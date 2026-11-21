The Strokes vivió el sismo de Junín durante su presentación en Lima

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The Strokes reaccionó al sismo de magnitud 6.7 que se sintió en Lima antes de su presentación en el Estadio San Marcos, la noche del viernes 20 de noviembre. En un video difundido en redes sociales, Julian Casablancas, vocalista de la banda estadounidense, aparece junto con integrantes de su grupo mientras intenta identificar qué ocurrió durante el movimiento telúrico que tuvo su epicentro en la región Junín.

“¿Terremoto?”, preguntó el músico en español mientras observaba a las personas que lo rodeaban. También mencionó la palabra “tráfico”, en medio de la confusión que provocó el temblor en la capital peruana y otras zonas del centro del país.

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El sismo ocurrió antes de que The Strokes subiera al escenario. La banda tenía previsto iniciar su espectáculo a las 20:45 horas, pero la presentación comenzó más tarde, luego de la actuación de Future Islands, grupo encargado de abrir la jornada.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, el movimiento telúrico ocurrió a las 19:19 horas del viernes 20 de noviembre. Tuvo una magnitud de 6.7, una profundidad de 129 kilómetros y su epicentro se localizó a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, que también se sintió en Lima y otras zonas del centro del país.

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El sismo se sintió en Lima antes del show principal

En el recinto universitario, los asistentes percibieron el temblor y reaccionaron con preocupación, aunque no se informaron incidentes de gravedad durante la evacuación o dentro del estadio.

La presentación de The Strokes comenzó después de una espera de alrededor de 45 minutos respecto del horario anunciado. Cuando la banda salió al escenario, el público recibió al grupo con una respuesta sostenida, a pesar de la demora.

En el escenario, el líder de The Strokes no dudó en mantener el diálogo con los fanáticos. “¿Terremoto?”, preguntó en un inicio. “Me da gusto verlos a todos”, expresó antes de disculparse por la situación y bromear con la posibilidad de reembolsos.

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“Lo siento. Daremos reembolsos si ustedes…”, alcanzó a decir Casablancas, aunque la frase quedó interrumpida por el ruido del estadio y por la reacción de los asistentes.

Luego de ello, la actuación siguió y el público retomó la atención en el repertorio de la agrupación neoyorquina. Casablancas lideró un concierto que marcó el regreso de la agrupación a San Marcos, escenario donde ya había tocado en 2019 como parte del festival Vivo x el Rock. La fecha reunió a seguidores de distintas generaciones, que esperaban escuchar canciones como “Hard to Explain”, uno de los temas interpretados durante la noche.

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El Instituto Nacional de Defensa Civil indicó que se activaron acciones de respuesta y monitoreo en las zonas afectadas. Las autoridades reportaron daños preliminares en algunos sectores de Junín, entre ellos interrupciones del servicio eléctrico, afectaciones en viviendas y derrumbes menores en vías.

Julian Casablancas se refirió al movimiento que tuvo su epicentro en Junín y se sintió en Lima. La banda estadounidense salió al escenario después del horario previsto y completó su presentación ante miles de asistentes. @Ariana

Autoridades mantuvieron el monitoreo por el movimiento en Junín

El Instituto Geofísico del Perú precisó que el evento sísmico tuvo una profundidad considerable, una condición que permitió que se percibiera en varias ciudades sin que se registrara una alerta de tsunami. El movimiento fue sentido en Junín, Pasco, Huánuco, Lima, Ica y otras regiones.

El Instituto Nacional de Defensa Civil informó que continuaba con las acciones de respuesta y evaluación de daños en las zonas afectadas. Entre los reportes preliminares figuraron interrupciones del servicio eléctrico, daños en viviendas y deslizamientos menores en algunos puntos de la red vial.

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Para los asistentes al concierto, el sismo quedó como una escena inesperada dentro de una noche que había comenzado con expectativa por el retorno de The Strokes. La reacción de Casablancas y los aplausos posteriores del público se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la presentación en redes sociales.

Un mapa satelital de la costa sitúa el epicentro de un temblor junto a un recuadro que expone el trazado de un sismógrafo. (Imagen Ilustrativa Infobae)