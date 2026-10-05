Perú

Luciana Fuster denuncia maltrato de policía hacia su hermana durante las Elecciones 2026: “Es certificada por CONADIS”

La exreina de belleza expuso el mal momento que vivió su hermana por parte de una autoridad local tras cumplir con su deber cívico

Composición de imágenes de Luciana Fuster junto a su hermana y un agente de la Policía Nacional del Perú
La modelo Luciana Fuster denuncia un caso de maltrato policial contra su hermana con discapacidad durante las elecciones en Perú.
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Luciana Fuster denunció en sus redes sociales el trato que recibió su hermana, Fernanda Fuster, al salir de su centro de votación durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizaron el domingo 4 de octubre en Perú.

La modelo señaló que un integrante de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó comentarios hacia su familiar luego de que ella solicitara retirarse por una puerta más cercana. El pedido estuvo relacionado con los dolores corporales que padecía en ese momento.

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Según relató la exreina de belleza, su hermana cuenta con una certificación del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), debido a una condición médica que no es visible a simple vista.

La publicación de Luciana Fuster puso el foco en las dificultades que afrontan las personas con enfermedades crónicas y discapacidades no perceptibles, incluso durante actividades como la jornada electoral.

En un video difundido en redes sociales, la modelo e influencer Luciana Fuster relata un incidente ocurrido con un efectivo policial durante un proceso de votación. Según lo expuesto en la grabación, la situación involucra a su hermana, quien cuenta con acreditación de CONADIS por una enfermedad autoinmune. La publicación incluye textos informativos sobre el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad e imágenes del agente de policía en cuestión.

“Mi hermana acaba de vivir una situación muy fea por parte de este policía tras salir de su lugar de votación a causa de su ignorancia”, escribió la modelo en sus canales oficiales.

Fuster explicó que Fernanda buscó utilizar una salida ubicada a menor distancia del local de sufragio porque atravesaba un episodio de dolor. De acuerdo con su testimonio, el efectivo de la PNP respondió con frases que consideró inapropiadas.

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“Como algunos ya saben, mi hermana es parte de la población vulnerable y certificada por Conadis. Ella quiso salir por una puerta más cerca porque venía con dolores corporales y el policía le hizo una serie de comentarios desatinados y desafortunados”, añadió.

La denuncia surgió tras los comicios en los que los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir autoridades regionales y municipales para los próximos cuatro años.

La figura pública cuestionó que la falta de conocimiento sobre condiciones médicas invisibles pueda derivar en actitudes que afectan a personas que requieren facilidades para desplazarse o acceder a distintos espacios.

Captura de una publicación en red social con un cuadro informativo sobre el CONADIS y texto en fondo negro
Luciana Fuster difunde un comunicado en redes sociales sobre un incidente sufrido por su hermana certificada por el CONADIS durante un proceso electoral en Perú.

Me da un dolor tan grande por mi hermana y por toda la gente en el país que es tratada con indiferencia a causa de la ignorancia de las autoridades que deben velar a los ciudadanos”, manifestó.

El mensaje de Luciana Fuster generó atención sobre lo ocurrido con su hermana, aunque no difundió la identidad del agente policial al que atribuyó los comentarios. Tampoco precisó si presentará una denuncia formal ante la Policía Nacional del Perú u otra institución.

¿Cuál es la enfermedad que padece la hermana de Luciana Fuster?

Fernanda Fuster, hermana mayor de Luciana, ha hablado en ocasiones anteriores sobre su diagnóstico de esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta el sistema nervioso central y puede provocar síntomas como dolor, fatiga, debilidad muscular, dificultades de movilidad y alteraciones sensoriales.

La joven utilizó su cuenta de Instagram para compartir parte de su experiencia con esta condición de salud. En una de sus publicaciones, contó que convivió durante años con malestares físicos que afectaban su rutina diaria.

Luego de seis años por fin despierto sin dolor, sin sentir que me han pasado 50 trenes por encima que no me dejaban existir, sin fiebre y sin algún malestar”, expresó Fernanda en esa oportunidad.

“Jamás vas a estar sola”: Luciana Fuster conmueve con mensaje a su hermana diagnosticada con esclerosis múltiple. Infobae Perú / Captura: IG
“Jamás vas a estar sola”: Luciana Fuster conmueve con mensaje a su hermana diagnosticada con esclerosis múltiple. Infobae Perú / Captura: IG

En el mismo mensaje, indicó que la esclerosis múltiple continúa presente en su vida, aunque afirmó que empezó a encontrar una manera de convivir con el diagnóstico.

“Aunque sé que la Esclerosis Múltiple sigue conmigo, ya siento que es algo con lo que al fin voy a poder convivir. Ya no recuerdo cómo es vivir normal, pero me siento feliz y con mucha esperanza de tener la oportunidad de empezar de nuevo”, señaló.

La certificación de Conadis a la que hizo referencia Luciana Fuster reconoce a Fernanda como parte de una población que requiere condiciones de accesibilidad y atención adecuada en espacios públicos.

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