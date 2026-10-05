¿Cuándo termina el mandato de los actuales alcaldes? Fecha oficial del inicio de la nueva era de autoridades 2027-2030

Los actuales alcaldes provinciales y distritales ejercerán sus cargos hasta el 31 de diciembre de 2026. (Andina)

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Los actuales alcaldes provinciales y distritales ejercerán sus cargos hasta el 31 de diciembre de 2026. El relevo en las municipalidades y gobiernos regionales quedará formalizado al día siguiente, debido a que las nuevas autoridades asumirán funciones el 1 de enero del próximo año para el periodo de gestión 2027-2030.

La elección celebrada el domingo 4 de octubre definió a los próximos representantes regionales y municipales, aunque los resultados iniciales no implican el inicio inmediato de las funciones. Los alcaldes, regidores, gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales elegidos deberán esperar el cierre de las etapas electorales antes de asumir sus cargos.

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El cambio de autoridades se producirá al comenzar el nuevo año. Desde esa fecha, quienes hayan sido proclamados oficialmente reemplazarán a los funcionarios que ocupan actualmente los puestos en las regiones, provincias y distritos.

Las autoridades elegidas para el periodo 2027-2030 asumirán sus funciones oficiales el 1 de enero de 2027. (ONPE)

El 1 de enero de 2027

La fecha establecida para el inicio de la gestión de las autoridades elegidas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 es el 1 de enero de 2027. A partir de ese día empezará el mandato correspondiente al periodo 2027-2030.

La disposición comprende a los gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales y regidores. Todos ejercerán durante cuatro años, siempre que su elección haya quedado definida conforme a las etapas previstas en el proceso electoral.

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Por ese motivo, la jornada de votación del 4 de octubre no representa por sí sola el cambio de gestión en las municipalidades. Los actuales alcaldes continuarán en funciones hasta que comience oficialmente el nuevo periodo de gobierno.

El cronograma citado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sitúa el inicio de las nuevas administraciones regionales y municipales en el primer día de 2027. Esa fecha marca la transición institucional en las 25 regiones, 196 alcaldías provinciales y 1.696 alcaldías distritales incluidas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Una persona deposita una papeleta en una urna con el logo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante un evento electoral en Perú. (ONPE)

Los resultados preliminares

Aunque la votación ya se realizó, el proceso electoral todavía debe completar varias fases antes de la proclamación definitiva de los ganadores. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) procesa y contabiliza las actas de votación, mientras las actas observadas pasan por las instancias electorales correspondientes.

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Las cifras que aparecen durante el conteo pueden cambiar a medida que ingresan nuevas actas o se resuelven observaciones. Por esa razón, el candidato que ocupa el primer lugar en los resultados preliminares debe esperar la culminación de los procedimientos electorales antes de ser proclamado y asumir oficialmente el cargo.

El JNE y los Jurados Electorales Especiales intervienen en las controversias y en otros procedimientos que surgen después de la votación. Estas etapas permiten establecer los resultados definitivos y formalizar la proclamación de las autoridades electas.

La elección del 4 de octubre permitió escoger a las autoridades que dirigirán los gobiernos regionales y municipalidades durante los siguientes cuatro años. Sin embargo, el ejercicio del cargo quedará vinculado a la proclamación que corresponda en cada circunscripción.

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Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizaron este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE

¿Segunda vuelta electoral?

La posibilidad de una segunda elección se aplica únicamente a la definición de gobernadores y vicegobernadores regionales. No corresponde a los comicios para alcaldes provinciales o distritales ni a la elección de regidores.

La Ley de Elecciones Regionales establece que una fórmula de gobernador y vicegobernador debe alcanzar al menos el 30% de los votos válidos para imponerse en primera vuelta. Si ninguna candidatura llega a ese porcentaje, las dos fórmulas con mayor votación pasan a una nueva jornada electoral.

La información disponible señala que la segunda vuelta regional está prevista para el 14 de noviembre de 2026. En esos casos, las regiones deberán esperar el resultado de esa elección para conocer a sus autoridades definitivas.

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El cronograma del JNE también contempló que una segunda elección regional debía realizarse dentro de los 30 días posteriores a la proclamación de los cómputos oficiales. Antes de esa instancia deben concluir el escrutinio, la evaluación de las actas observadas y los procedimientos electorales que correspondan.

Resultados ONPE EN VIVO: cifras oficiales por elecciones a la alcaldía de Lima de hoy domingo 4 de octubre de 2026

El relevo municipal

Las municipalidades provinciales y distritales tendrán un calendario distinto al de las regiones que puedan requerir una segunda elección. Los alcaldes y regidores elegidos el 4 de octubre no pasan por una segunda vuelta, por lo que su definición dependerá del cómputo final y de la proclamación oficial.

Una vez cumplidas esas etapas, los nuevos alcaldes asumirán el 1 de enero de 2027. Desde ese día comenzará formalmente la gestión 2027-2030 en las provincias y distritos del país.

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El último tramo de 2026 estará destinado al procesamiento de actas, la resolución de observaciones y la proclamación de resultados. El 1 de enero de 2027 abrirá el periodo de cuatro años para las autoridades regionales y municipales que resulten elegidas y proclamadas.