en la provincia

Ceballos explicó que los protocolos ante un movimiento sísmico indican que la población debe conservar la calma, reconocer los puntos seguros y evacuar cuando existe riesgo dentro de las viviendas o en la vía pública. En este caso, las condiciones no hicieron necesario activar una evacuación general en la provincia.

La evaluación posterior al temblor tuvo como objetivo detectar grietas, desprendimientos, daños en techos y otras señales que pudieran representar un riesgo para los habitantes. La revisión preliminar no encontró problemas estructurales de gravedad en escuelas ni en inmuebles de la jurisdicción, de acuerdo con la información entregada por la municipalidad.

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El alcalde atribuyó parte de la reacción ordenada de los vecinos a los simulacros realizados con anterioridad junto con Defensa Civil y otras autoridades locales. Esas prácticas permiten que la población identifique rutas de salida, zonas seguras y medidas básicas de protección ante un evento de esta naturaleza.

Un enlace televisivo informa sobre la ausencia de víctimas y daños de consideración en la provincia de Junín tras registrarse un sismo de magnitud 6.7.

Las autoridades mantienen la alerta ante réplicas y riesgos en zonas aledañas

Aunque la situación en Junín se mantenía controlada, las autoridades recomendaron a los habitantes permanecer atentos ante posibles réplicas. Si se produce otro movimiento de consideración, los vecinos deberán salir de sus viviendas si identifican daños o riesgos y dirigirse a los espacios seguros definidos por cada localidad.

Las recomendaciones también incluyen evitar permanecer cerca de muros con fisuras, postes, cables eléctricos, taludes o construcciones que presenten señales de deterioro. Las familias deben tener identificados los puntos de encuentro y mantener disponibles artículos básicos para atender una eventual emergencia, sobre todo en comunidades alejadas de los centros urbanos.

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Una transmisión del medio Exitosa informa sobre el sismo de magnitud 6.7 en Junín, donde las autoridades reportaron que no hubo víctimas ni daños de consideración.

En la provincia no se registraron deslizamientos ni desprendimientos de tierra luego del sismo. Sin embargo, Ceballos confirmó que hubo deslizamientos en localidades y provincias cercanas, un escenario que obliga a mantener la vigilancia en rutas, laderas y zonas de difícil acceso. Las autoridades locales continuarán con el monitoreo y la coordinación distrital para atender cualquier reporte que pueda surgir tras el movimiento.