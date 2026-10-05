Perú

JP, Fuerza Popular, Acción Popular y otros partidos que ‘desaparecieron’ del mapa en las Elecciones Regionales y Municipales

Partidos tradicionales como Acción Popular y el Partido Aprista Peruano apenas lograron entre dos y tres alcaldías provinciales. Un total de 14 regiones deberán pasar por una segunda vuelta para elegir a un nuevo gobernador

Partidos tradicionales como Acción Popular y el Partido Aprista Peruano apenas lograron entre dos y tres alcaldías provinciales. Un total de 14 regiones deberán pasar por una segunda vuelta para elegir a un nuevo gobernador. ONPE
Partidos tradicionales como Acción Popular y el Partido Aprista Peruano apenas lograron entre dos y tres alcaldías provinciales. Un total de 14 regiones deberán pasar por una segunda vuelta para elegir a un nuevo gobernador. ONPE
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Con todos los votos emitidos por los ciudadanos en todo el Perú durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, algunos de los partidos políticos de alcance nacional que participaron en las Elecciones Generales han “desaparecido” del mapa político pues no lograron una presencia significativa de autoridades a nivel regional, provincial o distrital.

Hasta el momento solo se ha confirmado la elección de 10 gobernadores regionales, 182 alcaldes provinciales y 1,560 alcaldes distritales y la presencia del partido de gobierno, Fuerza Popular, solo se ha limitado a obtener 3 alcaldías provinciales y 31 alcaldes distritales, una cantidad equivalente a menos del 2 % de las circunscripciones.

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Incluso Juntos por el Perú, partido que impulsó a Roberto Sánchez a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales este año, no pudo obtener una presencia significativa en autoridades regionales y locales. De hecho, sus resultados hasta el momento son similares a los del partido fujimorista, incluso cuando presentó candidaturas con alianzas. Solo 6 alcaldías provinciales y 42 distritales a nivel nacional.

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE
Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE

Los partidos tradicionales como Acción Popular y el Partido Aprista Peruano también tienen una presencia extremadamente reducida, aunque el partido de la lampa corrió con mejor suerte, con 6 alcaldías provinciales y 87 distritales. El partido de la estrella, sin embargo, solo consiguió ubicar a dos alcaldes provinciales y 8 distritales.

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En el caso del Partido Popular Cristiano (PPC), su presencia se redujo hasta alcanzar únicamente 3 alcaldías distritales, solo una más que Perú Libre, que obtuvo apenas 2 alcaldías distritales en este proceso a pesar de haber impulsado al expresidente Pedro Castillo a Palacio de Gobierno en el año 2021 y haber obtenido representación en el Congreso en el periodo parlamentario anterior.

Segunda vuelta en regiones

Hasta la publicación de esta nota, los únicos partidos políticos que tienen confirmada su representación en gobiernos regionales son:

  • Partido Democrático Somos Perú - 2
  • Ahora Nación - 2
  • Alianza Para el Progreso - 1
  • Renovación Popular - 1
  • Partido País Para Todos - 1
  • Avanza País - 1
  • Libertad Popular - 1
  • Alianza Electoral Venceremos - 1

Sin embargo, aún queda pendiente que declare un ganador en la región Amazonas, que sigue en disputa entre el candidato de Somos Perú, Amílcar Díaz Mendoza; y el del Movimiento Regional Amazonense Unidos Al Campo, Segundo Hernández Vásquez.

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Negarse a conformar una mesa de sufragio tiene consecuencias económicas concretas: la multa asciende a S/ 275 y bloquea los trámites con el DNI hasta que el infractor la cancele.(ONPE)

En el caso de las otras 14 regiones pendientes, estas deberán pasar por un proceso de segunda vuelta entre los dos candidatos más votados pues ninguno de sus candidatos logró superar el 30 % de votos necesarios para ser declarados como ganadores de sus respectivas circunscripciones.

Con este escenario, la presencia de organizaciones políticas aumenta. Somos Perú podría sumar 7 gobernaciones; Ahora Nación tiene la posibilidad de ganar presencia en 3 regiones, mientras que Alianza Para el Progreso puede sumar otras 6 y Renovación Popular puede aumentar sus representantes regionales a dos en total.

Entre los partidos que no tienen una autoridad regional electa, pero podrían sumar alguna, se encuentran: Podemos Perú, Acción Popular, Juntos por el Perú, Fuerza Popular, Partido Frente de la Esperanza 2021; y Fe en el Perú.

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