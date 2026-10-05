Perú

V de BTS emociona a fans con sus respuestas sobre su paso por Perú: ¿ya llegaron a nuestro país?

Taehyung no dudó en ser recíproco con las palabras de sus seguidoras en redes sociales y avivó rumores de una posible llegada a nuestro país

Un retrato del cantante V a la izquierda y una fotografía de los siete integrantes de BTS vestidos con trajes de colores a la derecha
El cantante Kim Taehyung, conocido como V, figura en un retrato individual junto a una imagen grupal de los integrantes de la banda de K-pop BTS.
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Taehyung no dudó en responder a los mensajes de sus seguidoras peruanas en redes sociales. Sus comentarios avivaron los rumores sobre una posible llegada anticipada de BTS a Perú, a dos días de su primer concierto en Lima.

La agrupación surcoreana tiene previstas tres presentaciones en el Estadio San Marcos, los días 7, 9 y 10 de octubre. Las funciones registraron lleno total y ya no hay entradas oficiales disponibles para asistir al show.

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En las últimas horas se multiplicaron las versiones sobre la fecha en la que los integrantes de BTS arribarían al país. Parte del fandom pidió no divulgar información sobre vuelos, hoteles, restaurantes u otros espacios privados que podrían visitar los artistas.

La incertidumbre aumentó luego de que una fanática peruana dejara un mensaje para V en redes sociales. “Dicen que BTS ya pisó suelo peruano. Ya estoy muy nerviosa. Estoy deseando conocerlos en persona. No puedo esperar a oírlo. Perú es clave”, escribió.

Captura de pantalla de una publicación en una plataforma con texto en español sobre BTS y un comentario firmado por V
Una publicación en una plataforma digital registra la respuesta del cantante V del grupo BTS a un mensaje referido a Perú.

El integrante de BTS respondió con una frase que generó numerosas reacciones: “Solo espera”. El breve mensaje abrió un debate entre las seguidoras, que intentaron descifrar si el artista hacía referencia al inminente viaje de la banda o a los conciertos en Lima.

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Otra ARMY también se dirigió a Taehyung y expresó su expectativa por verlo durante la primera fecha. “Taehyung, no puedo esperar hasta el miércoles. Estoy muy emocionada de verte en Perú. Hasta entonces, espero que te lo pases bien en Perú, comas mucha comida deliciosa y seas feliz”, publicó.

V respondió con una consulta que volvió a alimentar las especulaciones. “¿Alguna sugerencia?”, escribió el cantante. Para varios usuarios, la frase podría indicar que el artista ya está en Perú o que busca recomendaciones antes de llegar.

Los comentarios dirigidos a V de BTS continuaron durante las siguientes horas. Una usuaria le preguntó qué actividad esperaba realizar con mayor entusiasmo durante su paso por el país.

“Tae-tae, ¿qué es lo que más esperas hacer al visitar Perú?”, escribió la seguidora. La respuesta del cantante instaló otro tema entre los fanáticos: su interés por conocer uno de los principales destinos turísticos nacionales.

Captura de pantalla con texto en español sobre un viaje a Perú y un comentario del cantante V preguntando por sugerencias
El cantante V, integrante de BTS, solicita recomendaciones a sus seguidores en una plataforma digital tras la mención de su viaje a Perú.
“¿Cuándo volveré otra vez? Quiero conocer Machu Picchu más que nada”, contestó Taehyung. La mención generó más versiones sobre una posible estadía previa de BTS en territorio peruano.

Hasta ahora, no existe una comunicación oficial sobre el día, hora o lugar de llegada de los siete integrantes. Tampoco circularon imágenes verificadas que confirmen la presencia de BTS en Lima o en otra ciudad del país.

La ausencia de información oficial no frenó las teorías en redes sociales. Algunos seguidores creen que la agrupación puede arribar este lunes o martes, antes de su primer espectáculo. Otros consideran que los artistas ya habrían llegado y mantienen reserva antes de las presentaciones.

La posibilidad de una visita a Machu Picchu también quedó instalada entre los temas de conversación del ARMY. Por el momento, no hay detalles confirmados sobre un eventual viaje de Taehyung o de los demás miembros del grupo a Cusco.

El posible setlist de BTS en Perú

El repertorio para los conciertos de BTS en Perú todavía no fue confirmado. Las canciones podrían cambiar entre una fecha y otra, aunque los temas incluidos en actuaciones recientes permiten anticipar parte del espectáculo que verá el público en el Estadio San Marcos.

Entre las canciones que podrían formar parte de las presentaciones aparece “Hooligan”, de ARIRANG (2026). El álbum también aportaría “Aliens”, “They don’t know ’bout us”, “Like Animals”, “SWIM”, “Merry Go Round”, “2.0”, “NORMAL”, “FYA”, “Body to Body”, “Come Over”, “Please” e “Into the Sun”.

El significado de Arirang, la gira con la que BTS se reúne tras casi cuatro años
El significado de Arirang, la gira con la que BTS se reúne tras casi cuatro años

La lista posible también reúne éxitos de distintas etapas de BTS. Allí figuran “FAKE LOVE”, “Not Today”, “MIC Drop”, “Fire”, “IDOL”, “Butter”, “Dynamite”, “Mikrokosmos” e “I Need U”.

Además, podría incluirse “Run BTS remix”, tema incorporado en Proof (2022), junto con canciones que marcaron diferentes momentos de la discografía de la agrupación.

El posible setlist no representa una confirmación de la producción ni de los artistas. El público conocerá el repertorio definitivo cuando BTS suba al escenario del Estadio San Marcos el 7 de octubre, durante la primera de sus tres fechas en Lima.

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