Un teléfono inteligente presenta el aplicativo Facilito de Osinergmin con precios de combustibles frente a los surtidores de una estación en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los precios de los combustibles en Lima muestran este sábado 21 de noviembre una distancia de hasta S/ 7,60 por galón entre establecimientos, de acuerdo con los valores informados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La variación alcanza a los gasoholes, el diésel B5 S-50 UV, el Gas Natural Vehicular (GNV) y el Gas Licuado de Petróleo (GLP).

La herramienta permite consultar los montos declarados por cada estación de servicio y aplicar filtros por departamento, provincia y distrito. También detalla qué combustibles comercializa cada local, la hora de la última actualización y, en algunos casos, si existe disponibilidad del producto.

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Los importes tienen carácter referencial y pueden modificarse a lo largo de la jornada. Antes de efectuar la carga, los usuarios deben constatar que el precio indicado en el surtidor coincida con el que figura en la plataforma, además de verificar que el grifo cuente con existencias.

Dos surtidores de combustible y una cinta métrica representan la brecha de precios en Lima junto a la aplicación de consulta de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comas y Lurigancho concentraron los menores precios de gasohol regular

El gasohol regular se ofreció por debajo de S/ 20 por galón en distintos puntos de Lima. El menor valor entre los distritos revisados apareció en Comas, donde algunos establecimientos declararon un precio de S/ 18,56 por galón. En Lurigancho, el mínimo llegó a S/ 18,79.

En Comas, el rango informado fue de S/ 18,56 a S/ 23,49 por galón. Lurigancho mostró valores de S/ 18,79 a S/ 22,76, mientras que Breña registró montos entre S/ 19,15 y S/ 21,99. En San Juan de Lurigancho, el precio osciló entre S/ 19,39 y S/ 23,99, y en Ancón, entre S/ 20 y S/ 22,99.

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La distancia entre el menor monto hallado en Comas y el valor máximo declarado en San Juan de Lurigancho fue de S/ 5,43 por galón. Para un vehículo con capacidad de 12 galones, elegir el establecimiento más económico dentro de ese rango puede representar una diferencia de S/ 65,16 por carga.

Un teléfono inteligente presenta la aplicación Facilito de Osinergmin con el mapa de precios de combustibles en Lima junto a notas de tarifas y llaves de vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posible crisis de la gasolina mantiene bajo vigilancia la cadena de abastecimiento

El Ministerio de Energía y Minas declaró en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles en todo el país. La medida quedó establecida en la Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM, ante los riesgos asociados al fenómeno El Niño 2026-2027.

La disposición abarca el procesamiento, la refinación, el almacenamiento, el transporte y la comercialización de combustibles líquidos y GLP. El objetivo consiste en prevenir interrupciones en el suministro frente a lluvias intensas, inundaciones, huaicos, deslizamientos y otros eventos que puedan afectar carreteras, terminales, ductos, plantas de producción o estaciones de venta.

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La emergencia tendrá una vigencia de hasta ocho meses, contados desde el día posterior a la publicación de la norma. Durante ese período, Osinergmin podrá evaluar riesgos y adoptar medidas temporales dentro de sus atribuciones para proteger la continuidad del abastecimiento. La resolución tiene un carácter preventivo y no confirma, por sí misma, una escasez generalizada de gasolina, diésel o GLP.

Un teléfono montado en el tablero de un vehículo traza una ruta con puntos de abastecimiento en Perú mientras transita hacia una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium y el diésel B5 S-50 UV presentaron las mayores brechas

El gasohol premium tuvo la diferencia más amplia entre los combustibles líquidos consultados. Ate registró el menor precio, de S/ 20,39 por galón, mientras que el monto máximo apareció en La Molina, con S/ 27,99. Entre ambos extremos hubo una distancia de S/ 7,60.

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Los precios declarados para este producto fueron de S/ 20,39 a S/ 26,99 en Ate; de S/ 20,79 a S/ 24,25 en Villa El Salvador; de S/ 20,79 a S/ 24,99 en Jesús María; de S/ 21,48 a S/ 26,99 en Chorrillos; y de S/ 21,49 a S/ 26,99 en El Agustino. En La Molina, el rango fue de S/ 21,99 a S/ 27,99 por galón.

El diésel B5 S-50 UV también exhibió diferencias amplias. El menor monto entre los distritos considerados fue de S/ 23,89 por galón en San Juan de Lurigancho, mientras que el valor más alto alcanzó S/ 30,36 en Ancón. Una unidad que necesita 15 galones puede pagar S/ 97,05 más si carga en el punto más caro de ese grupo de estaciones.

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Un mapa digital de Osinergmin supervisa las vías de transporte de combustible y las zonas vulnerables por precipitaciones en el acceso a Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer para reducir el gasto y evitar traslados innecesarios a un grifo

La comparación previa de precios puede ayudar a reducir el gasto, aunque el ahorro debe evaluarse junto con la distancia que exige el traslado hasta el establecimiento. Recorrer varios kilómetros para acceder a una tarifa menor puede elevar el consumo y anular parte de la diferencia obtenida en el surtidor.

Los conductores también pueden reducir el uso de combustible mediante medidas de mantenimiento y conducción. Mantener la presión de los neumáticos en el nivel indicado por el fabricante, retirar peso innecesario del vehículo y evitar aceleraciones o frenadas bruscas son acciones que contribuyen a controlar el consumo diario.

También resulta conveniente planificar los recorridos para reducir desvíos y tiempo en zonas de congestión. La revisión de filtros, bujías, inyectores y otros componentes forma parte del mantenimiento necesario para conservar el rendimiento del motor. En el caso de los gasoholes, el precio no debe reemplazar la recomendación del fabricante sobre el combustible adecuado para cada vehículo.

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Un trabajador abastece con diésel B5 S-50 a un camión de carga liviana en una estación de servicio supervisada por Osinergmin en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Promover el GNV en Perú ampliaría las alternativas frente a los combustibles líquidos

El GNV se comercializa por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se vende por galón. Esa diferencia impide comparar de forma directa sus precios con los del diésel y los gasoholes. Facilito permite localizar los establecimientos que ofrecen estos productos y consultar la información sobre existencias declaradas.

Una mayor red de estaciones con GNV y GLP puede ampliar las opciones para taxistas, conductores de reparto y usuarios que realizan recorridos frecuentes. La masificación del gas permitiría reducir parte de la dependencia de los combustibles líquidos, cuyos costos están expuestos a factores como importación, transporte, almacenamiento y distribución.

Un surtidor de una estación de servicio en Perú registra una carga de 13,92 galones de combustible por un total de 215,80 soles ante un cartel informativo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los vehículos pueden adaptarse al GNV, por lo que la conversión requiere una evaluación técnica previa. Para quienes mantengan motores a gasolina o diésel, la consulta de precios y disponibilidad antes de salir hacia un grifo puede ser una medida útil ante las diferencias que persisten entre distritos y establecimientos de Lima.

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