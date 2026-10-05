“Te llamo ahora”, “chambeemos por Lima”: Rafael López Aliaga y Francis Allison se reconcilian en vivo durante escrutinio

López Aliaga y Allison dejan atrás sus enfrentamientos de campaña y protagonizan una reconciliación en directo durante el inicio del escrutinio oficial

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y el candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, protagonizaron este domingo una reconciliación en directo por televisión al inicio del escrutinio oficial, después de una campaña marcada por los ataques y pullas entre ambos.

El programa Sin Rodeos, conducido por la periodista Milagros Leiva en Panamericana TV, los enlazó en directo tras el cierre de la jornada electoral y ambos acordaron dejar atrás sus diferencias, recuperar su amistad y trabajar juntos por la capital.

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Con el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en marcha, López Aliaga se mantiene como favorito para volver a ocupar la alcaldía capitalina, con el 27,703 % de los votos, aunque los resultados oficiales muestran una ajustada disputa con Allison, que alcanza el 26,841 %.

El aún alcalde de Magdalena reconoció el resultado y afirmó que, como demócrata, respetará la decisión expresada en las urnas. “La gente ya se expresó en las urnas y si alguien gana, así sea por un voto, se respeta el resultado”, manifestó.

El candidato de Avanza País reconoce el resultado electoral y asegura que respetará la decisión de los ciudadanos, incluso si la diferencia final es de un voto

Agregó que tenía previsto buscar a López Aliaga para felicitarlo personalmente y darle la mano, al tiempo que le ofreció su apoyo para la próxima gestión municipal, aunque aclaró entre risas que no estaba solicitando un cargo. “Sí puedo apoyar gratuitamente, ad honorem, en lo que él crea pertinente”, afirmó.

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López Aliaga intervino entonces para dirigirse directamente a su antiguo rival y plantearle dejar atrás las diferencias surgidas durante la campaña.

“Francis, un abrazo enorme para ti y para Carla (su esposa y virtual alcaldesa de Magdalena, quien sucederá a Allison en el cargo). Veámonos mañana, Francis, porque creo que hay que saber pasar la página en estos temas electorales. Yo creo que hay que recuperar una amistad contigo y trabajemos juntos”, afirmó.

“Tú has desarrollado un modelo en Magdalena interesante y trabajémoslo. Creo que hay que ver lo mejor para toda la ciudad”, añadió, antes de señalar que lo llamaría al término de la entrevista.

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Allison aceptó de inmediato la propuesta y confirmó que se reuniría con López Aliaga al día siguiente. “Mañana estaré contigo tomando un café o a la hora que acordemos. Mañana te busco y conversamos y ahí te daré el apretón de manos, como tiene que ser”, afirmó.

“Yo también te felicito a ti y te deseo lo mejor. Mañana te busco y conversamos (...) chambeemos por Lima”, añadió.

López Aliaga propone recuperar su amistad y trabajar juntos por Lima, además de destacar el modelo de gestión desarrollado por Allison en Magdalena

Durante la campaña electoral, Allison calificó a su contrincante de “racista, clasista, misógino” y “claramente mentiroso”, y lo acusó de actuar mediante “troles”, difundir desinformación y tener una “adicción por la mentira”.

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López Aliaga, por su parte, afirmó que el representante de Avanza País tenía “ingreso prohibido” a Estados Unidos por “perjurio y contrabando de dinero”, y llamó a sus partidarios a “sepultarlo” políticamente.

La votación de las elecciones de este domingo terminó tras una jornada sin incidencias de importancia, salvo un incendio en un colegio electoral causado por un explosivo, lo que obligó a suspender la votación en la pequeña población andina de Sorochuco, en la norteña región de Cajamarca.

En estos comicios, que llegan apenas cuatro meses después de las elecciones presidenciales, se escogen a las autoridades locales que tendrá el país andino para el período 2027-2030, entre ellas 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.892 alcaldes distritales.

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