¿Cuándo proclama el JNE a los ganadores? Esta es la fecha donde se confirmarán a los nuevos alcaldes y gobernadores de Perú

Cuándo se confirmarán los nuevos alcaldes y gobernadores tras las elecciones en Perú|Foto: Gemini IA

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, estimó que los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 podrían conocerse durante los primeros días de noviembre, una vez que concluyan los recuentos y se resuelvan los casos pendientes.

El titular del organismo electoral precisó que el 28 de octubre es la fecha máxima que el pleno ha fijado para efectuar los recuentos de votos que puedan surgir tras la jornada electoral.

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“Se han establecido plazos concretos. Máximo hasta el 28 de octubre se puede realizar recuentos y con ello estimamos que, los primeros días, como máximo, de noviembre ya tendríamos resultados a nivel de gobiernos regionales y quizás de gobiernos locales”, declaró Burneo durante una conferencia de prensa.

La proyección no supone una fecha única e inamovible para todas las jurisdicciones. El propio presidente del JNE indicó que el calendario puede variar según la complejidad de cada expediente y de las controversias que se presenten en el proceso.

Ciudadanos peruanos depositan sus cédulas en las urnas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante los comicios regionales y municipales. (ONPE/JNE)

¿Cuándo se estima la proclamación?

La proclamación de las nuevas autoridades llegará después de que se resuelvan las observaciones y recursos que puedan presentarse en cada localidad o región.

Por ese motivo, el JNE no estableció una fecha exacta para todos los alcaldes y gobernadores electos. La previsión comunicada por Burneo sitúa la difusión de los resultados oficiales como máximo la primera semana de noviembre.

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Las autoridades que resulten proclamadas asumirán sus cargos en el periodo 2027-2030, de acuerdo con el calendario electoral.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ofrece un discurso durante una actividad oficial en Perú.

¿Desde cuándo se hace cambio de autoridades?

Las autoridades elegidas en las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre no asumirán de inmediato. Gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores iniciarán sus funciones el 1 de enero de 2027, para el periodo 2027-2030, según el cronograma, siempre que hayan sido proclamados oficialmente.

Antes de esa fecha, la Oficina Nacional de Procesos Electorales debe terminar el cómputo de las actas, mientras que los Jurados Electorales Especiales y el Jurado Nacional de Elecciones resolverán las observaciones, impugnaciones y demás procedimientos posteriores a la votación. Por esa razón, los resultados iniciales publicados por la ONPE no definen por sí solos a las autoridades electas.

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En las elecciones regionales, una fórmula necesita al menos 30% de votos válidos para ganar en primera vuelta. Si ninguna alcanza ese umbral, las dos más votadas disputarán una segunda elección. Esta posibilidad solo aplica a gobernadores y vicegobernadores, no a alcaldías provinciales o distritales.

Asimismo, las autoridades electorales evalúan dos posibles fechas para una eventual segunda vuelta regional: el 29 de noviembre y el 6 de diciembre. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó inicialmente la primera alternativa, mientras que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) planteó trasladar la jornada al 6 de diciembre.

La diferencia responde a criterios distintos. El JNE sostiene que el 29 de noviembre permite cumplir con los plazos jurisdiccionales, la resolución de actas observadas y el debido proceso. La ONPE, en cambio, solicitó reconsiderar esa fecha al considerar que requiere más tiempo para contratar servicios, imprimir las cédulas y distribuir el material electoral en las regiones donde se deba repetir la votación.

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