Perú

Precio del dólar vuelve a caer en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 5 de octubre

Conoce los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

foto de mano con dólares, dolar peru, precio del dólar en Perú y tipo de cambio,
Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito AFP
Guardar

Reporte del precio del dólar de hoy lunes 5 de octubre en Perú. El tipo de cambio ha abierto con baja a S/3,4266, según Bloomberg. Como se recuerda, la moneda estadounidense había cerrado el viernes con caída a S/3,4360, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú.

“En el mercado local, el USD/PEN pasó de S/3,453 a S/3,434, acumulando una apreciación del sol de 1,9 céntimos. Durante la jornada, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,430 y S/3,442, con un volumen negociado de US$ 597,5 millones. El mercado había iniciado la sesión alrededor de S/3,440, mientras los agentes asimilaban el reporte laboral estadounidense. Asimismo, el BCRP dejó vencer un swap cambiario compra por S/400 millones, ejerciendo una oferta indirecta en el mercado cambiario”, señaló el reporte de Kambista entonces.

PUBLICIDAD

Se debe recordar que el pasado 2025 el valor del dólar tuvo una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales no se puede predecir ‘a ciencia cierta’ su valor para el 2026.

Captura de Bloomberg con el precio del dólar del 5 de octubre en Perú
Así abrió el dólar hoy. - Crédito Captura de Bloomberg

Dólar: Compra y venta

Asimismo, en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

  • Compra: S/3,410
  • Venta: S/3,445.

Según el portal A cuánto está el dólar su precio digital está en:

  • Compra: S/3,349
  • Venta: S/3,429.

Vale recordar que el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.

PUBLICIDAD

Captura del BCRP con el precio del dólar del 2 de octubre en Perú
Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

  • Compra: S/3,437
  • Venta: S/3,442.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Operaciones cambiarias: 5 de octubre

  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 17 500 millones.
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Depósitos BCRP S/ 1 920,1 millones.

A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

De esta manera, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer
En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer

No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

Así, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

Precio del dólar en PerúTipo de cambioÚltimas actualizacionesDólar en PerúBCRPperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Tras el parón FIFA de selecciones, vuelve el campeonato local con compromisos electrizantes, tanto en la lucha por el título como para evitar el descenso

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

El Senamhi emite una alerta por frío nocturno para ocho departamentos del Perú: desde hoy entra en vigencia

La institución advirtió que el descenso más intenso se producirá entre el 5 y el 7 de octubre, con una alerta de nivel moderado a extremo que también abarcará sectores centrales

El Senamhi emite una alerta por frío nocturno para ocho departamentos del Perú: desde hoy entra en vigencia

Resultados de la ONPE EN VIVO: así avanza el conteo oficial en los distritos de Lima

El organismo electoral ya comenzó a publicar las actas procesadas tras el cierre nacional de las mesas, aunque advierte que los avances iniciales serán preliminares y variarán según la recepción de materiales

Resultados de la ONPE EN VIVO: así avanza el conteo oficial en los distritos de Lima

Empresas: ¿Se van los trabajadores porque no puedes subirles el sueldo? Cuando un plástico puede salvar la planilla

Las firmas pueden entregar beneficios adicionales de hasta el 20% del sueldo para retener personal sin incrementar sobrecostos laborales, como CTS o gratificación

Empresas: ¿Se van los trabajadores porque no puedes subirles el sueldo? Cuando un plástico puede salvar la planilla

Segunda vuelta Elecciones Regionales 2026: estas son las 11 regiones que volverían a votar

El Flash Electoral de Datum señala que 14 regiones no habrían definido gobernador en primera vuelta. Estas son las fórmulas que lideran y la fecha de la eventual segunda elección regional

Segunda vuelta Elecciones Regionales 2026: estas son las 11 regiones que volverían a votar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dirección Contra el Terrorismo investigará expresiones contra Keiko Fujimori en reunión por Zoom

Dirección Contra el Terrorismo investigará expresiones contra Keiko Fujimori en reunión por Zoom

Renzo Reggiardo reclama a la ONPE por ser elegido miembro de mesa, pero usuarios le responden: “Paga tu multa”

Renovación Popular se impuso en estos distritos de Lima en las elecciones municipales de 2026

Carlos Bruce se pronuncia sobre su futuro político luego de su caída en los resultados preliminares a la alcaldía de Lima

Violencia electoral en Loreto: disparos y ánforas incendiadas tras acusaciones de irregularidades electorales

ENTRETENIMIENTO

Handa llora tras descubrir presunta infidelidad de su novio durante un live de TikTok y lo encara: “¡Sal de mi casa!”

Handa llora tras descubrir presunta infidelidad de su novio durante un live de TikTok y lo encara: “¡Sal de mi casa!”

Milena Zárate confirma ruptura con ‘Kalicho’ tras seis años y una boda simbólica: “Hice las cosas bien, aposté, fui fiel”

Joaquín Ramírez pierde las elecciones en Cajamarca y no logra llegar a la gobernación pese al respaldo de Sheyla Rojas

Magaly Medina habla de su futuro en TV y anuncia que celebrará 30 años: “No dejo que nadie dirija mi vida”

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

DEPORTES

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Ignacio Buse podría enfrentar por primera vez a Carlos Alcaraz: así es su camino en el Masters 1000 de Shanghái

Partidos de hoy, lunes 5 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Jairo Vélez reconoce el difícil momento de la selección peruana: “No es agradable”