Encuentran sin vida a un adulto mayor en Mi Perú y sus cinco perros se quedan a su lado: se resistían a alejarse de quien fue su dueño

Varios perros permanecen junto al cuerpo de un adulto mayor hallado sin vida en la avenida Guaura del distrito de Mi Perú mientras la Policía realiza las diligencias. (Composición: Infobae Perú)

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Una escena que llamó la atención de vecinos y transeúntes se registró la mañana de este lunes en Mi Perú. Un adulto mayor fue encontrado sin vida en plena avenida Huarua, frente al colegio Manuel Seoane Corrales, pero lo que más conmovió a quienes llegaron hasta el lugar fue la reacción de sus cinco perros, que permanecieron a su lado.

Los animales se quedaron junto al cuerpo del hombre y se resistían a alejarse. Tres de ellos permanecieron recostados cerca de quien sería su dueño, mientras otros dos se mantuvieron alrededor. Incluso cuando fueron apartados para permitir que los peritos realizaran las diligencias, intentaban regresar hacia él.

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La escena generó comentarios entre los vecinos y también captó la atención en redes sociales, donde usuarios destacaron la conducta de los canes. De acuerdo con Perú21, el fallecido tendría unos 70 años y habría sido identificado como Danilo. Las circunstancias de su muerte todavía son materia de investigación.

Un adulto mayor fue hallado sin vida en la avenida Huaura, en el distrito de Mi Perú. Junto al cuerpo cubierto en la vía pública, varios perros permanecieron recostados a su lado mientras efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal pericial realizaban las primeras diligencias en el lugar. Las causas del fallecimiento se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades competentes. Fuente: Facebook / La voz de Comas

Cinco perros permanecieron junto a su dueño tras encontrarlo sin vida

El cuerpo del adulto mayor permanecía tendido sobre el pavimento de la avenida Guaura cuando los vecinos advirtieron la presencia de los animales. Los cinco perros no se alejaron del lugar y permanecieron alrededor del hombre durante las diligencias.

Tres de los canes se recostaron prácticamente junto al cuerpo, mientras que los otros dos se mantuvieron cerca. La escena sorprendió a las personas que transitaban por esta zona de Mi Perú, debido a que los animales continuaban junto al hombre pese al movimiento generado alrededor.

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Cuando los especialistas necesitaron despejar el área para realizar las diligencias correspondientes, los perros fueron retirados temporalmente. Sin embargo, según el reporte desde el lugar, intentaban volver hacia donde se encontraba su dueño.

La presencia de los animales terminó convirtiéndose en la imagen más llamativa del hallazgo. Permanecieron allí mientras las autoridades trabajaban para esclarecer qué ocurrió con el adulto mayor.

Varios perros permanecen junto al cuerpo de un adulto mayor hallado sin vida en la avenida Guaura del distrito de Mi Perú. (Captura: Mi Barrio SJL)

Adulto mayor fue hallado muerto en una avenida de Mi Perú

El hombre fue encontrado sin vida frente al colegio Manuel Seoane Corrales. Según la información difundida por Perú21, tendría aproximadamente 70 años y sería identificado como Danilo.

Una de las versiones recogidas sobre el caso señala que el adulto mayor habría sufrido un paro cardíaco mientras se encontraba en la vía pública. Sin embargo, corresponde a las autoridades determinar la causa exacta de su muerte.

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Mientras se esperaba la intervención de los especialistas, los cinco perros permanecieron junto al cuerpo. Los vecinos que llegaron a la zona pudieron observar cómo los animales se mantenían cerca del hombre.

Las diligencias permitirán esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar qué ocurrió antes de que el adulto mayor fuera encontrado sin vida en la avenida.

Peritos de la policía examinan el cuerpo de un hombre fallecido en la avenida Guaura del distrito de Mi Perú, donde sus perros permanecieron a su lado durante las diligencias. (Composición: Infobae Perú / La Voz de Comas)

La escena con los perros generó atención entre vecinos y en redes sociales

Más allá del hallazgo, la reacción de los cinco perros fue lo que marcó la escena registrada en Mi Perú. Los animales permanecieron cerca del hombre y, pese a ser retirados del lugar por algunos momentos, buscaban regresar junto a él.

La conducta de los canes también generó reacciones en redes sociales. Usuarios que conocieron el caso destacaron que los animales permanecieran junto a quien sería su dueño después de que fuera encontrado sin vida.

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Por varias horas, los perros permanecieron en los alrededores mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes. La escena conmovió a quienes se encontraban cerca de la avenida Guaura.

Ahora queda pendiente conocer qué ocurrirá con los cinco animales tras la muerte del adulto mayor y quién asumirá su cuidado. Las autoridades, en tanto, continúan con las diligencias para esclarecer el caso.