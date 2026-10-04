Elecciones 2026: Francis Allison llama a los ciudadanos a que “voten por quien crean”

El candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, se muestra optimista en el día de las elecciones. Acompañado de su familia, comparte sus planes que incluyen un desayuno en Villa María del Triunfo y una visita al cementerio en memoria de sus padres | América TV

Guardar

El candidato de Avanza País a la alcaldía de Lima, Francis Allison, anunció que visitaría el asentamiento humano Mirador Eterno antes de ir a votar y afirmó que eligió esa ubicación porque considera que sus habitantes integran “esa Lima abandonada, olvidada, lo que yo llamo la Lima invisible”. Dijo que acudirá junto a su familia a Villa María del Triunfo para participar de un desayuno con vecinos del sector.

Allison también incluyó una visita al cementerio Jardines de la Paz en su agenda de la jornada electoral. Su padre fue enterrado allí en 1995, tras fallecer cuando el candidato tenía 25 años, y su madre fue trasladada al mismo lugar.

PUBLICIDAD

“Voy al cementerio. Siempre, siempre voy al cementerio”, expresó el postulante, quien recordó que su padre había sido alcalde en 1990. “Las virtudes que yo pueda tener como ser humano se las debo a él”, añadió.

Francis Allison es abogado y político peruano, con una trayectoria pública ligada principalmente a Magdalena del Mar, donde fue elegido alcalde por primera vez en 2002 y luego reelegido en otros comicios. Foto: Andina

En una entrevista con Canal N, Allison repasó su agenda electoral: visita al asentamiento humano Mirador Eterno en Villa El Salvador, incluyó una parada en el cementerio Jardines de la Paz y se dirigirá luego a Magdalena para emitir su voto.

Antes de regresar a Magdalena para emitir su voto, Allison dijo que esperaba pasar el resto del día en su casa con su esposa Carla y sus hijos. También contó que había preparado una crema volteada la noche anterior.

PUBLICIDAD

Llamado a votar

El candidato de Avanza País también hizo un llamado a todos los ciudadanos de Lima Metropolitana a acudir a sus centros de votación. “Que vayan a votar, que voten con el corazón y que voten por quien crean que va a estar con ellos, quien va a cuidar por sus familias y por el futuro de la gente que aman”.

Horario oficial de las Elecciones municipales y regionales 2026

Oficialmente, el proceso electoral ya empezó, y la jornada de votación iniciará con la instalación de mesas a las 6:00 a. m., hora en que deben estar presentes los miembros de mesa.

Así podrás entenderlo mejor:

6:00 a. m. - llegada de miembros de mesa, que preparan la instalación, como se les señaló en las capacitaciones

7:00 a. m. - se abren las mesas de sufragio para todos los electores

5:00 p. m. - se cierran las mesas de sufragio

5:00 p. m. - empieza el conteo de votos de los miembros de mesa.

Si un elector llega a su local de votación luego de la hora de cierre, a las 5:00 p. m., no podrá votar y tendrá que pagar la multa por haberlo hecho. Quienes sí podrán hacerlo son las personas que se encuentren dentro del local y aún no hayan emitido su voto a la hora de cierre.

PUBLICIDAD

¿Cómo marcar correctamente el símbolo o fotografía del candidato?

En las ERM 2026, el elector debe marcar con una cruz (+) o un aspa (X) dentro del recuadro que corresponde al símbolo de la organización política de su preferencia.

Elecciones municipales complementarias en Cajamarca. (Foto: Agencia Andina)

No es necesario escribir el nombre del candidato ni colocar números. Tampoco corresponde marcar fotografías, porque la cédula de estas elecciones está diseñada alrededor de los símbolos de las organizaciones políticas.

La marca debe permitir identificar con claridad la voluntad del elector. Por ello, lo recomendable es realizar una sola cruz o aspa en el recuadro correspondiente, evitando añadir palabras, dibujos, firmas u otros trazos.

La ONPE cuenta con cédulas de simulación para que los ciudadanos puedan revisar previamente cómo está distribuida la papeleta que utilizarán el día de la elección.

PUBLICIDAD