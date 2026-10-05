Temblor en Lima y Callao: sismo de magnitud 3.7 sacudió varios distritos de la capital

Un sismo de magnitud 3.7 se registró este lunes 5 de octubre a las 15:24:38 horas, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 59 kilómetros y su epicentro se ubicó a 17 kilómetros al oeste del Callao, en la Provincia Constitucional del Callao.
De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0718, el temblor alcanzó una intensidad de III en el Callao. Las coordenadas del evento fueron latitud -12.05 y longitud -77.27. La magnitud registrada corresponde a un movimiento de baja intensidad, de acuerdo con los datos consignados por el IGP.
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