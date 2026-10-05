Jorge Luna anuncia que será padre por tercera vez: “Una personita viene en camino a cambiarlo todo”

El comediante Jorge Luna y su pareja comparten imágenes de la ecografía y una prueba de embarazo para anunciar que esperan a su tercer hijo. (@jorgelunalunera)

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Jorge Luna anunció que será padre por tercera vez junto a su esposa, Melissa Gonzáles Samplini, con quien ya tiene dos hijos. El comediante compartió la noticia en sus redes sociales y dedicó un mensaje a la madre de su familia.

Luna publicó una fotografía junto a Gonzáles Samplini para comunicar que esperan a un nuevo integrante. En el texto, recordó que suele exponer parte de su vida ante el público y consideró que este momento también debía compartirlo.

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“Seremos padres otra vez. Les he compartido muchas cosas de mi vida por aquí, incluso algunas que no debía contar, qué duda cabe que lo he dado todo por la comedia, siempre, esta vez, no podía dejar de compartir esto con ustedes”, escribió.

El comediante Jorge Luna anuncia en sus redes sociales que será padre por tercera vez junto a su esposa Melissa Samplini. (@jorgelunalunera)

El comediante señaló que percibe el afecto de quienes lo siguen y extendió ese agradecimiento a las muestras de cariño hacia su esposa y sus hijos.

La llegada del bebé cumple un deseo que Jorge Luna había expresado en distintas ocasiones durante sus presentaciones y espacios de comedia. En conversaciones con Ricardo Mendoza, su compañero en Hablando Huevadas, había dicho que quería volver a ser padre para ampliar su familia.

En algún momento, el humorista incluso comentó que esperaba tener mellizos o gemelos. Finalmente, la pareja confirmó que aguarda la llegada de un bebé, cuya fecha de nacimiento no fue precisada.

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En la parte final de su publicación, Luna se refirió a la paternidad como uno de los aspectos que mayor alegría le genera. También dirigió unas palabras a Melissa Gonzáles por el rol que cumple en su vida.

El comediante Jorge Luna y su esposa Melissa Samai anuncian la llegada de su tercer hijo con una fotografía en sus redes sociales. (@jorgelunalunera)

“En nueve meses de espera y en toda una vida, una personita viene en camino a cambiarlo todo, una vez más. Te amo, Melissa. Lo logramos. Los regalos más grandes de mi vida me los diste tú; gracias por tanto, hoy te daré lo que te mereces”, expresó el comediante.

El anuncio recibió comentarios de seguidores y colegas, quienes celebraron la próxima llegada del tercer hijo de la pareja. La publicación mostró una faceta personal de Luna, quien suele incluir anécdotas de su vida familiar dentro de sus contenidos de humor.

Esposa de Jorge Luna logró su licenciatura en Marketing

La noticia del embarazo llega semanas después de que Melissa Gonzáles Samplini compartiera otro logro personal en sus redes sociales. La esposa de Jorge Luna anunció que obtuvo su licenciatura en Marketing por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

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Gonzáles publicó varias fotografías para mostrar el diploma emitido el 21 de agosto de 2026. En una de las imágenes apareció con el documento en las manos, frente al logo de la institución educativa.

La influencer y madre de dos hijos recibió mensajes de felicitación de parte de sus seguidores, quienes destacaron que continuara con su formación profesional.

La esposa de Jorge Luna recibió mensajes de felicitación de sus seguidores luego de anunciar su logro académico en redes sociales.

Una usuaria comentó en la publicación: “Qué gusto ver a una mujer que, por más que el marido le brinde todo, ella también busque su propio éxito. Qué alegría, esto es un gran ejemplo para muchas mujeres”.

La pareja atraviesa así una etapa marcada por dos noticias familiares: la titulación universitaria de Melissa Gonzáles y la espera de su tercer hijo junto a Jorge Luna.

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