Perú

BTS en Lima: conoce el precio del merch oficial que se venderá en los conciertos del Estadio San Marcos

La banda surcoreana llega a nuestro país para dar 3 conciertos. Además de su pop up, también venderán sus artículos de colección dentro del recinto

Siete hombres en traje oscuro están alineados en el centro sobre un fondo con camisetas, sudaderas y accesorios promocionales.
Los siete integrantes de la agrupación surcoreana BTS posan en traje formal sobre un fondo con diversos artículos promocionales de su gira. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La llegada de BTS a Lima incluirá tres conciertos en el Estadio San Marcos, programados para el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre. Los asistentes podrán comprar merch oficial de la gira BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN LIMA dentro del recinto, con precios que van desde S/ 7 por las pilas para el Light Stick hasta S/ 890 por un conjunto de buzo y pantalón.

HYBE informó que la venta se realizará exclusivamente en la zona destinada a los titulares de entradas. Por ese motivo, quienes no tengan boleto para alguna de las fechas no podrán acceder a los puestos de productos oficiales de BTS instalados dentro del estadio.

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Los stands estarán ubicados cerca de los accesos Western Access y Eastern Access. La atención comenzará a las 15:00 y se extenderá hasta el final de cada espectáculo, aunque la organización advirtió que podrá suspender temporalmente las ventas desde una hora antes del inicio del concierto, durante la apertura de puertas o mientras se desarrolle el show.

La lista para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN LIMA incluye prendas de la gira sudamericana, artículos de colección vinculados con la fecha peruana y accesorios para el BTS Official Light Stick Ver.4, el modelo compatible con los efectos inalámbricos previstos para las presentaciones.

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Los precios del merch oficial de BTS para los conciertos en Lima

El producto de mayor valor de la lista es el Hoodie & Pants Set-up (Gray), que costará S/ 890. Le siguen el Zip-up Hoodie South America, a S/ 750, y el Zip-up Hoodie (Charcoal), a S/ 700.

Entre los artículos principales figura el BTS Official Light Stick Ver.4, cuyo precio será de S/ 230. También habrá repuestos, piezas decorativas, una base y pilas para quienes deseen utilizar el dispositivo durante el concierto.

Esta es la lista de precios difundida para los conciertos de BTS en Lima:

  • OFFICIAL LIGHT STICK VER.4 — S/ 230
  • Light Stick Ver.4 Parts (BTS Ver.) — S/ 40
  • Light Stick Ver.4 Parts (ARMY Ver.) — S/ 40
  • Light Stick Ver.4 Cradle — S/ 100
  • Batteries — S/ 7
  • Light Stick Ver.4 Parts (Tour Ver.) — S/ 39
  • Light Stick Ver.4 Parts (Tour Korean Ver.) — S/ 39
  • Tour Stamp Lima — S/ 70
  • Tour Jersey Lima — S/ 270
  • Zip-up Hoodie South America — S/ 750
  • S/S T-Shirt South America — S/ 280
  • Multi Strap (Black/Red) — S/ 95
Catálogo de productos con fotografías de prendas, accesorios y un bastón de luz con sus respectivos precios en soles
Un catálogo detalla los productos oficiales del grupo BTS y sus precios en soles para los conciertos programados en Lima, Perú. (Weverse)
  • Plush Keyring — S/ 99
  • Ball Cap (Black) — S/ 230
  • Zip-up Hoodie (Charcoal) — S/ 700
  • Wind Jacket (Gray) — S/ 500
  • Hoodie & Pants Set-up (Gray) — S/ 890
  • S/S Tour T-Shirt (Black/Gray) — S/ 255
  • S/S Photo T-Shirt (Black) — S/ 220
  • S/S Crop T-Shirt (White) — S/ 200
  • Photo Slogan Muffler — S/ 110
  • Mini Skateboard Keyring (Red/White) — S/ 90
  • Sleeveless T-Shirt Overfit (Black) — S/ 160
  • S/S Crop T-Shirt — S/ 190
  • S/S Photo T-Shirt (Gray) — S/ 250
  • Bandana Keyring Set — S/ 90
  • Scarf — S/ 135
  • Scrunchie — S/ 90
  • Hairband — S/ 110
Catálogo con imágenes y precios en soles peruanos de camisetas, accesorios de moda y discos oficiales de la agrupación BTS
Un catálogo detalla los precios en soles peruanos de prendas, accesorios y discos para los conciertos de la agrupación BTS en Lima. (Weverse)

La disponibilidad de cada producto puede variar y las existencias podrían agotarse antes del cierre de los stands. HYBE indicó además que el límite de compra por artículo dependerá del stock disponible en el lugar.

El Light Stick Ver.4 se sincronizará de forma automática en el Estadio San Marcos

Uno de los artículos centrales para los seguidores será el Light Stick Ver.4, que se conectará a los efectos visuales del concierto sin necesidad de que cada asistente realice un emparejamiento manual desde la aplicación oficial ni registre su ubicación dentro del estadio.

El sistema inalámbrico funcionará al encender el dispositivo durante el espectáculo. La organización precisó que los modelos BTS Official Light Stick Ver.3 y SE Ver. no serán compatibles con esta sincronización en los conciertos de Lima.

Para evitar fallas durante las presentaciones en el Estadio San Marcos, se recomendó llevar tres pilas alcalinas AAA nuevas. El dispositivo necesita esa cantidad de baterías para operar y, si la carga es baja, puede reducirse la intensidad de la luz o interrumpirse el control inalámbrico.

(Redes sociales)
(Redes sociales)

Los pagos dentro del recinto se efectuarán en soles peruanos, tanto en efectivo como con tarjeta, aunque algunas operaciones podrían quedar sujetas a las condiciones de cada entidad bancaria. No habrá bolsas de compra en los puntos de venta de merch oficial.

HYBE también señaló que no se aceptarán cambios o devoluciones por decisión del comprador. En caso de productos defectuosos, será indispensable conservar el comprobante de pago. Si el artículo ya no estuviera disponible para reemplazarlo, se realizará el reembolso correspondiente.

La empresa pidió a los asistentes no formar filas durante la noche y recordó que los únicos productos oficiales de BTS se comercializarán en los stands habilitados dentro del Estadio San Marcos y a través de los canales oficiales de Weverse.

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