Perú

José Balcázar reaparece tras elecciones: “No hemos tenido gobernantes hace años, ojalá no solo vayan a ocupar un sillón”

El exmandatario interino pidió a las nuevas autoridades municipales y regionales priorizar la ejecución de proyectos de inversión y mejorar la gestión pública, especialmente en Lambayeque

El exmandatario interino pidió a las nuevas autoridades municipales y regionales priorizar la ejecución de proyectos de inversión y mejorar la gestión pública, especialmente en Lambayeque
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El expresidente interino José Balcázar (2026) calificó este lunes como una “fiesta democrática” las elecciones municipales y regionales celebradas en la víspera y pidió a las nuevas autoridades priorizar la ejecución de proyectos de inversión, especialmente en Lambayeque, región que representó como congresista.

“Ha sido una fiesta democrática, más que todo vecinal”, declaró a la radio Exitosa, al tiempo que destacó la aparición de nuevos rostros en la política y expresó su expectativa de que las próximas autoridades mejoren la gestión pública en la región.

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“A mí me parece que hay personajes nuevos que están entrando a la política y esperamos que se mejore”, señaló.

Balcázar cuestionó, sin embargo, el desempeño de anteriores administraciones y sostuvo que Lambayeque no ha recibido suficiente impulso en materia de inversión.

El expresidente interino pidió a las nuevas autoridades mejorar la gestión pública y priorizar la ejecución de proyectos de inversión, especialmente en Lambayeque
El expresidente interino pidió a las nuevas autoridades mejorar la gestión pública y priorizar la ejecución de proyectos de inversión, especialmente en Lambayeque

“En verdad que no hemos tenido gobernantes hace muchos años. Muchos gobiernos anteriores han perdido el tiempo, no han sabido gobernar”, afirmó.

En esa línea, consideró que la falta de proyectos de inversión constituye uno de los principales problemas de la región. “No hay ningún proyecto de inversión que se haya hecho por Lambayeque”, manifestó.

El excongresista también puso el foco en la capacidad de gestión de quienes asumen cargos públicos y sostuvo que gobernar una ciudad o una región requiere competencias que vayan más allá de ocupar un puesto de autoridad.

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“Cuando no se nota eso y la gente no tiene capacidad de gerenciar una ciudad como Lambayeque, por ejemplo, tenemos este gran problema”, indicó.

Balcázar evitó profundizar en las críticas que recibió durante su etapa política y consideró que corresponde dejar atrás ese periodo para concentrarse en la nueva administración.

“Inclusive, hay muchas críticas sobre particular, pero ya dejemos eso atrás (...) Yo creo que el nuevo gobierno, tanto municipal como el Gobierno Regional, puedan permitirnos tener en el futuro mejores gobernantes, que, como les digo yo, sepan gobernar, no simplemente vayan a ocupar un sillón”, concluyó.

Un hombre introduce una cédula de papel en una urna con el logotipo de la ONPE, mientras personas firman documentos en una mesa de votación
Balcázar cuestionó a las anteriores administraciones de Lambayeque y afirmó que la región no ha recibido suficiente impulso en materia de inversión

En los comicios del último domingo se eligieron autoridades para el periodo 2027-2030, entre ellas 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.892 alcaldes distritales.

La jornada electoral transcurrió en términos generales sin incidencias de importancia, aunque un incendio provocado por un explosivo en un colegio electoral obligó a suspender la votación en Sorochuco, en la región norteña de Cajamarca.

En Lima, el excandidato presidencial Rafael López Aliaga es el favorito para volver a ser alcalde de la capital pese a que la Constitución prohíbe repetir mandato, una polémica que también se repite en decenas de alcaldes que buscan una “reelección encubierta” sin que las autoridades electorales se hayan pronunciado hasta ahora en contra.

El líder del partido Renovación Popular ganó las anteriores elecciones para ser alcalde de Lima para el período 2023-2026, pero en 2025 dimitió para ser candidato presidencial, donde quedó tercero y fue escogido senador, función a la que también renunció para tratar de regresar a la alcaldía pese a estar prohibido.

Pese a que las autoridades no han impedido su aspiración, López Aliaga insistió hoy mismo en sus denuncias de un supuesto fraude cometido en su contra en las elecciones presidenciales de este mismo año, donde también fue candidato, al acusar sin pruebas consistentes a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de impedir que miles de electorales votaran en Lima, su mayor bolsón de votos.

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