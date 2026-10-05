Perú

Sleeping With Sirens vuelve a Lima: fecha, lugar y precios de entradas para su concierto

La reconocida banda de rock alternativo contemporáneo alista su llegada a nuestro país con un reencuentro con su público

Cinco integrantes de una banda de rock posan de pie frente a un fondo gris claro con vestimenta casual en tonos oscuros
Los integrantes de la banda estadounidense de rock Sleeping With Sirens posan antes de su regreso a Lima, Perú.
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Sleeping With Sirens regresará a Lima el 6 de diciembre con un concierto en el Duomo de Costa 21, como parte de la gira internacional que acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum, An Ending In Itself. La venta de entradas iniciará el miércoles 7 de octubre, desde las 11:00 a. m., a través de Teleticket.

La agrupación estadounidense volverá a presentarse ante su público peruano luego de varios años. El show reunirá canciones de su nueva producción con los temas que marcaron sus más de 15 años de carrera dentro de los circuitos del post-hardcore, el emo y el rock alternativo.

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El concierto tendrá lugar en el Duomo de Costa 21, recinto que recibirá a la banda liderada por Kellin Quinn. El grupo está integrado además por Nick Martin y Tony Pizzuti en las guitarras, Justin Hills en el bajo y Matty Best en la batería.

La visita forma parte del An Ending In Itself Tour, recorrido con el que Sleeping With Sirens retomará sus presentaciones en Latinoamérica. La banda llegará a la región después de publicar en junio de 2026 su octavo disco de estudio, An Ending In Itself.

Cartel promocional del concierto de Sleeping With Sirens en Lima con texto informativo sobre la fecha y una ilustración de un bosque oscuro
Un cartel promocional anuncia la presentación de la banda estadounidense Sleeping With Sirens el 6 de diciembre en el recinto Duomo Costa 21 de Lima.

El álbum contó con la producción de Will Yip, colaborador de artistas como Turnstile, Circa Survive y Movements. El nuevo material abrió una etapa para el grupo tras cuatro años sin estrenar un trabajo discográfico de estudio.

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Dentro de las canciones que podrían integrar el repertorio figuran “Paralyzed” y “Forever/Always”, ambas pertenecientes a la nueva producción. A ellas se sumarían composiciones que impulsaron la popularidad de Sleeping With Sirens, como “If You Can’t Hang”, “Kick Me”, “A Trophy Father’s Trophy Son” e “If I’m James Dean, You’re Audrey Hepburn”.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La venta de entradas para el concierto de Sleeping With Sirens en Lima comenzará el miércoles 7 de octubre a las 11:00 a. m. mediante la plataforma Teleticket.

La producción anunció una promoción de hasta 15% de descuento para los usuarios que paguen con tarjetas Interbank. Las condiciones, la disponibilidad de boletos y los mecanismos de aplicación del beneficio estarán detallados en la plataforma al inicio de la venta.

Cuatro hombres posan de pie en el interior de un edificio histórico bajo haces de luz
Los integrantes de la banda Sleeping With Sirens posan en un recinto iluminado antes de su presentación en Lima.

El concierto se realizará el domingo 6 de diciembre en el Duomo de Costa 21. Los interesados deberán ingresar con anticipación a Teleticket, debido a que la venta se desarrollará mediante un sistema de cola virtual que asigna turnos de acuerdo con el orden de ingreso.

Precio de entradas y zonas

El concierto contará con dos sectores: Campo A y Campo B. Durante la etapa de preventa, los precios serán los siguientes:

  • Campo A: S/240
  • Campo B: S/130

Luego de la preventa, se aplicarán los precios full:

  • Campo A: S/283
  • Campo B: S/153
Afiche publicitario con información sobre las zonas, precios y mapa de ubicación del concierto de Sleeping With Sirens en Lima
El cartel oficial del concierto de Sleeping With Sirens en Lima detalla los precios de las entradas y la distribución del recinto Duomo Costa 21 para el 6 de diciembre.

Los asistentes deberán verificar en Teleticket la vigencia de la preventa y del descuento anunciado para tarjetas Interbank antes de realizar el pago. La ubicación de cada sector y las condiciones de ingreso al recinto estarán disponibles en la información oficial del evento.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

Para adquirir entradas para el concierto de Sleeping With Sirens en Lima, los usuarios deberán seguir estos pasos:

  1. Ingresar al sitio oficial: www.teleticket.com.pe.
  2. Crear una cuenta personal con los datos solicitados por la plataforma.
  3. Validar el correo electrónico mediante el enlace enviado por Teleticket.
  4. Confirmar el registro al acceder al enlace recibido. Este paso habilitará la cuenta para comprar entradas.
  5. Buscar el evento de Sleeping With Sirens en Lima mediante el buscador de la plataforma y seleccionar el banner oficial.
  6. Ingresar a la cola virtual. El sistema asignará un turno según el orden de llegada. La recomendación es no actualizar la página, ya que esa acción puede hacer que el usuario pierda su posición.
  7. Elegir la zona disponible, Campo A o Campo B, cuando llegue el turno asignado. Luego, seleccionar la opción correspondiente para continuar con la reserva de entradas.
  8. Completar el pago con los datos de la tarjeta elegida.
  9. Tras finalizar la compra, la confirmación y los boletos aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta personal de Teleticket.
Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

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