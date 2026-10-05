Perú

San Juan de Lurigancho, Ate y Magdalena ya tienen virtuales alcaldes

Las cifras muestran diferencias marcadas entre las primeras fuerzas políticas: una candidatura supera el 45% de los votos válidos en San Juan de Lurigancho, mientras que otras dos sobrepasan el 60% en Ate y Magdalena del Mar

La ONPE continúa incorporando los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en su plataforma oficial.
La ONPE continúa incorporando los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en su plataforma oficial. Foto: Associated Press
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La información disponible de la ONPE muestra ventajas amplias en tres distritos de Lima Metropolitana mientras el cómputo de actas todavía continúa. En San Juan de Lurigancho, Ate y Magdalena del Mar, las listas que encabezan la votación tienen diferencias importantes respecto de sus principales competidores.

La ONPE viene actualizando progresivamente los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 a través de su plataforma digital. Por ello, las cifras pueden variar conforme avance el procesamiento y contabilización de las actas, aunque las siguientes diferencias ya son prácticamente insuperables.

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San Juan de Lurigancho: Somos Perú lidera con amplia ventaja

En San Juan de Lurigancho, el Partido Democrático Somos Perú, con el candidato Jesús Maldonado, ocupa el primer lugar con 243.705 votos, equivalentes al 45,774% de los votos válidos. Avanza País aparece en segunda posición con 55.344 votos (10,395%), mientras que Alianza para el Progreso registra 54.415 (10,221%). Renovación Popular alcanza 52.496 votos, con 9,860%.

El resultado coloca a la lista de Somos Perú muy por encima de las demás organizaciones políticas. Siguen Podemos Perú, con 50.573 votos (9,499%); Juntos por el Perú, con 13.798 (2,592%); y Ahora Nación, con 10.328 (1,940%). En total, se contabilizaron 532.404 votos válidos y 593.013 votos emitidos.

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Un empate estadístico mantiene en vilo a la capital peruana. El conteo rápido muestra una reñida disputa entre Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Francis Allison de Avanza País por el sillón municipal de Lima.

Ate: Avanza País supera el 72% de votos válidos

En Ate, la ventaja corresponde a Avanza País - Partido de Integración Social. La organización consiguió 236.078 votos, que representan el 72,455% de los votos válidos. El segundo lugar corresponde a Podemos Perú, con 23.145 votos (7,104%), mientras Renovación Popular suma 22.422 (6,882%).

El candidato de Avanza País es Manuel Gaudencio Vidal Camargo, padre de Franco Vidal, quien mantiene una diferencia de más de 200.000 votos frente al segundo lugar con el avance reportado. Detrás aparecen Progresemos, con 8.486 votos (2,604%), y Somos Perú, con 6.904 (2,119%). El distrito registra 325.825 votos válidos y 348.182 votos emitidos.

Los votos nulos llegaron a 12.549, equivalentes al 3,604% de los votos emitidos, mientras que los votos en blanco sumaron 9.808 (2,817%). La cifra refleja el resultado de las actas contabilizadas hasta el corte consignado por la ONPE, que continúa actualizando su plataforma oficial.

Magdalena del Mar: Avanza País también encabeza

En Magdalena del Mar, Avanza País obtiene igualmente el primer puesto, aunque con una competencia distinta a la registrada en Ate. La organización suma 33.265 votos, equivalentes al 64,211% de los votos válidos. Renovación Popular ocupa el segundo lugar con 9.227 votos (17,811%), mientras Somos Perú registra 3.683 (7,109%).

Carla Robbiano
Carla Robbiano será la próxima alcaldesa de Magdalena. Foto: difusión

La candidata de Avanza País es Carla Robbiano Montes de Allison, esposa de Francis Allison, mientras que Víctor Paulini representa a Renovación Popular. Más atrás aparecen Alianza para el Progreso, con 1.468 votos (2,834%), y Partido País para Todos, con 1.146 (2,212%). El distrito registra 51.806 votos válidos y 54.337 votos emitidos.

En este caso, la distancia entre las dos primeras organizaciones también es amplia: Avanza País supera por más de 24.000 votos a Renovación Popular. Los votos nulos alcanzan 1.468 (2,702%), mientras que los votos en blanco suman 1.063 (1,956%).

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