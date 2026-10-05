Perú

Pedro Spadaro será el nuevo Gobernador del Callao: perfil y retos para el candidato elegido por amplia mayoría

La ONPE reportó 290.660 sufragios para el postulante de Renovación Popular, una cifra basada en el procesamiento de actas y aún sujeta a la culminación del cómputo oficial de los resultados

Pedro Spadaro
Pedro Carmelo Spadaro encabeza la elección al Gobierno Regional del Callao con el 51,730% de los votos según el conteo oficial de la ONPE.
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Pedro Spadaro, candidato de Renovación Popular, encabeza la elección al Gobierno Regional del Callao con 290.660 votos, equivalentes al 51,730% del total, según el avance del conteo de actas difundido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La votación coloca a Pedro Spadaro como virtual gobernador regional chalaco para el periodo 2027-2030. El candidato llega a esta elección después de haber sido alcalde provincial del Callao, cargo al que renunció de manera irrevocable para postular al gobierno regional.

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La cifra oficial conocida hasta el momento superó la proyección de boca de urna difundida por Datum el domingo 4 de octubre. Ese sondeo, citado por La República, le asignó 55,7% de las preferencias, por delante de Ismael Paredes, con 15,3%, y Miguel Cordano, con 11,4%.

La ONPE aclaró que su información procede del procesamiento de actas electorales, a diferencia de los conteos rápidos de las encuestadoras, que establecen tendencias después del cierre de la jornada. Los resultados definitivos dependerán del avance y la culminación del cómputo oficial.

Dos presentadores en un estudio de televisión junto a un gráfico interactivo con imágenes y porcentajes de candidatos electorales
Un gráfico de televisión presenta los resultados a boca de urna de la encuestadora Datum para la provincia del Callao en Perú. (América TV)

La elección

La candidatura de Renovación Popular obtuvo una ventaja superior a la mitad de los votos emitidos en la elección regional. En paralelo, César Gastón Pérez Barriga, candidato de la misma agrupación para la Municipalidad Provincial del Callao, registró 293.372 votos, el 55,683% del total contabilizado.

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El avance de esa organización también se reflejó en varios distritos chalacos. En Bellavista, Fernando Llanos ocupó el primer lugar con 18.949 votos, equivalentes al 42,300%, con 96,653% de las actas contabilizadas. En Carmen de la Legua-Reynoso, Daniel Lecca lideró con 9.211 votos y 31,975%.

En La Perla, Giulliana Romero alcanzó 21.317 votos, el 59,038%, mientras que Katia Santamaria se ubicó en el primer puesto en Mi Perú con 12.908 votos, equivalentes al 53,246%.

El escenario permanecía más ajustado en otros dos distritos. En La Punta, Renzo Figallo, de Renovación Popular, registraba 1.775 votos, el 46,405%, frente a los 1.598 votos y 41,778% de María Gabilondo, de Unidad y Paz. La diferencia era de 177 votos.

Alcalde del Callao, Pedro Spadaro, presenta renuncia para postular en comicios regionales. (Foto: Agencia Andina)
Pedro Spadaro es un abogado de 49 años con estudios de maestría en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico. (Andina)

En Ventanilla, Luis Landauro, de Somos Perú, sumaba 67.561 votos, el 43,942%, mientras que Omar Marcos, de Renovación Popular, tenía 67.233 votos, el 43,729%. La distancia entre ambos candidatos era de 328 votos, o 0,213 puntos porcentuales.

Abogado y exalcalde

Según la biografía publicada en la página web del candidato, Spadaro tiene 49 años, es abogado por la Universidad de San Martín y cursó estudios de maestría en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico.

El perfil también señala que es esposo y padre de dos niñas. Además, indica que su padre fue alcalde. Esos son los principales datos personales y académicos consignados en la presentación difundida por su propia plataforma digital.

Su experiencia política más reciente se vincula con la Municipalidad Provincial del Callao. Spadaro dejó ese cargo para competir en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 por el gobierno regional.

La presentación del primer lote de trenes en el Callao tuvo como invitados a la congresista Norma Yarrow, y al alcalde del Callao, Pedro Spadaro. (Foto: Facebook Kllao Salsa)
La presentación del primer lote de trenes en el Callao tuvo como invitados a la congresista Norma Yarrow, y al alcalde del Callao, Pedro Spadaro. (Foto: Facebook Kllao Salsa)

La jornada electoral definió autoridades regionales y municipales que asumirán funciones entre 2027 y 2030. La ONPE organizó la votación, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estuvo a cargo de la fiscalización del proceso en las regiones, provincias y distritos del país.

Seguridad ciudadana, infraestructura y salud

Tras conocerse los primeros resultados, Pedro Spadaro anunció el Plan Callao, una iniciativa que, según indicó, priorizará la seguridad ciudadana, la infraestructura, la salud y la educación.

En materia de seguridad, señaló que liderará el Comité Regional de Seguridad Ciudadana. También planteó un shock de inversiones para poner la infraestructura policial al servicio de la seguridad en el Callao.

Entre las medidas anunciadas figura la instalación de un laboratorio de criminalística, la entrega de camionetas a la Policía Nacional del Perú (PNP) y el refuerzo de las labores de inteligencia contra la delincuencia en la región.

El candidato de Renovación Popular también propuso que el gobierno regional apoye a los municipios con la adquisición de 3.000 cámaras de videovigilancia. Su planteamiento contempla la construcción posterior de un centro de control con capacidad para monitorear más de 5.000 cámaras en el Callao.

Spadaro describió ese sistema proyectado como “un ojo que todo lo ve”. Asimismo, planteó financiar la contratación de 1.500 policías con recursos del gobierno regional para atender las necesidades de seguridad ciudadana en el primer puerto.

Luego de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el virtual gobernador regional afirmó que Renovación Popular había obtenido una victoria contundente en el Callao. También felicitó a Rafael López Aliaga por los resultados en Lima y a su equipo de campaña.

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