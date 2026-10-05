Leticya Franco, la gigante brasileña de 1,96 metros que llega a la Liga Peruana de Vóley: “Tengo muchas ganas de jugar”

La central de 28 años habló sobre su llegada a Olva Latino y los objetivos que se ha trazado para esta nueva experiencia profesional. (Video: La Cátedra Deportes)

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Leticya Franco será una de las figuras que buscará llamar la atención en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La central de 28 años y 1,96 metros de estatura fue oficializada como nuevo refuerzo de Olva Latino para la próxima temporada y llega con el objetivo de aprovechar sus condiciones físicas para convertirse en una pieza importante del conjunto dirigido por César Arrese.

En entrevista con ‘La Cátedra Deportes’, Franco habló sobre sus primeros pasos en este deporte, el recorrido que realizó en el voleibol brasileño y las sensaciones que le genera afrontar por primera vez una temporada completa fuera de su país.

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“Desde chiquita lo veo en la tele. En Brasil el voleibol es muy popular. Y yo empecé a jugar muy tarde, a los 14 años, en mi misma ciudad natal, en Bauru”, contó la nueva incorporación de Olva Latino.

A partir de entonces, la jugadora brasileña inició un proceso de formación que le permitió avanzar progresivamente y pasar por diferentes instituciones de su país. “Había un club ahí con mi entrenadora, que es increíble. Y eso es todo, empecé ahí y fui creciendo, jugué en Bradesco, Osasco, después jugué en muchos otros equipos”, recordó.

Su recorrido la llevó hasta Abel Moda Vôlei Brusque, club desde el cual dio el siguiente paso en su carrera para afrontar una experiencia completamente distinta en el extranjero. Ahora, la central tendrá el desafío de adaptarse al vóley peruano y aportar toda su experiencia al proyecto de Olva Latino.

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Leticya Franco llega a la Liga Peruana de Vóley: la brasileña de 1,96 metros que jugará por Olva Latino. Crédito: Instagram

Su primera temporada fuera de Brasil

La llegada a Olva Latino también responde a una motivación personal. Franco explicó que desde hace algún tiempo buscaba la posibilidad de salir de Brasil y conocer otra competencia.

“Mi representante es muy importante aquí. Conoce a mucha gente aquí. Yo tenía muchas ganas de vivir una experiencia fuera de Brasil, de jugar una temporada completa fuera. Y ahí él encontró este lugar”, señaló.

La central brasileña también destacó las primeras sensaciones que ha tenido desde su incorporación al conjunto peruano y valoró la atención recibida por parte de la institución. “Vine a Olva Latino y el club es muy bueno, muy grande, nos prestan toda su atención”, manifestó.

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Franco y el reto de sus 1,96 metros

Con 1,96 metros, Franco será una de las jugadoras de mayor estatura de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Sin embargo, la brasileña dejó claro que su principal preocupación no pasa por su talla, sino por el rendimiento colectivo que pueda alcanzar junto a sus compañeras.

“Tengo muchas ganas de jugar bien para que el equipo esté bien, pero no necesariamente porque sea alta, porque hay muchas atletas que son más bajas que yo y juegan muy bien”, explicó.

La nueva central de Olva Latino también tiene claro el objetivo que pretende alcanzar durante su primera campaña en el vóley peruano. “Quiero que el equipo esté bien, que juguemos muy bien, que lleguemos a los ocho primeros, para poder llegar luego a los octavos. Ese es mi objetivo”, afirmó.

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Olva Latino se reforzó con la llegada de Leticya Franco para la temporada 2026/27. Crédito: Latino Amisa

Feliz con la bienvenida en Olva Latino

Franco también se refirió a sus primeras horas junto al plantel y resaltó la recepción que tuvo por parte de sus nuevas compañeras y del comando técnico.

“Las chicas son muy geniales, fueron muy atentas, muy amables. Todas nos dieron un abrazo muy cálido”, contó la brasileña.

La voleibolista destacó, además, el respaldo que viene recibiendo del cuerpo técnico desde su llegada. “Todo el comando técnico también nos está ayudando mucho con cualquier cosa que necesitemos, están ahí a nuestra disposición. Así que estoy muy feliz aquí”, sostuvo.

Con esa motivación, Leticya Franco se prepara para afrontar su primera temporada completa fuera de Brasil. La central de 1,96 metros buscará convertirse en una pieza importante de Olva Latino y ayudar al equipo a alcanzar el objetivo de meterse entre los primeros ocho de la competencia nacional.

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