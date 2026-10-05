Perú

Tiburón ballena de seis metros sorprende frente a Los Órganos: así fue captado durante un recorrido turístico en Piura

El pez más grande del mundo fue captado frente a la costa de Talara. Aunque puede alcanzar grandes dimensiones, se alimenta principalmente de plancton, krill y pequeños organismos marinos

Un tiburón ballena de aproximadamente seis metros fue avistado el jueves 1 de octubre frente a Los Órganos, en Talara, Piura. Composición: Infobae
Un tiburón ballena de aproximadamente seis metros fue avistado el jueves 1 de octubre frente a Los Órganos, en Talara, Piura. Composición: Infobae
Guardar

El avistamiento de un tiburón ballena frente a Los Órganos permitió registrar la presencia de uno de los animales marinos de mayor tamaño en las aguas del norte peruano. El ejemplar fue observado el jueves 1 de octubre frente a la costa de la provincia de Talara, en Piura.

El animal, de aproximadamente seis metros de longitud, fue captado durante un tour de Pacífico Adventures. Las imágenes fueron registradas por Diego Tomás Cortés Peña y muestran al tiburón ballena desplazándose en aguas abiertas frente al litoral piurano.

PUBLICIDAD

El tiburón ballena, cuyo nombre científico es Rhincodon typus, es considerado el pez más grande del mundo. Pese a sus dimensiones, su alimentación se basa principalmente en la filtración de plancton, krill y pequeños organismos marinos, por lo que generalmente no representa un peligro para las personas.

El registro ocurrió durante la temporada en la que el litoral norte del Perú recibe distintas especies marinas. En el caso de las ballenas jorobadas, el periodo oficial de avistamiento se extiende entre julio y octubre, de acuerdo con información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

PUBLICIDAD

Tiburón ballena fue registrado frente a Los Órganos

Un majestuoso tiburón ballena de aproximadamente 6 metros fue captado nadando en las aguas frente a la costa de Los Órganos, en Piura. El video muestra al gigante del mar desplazándose tranquilamente, ofreciendo un espectáculo natural impresionante. bicenntenariodiario

El avistamiento tuvo lugar frente a la playa de Los Órganos, en la provincia de Talara. El ejemplar alcanzó una longitud aproximada de seis metros y pudo ser observado desde una embarcación que participaba en un recorrido turístico de Pacífico Adventures.

Las imágenes permitieron documentar al animal en aguas del norte peruano. El tiburón ballena se distingue por las manchas blancas distribuidas sobre su cuerpo. Este patrón es particular en cada individuo y puede servir para su identificación.

La especie utiliza un mecanismo de alimentación por filtración. Su dieta incluye plancton, krill y otros organismos marinos pequeños, pese a que puede alcanzar dimensiones considerablemente mayores que otras especies de peces.

El registro del tiburón ballena se produjo en una zona que también concentra actividades turísticas vinculadas con la observación de fauna marina. Mincetur informó que miles de ballenas jorobadas migran desde la Antártida hacia las costas peruanas entre julio y octubre.

La temporada de avistamiento de estas ballenas inició de forma oficial con una ceremonia encabezada por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Los Órganos, en Piura.

La actividad reunió a autoridades nacionales, operadores turísticos y representantes locales. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo señaló que estos recorridos representan una oportunidad económica para la región y forman parte de la oferta de turismo de naturaleza.

Los servicios disponibles incluyen recorridos grupales en bote, alternativas artesanales y excursiones en catamarán. Según la información proporcionada, los tours grupales de tres horas tienen precios de entre S/80 y S/120 por persona, mientras que las opciones contratadas directamente con pescadores locales parten desde S/50.

La actividad enfrenta falta de regulación específica

Un ejemplar de ballena jorobada, especie común en Piura y Tumbes.
Un ejemplar de ballena jorobada, especie común en Piura y Tumbes. Foto: Gobierno del Perú

El crecimiento del turismo asociado con el avistamiento de fauna marina también ocurre en un escenario sin una ley integral específica para esta actividad en el Perú. La información proporcionada señala que el país continúa sin una normativa de ese alcance para regular los recorridos de observación de ballenas.

El Congreso saliente tampoco llegó a debatir ni aprobar el Proyecto de Ley 14468/2025-CR antes del cierre de la legislatura. La propuesta quedó pendiente dentro del proceso legislativo.

Los operadores formales trabajan bajo estándares propios o recomendaciones internacionales. Sin embargo, la ausencia de una regulación específica también permite la existencia de excursiones informales, según la información proporcionada.

Entre los incidentes reportados figuran nados no autorizados, persecuciones de ejemplares y lesiones a ballenas provocadas por hélices de embarcaciones. Estos hechos forman parte de los problemas asociados con la falta de reglas específicas para el desarrollo de esta actividad turística.

Temas Relacionados

Tiburón ballenaballenaPiuraLos Órganosperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

José Balcázar reaparece tras elecciones: “No hemos tenido gobernantes hace años, ojalá no solo vayan a ocupar un sillón”

El exmandatario interino pidió a las nuevas autoridades municipales y regionales priorizar la ejecución de proyectos de inversión y mejorar la gestión pública, especialmente en Lambayeque

José Balcázar reaparece tras elecciones: “No hemos tenido gobernantes hace años, ojalá no solo vayan a ocupar un sillón”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo de 3,7 tuvo epicentro en el Callao

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó seis movimientos sísmicos registrados el 4 de octubre en Tumbes, Piura, Huánuco, Pasco y Arequipa

Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo de 3,7 tuvo epicentro en el Callao

“Te llamo ahora”, “chambeemos por Lima”: Rafael López Aliaga y Francis Allison se reconcilian en vivo durante escrutinio

Tras una campaña marcada por cruces verbales, ambos políticos dejaron atrás sus diferencias y acordaron reunirse para coordinar acciones en beneficio de la capital

“Te llamo ahora”, “chambeemos por Lima”: Rafael López Aliaga y Francis Allison se reconcilian en vivo durante escrutinio

Mano Menezes matiza el comunicado oficial de la FPF acerca de la desconvocatoria de Oliver Sonne previo a Perú vs Colombia: “No está lesionado”

A puertas del último partido de fogueo de la lastimera gira norteamericana, el entrenador de la selección nacional ha encendido el debate al esclarecer los motivos que llevaron a dejar a un lado al ‘Vikingo’

Mano Menezes matiza el comunicado oficial de la FPF acerca de la desconvocatoria de Oliver Sonne previo a Perú vs Colombia: “No está lesionado”

San Juan de Lurigancho, Ate y Magdalena ya tienen virtuales alcaldes

Las cifras muestran diferencias marcadas entre las primeras fuerzas políticas: una candidatura supera el 45% de los votos válidos en San Juan de Lurigancho, mientras que otras dos sobrepasan el 60% en Ate y Magdalena del Mar

San Juan de Lurigancho, Ate y Magdalena ya tienen virtuales alcaldes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Balcázar reaparece tras elecciones: “No hemos tenido gobernantes hace años, ojalá no solo vayan a ocupar un sillón”

José Balcázar reaparece tras elecciones: “No hemos tenido gobernantes hace años, ojalá no solo vayan a ocupar un sillón”

“Te llamo ahora”, “chambeemos por Lima”: Rafael López Aliaga y Francis Allison se reconcilian en vivo durante escrutinio

San Juan de Lurigancho, Ate y Magdalena ya tienen virtuales alcaldes

JP, Fuerza Popular, Acción Popular y otros partidos que ‘desaparecieron’ del mapa en las Elecciones Regionales y Municipales

¿Cuándo termina el mandato de los actuales alcaldes? Fecha oficial del inicio de la nueva era de autoridades 2027-2030

ENTRETENIMIENTO

Luciana Fuster denuncia maltrato de policía hacia su hermana durante las Elecciones 2026: “Es certificada por CONADIS”

Luciana Fuster denuncia maltrato de policía hacia su hermana durante las Elecciones 2026: “Es certificada por CONADIS”

Jorge Luna anuncia que será padre por tercera vez: “Una personita viene en camino a cambiarlo todo”

Sleeping With Sirens vuelve a Lima: fecha, lugar y precios de entradas para su concierto

BTS en Lima: conoce el precio del merch oficial que se venderá en los conciertos del Estadio San Marcos

BTS en Lima: Este es el posible setlist de la boy band para sus tres conciertos en el Estadio San Marcos

DEPORTES

Mano Menezes matiza el comunicado oficial de la FPF acerca de la desconvocatoria de Oliver Sonne previo a Perú vs Colombia: “No está lesionado”

Mano Menezes matiza el comunicado oficial de la FPF acerca de la desconvocatoria de Oliver Sonne previo a Perú vs Colombia: “No está lesionado”

Luis Ramos pide paso en Alianza Lima tras superar lesión: “Me siento mejor, pero sé que todavía queda mucho por dar”

Leticya Franco, la gigante brasileña de 1,96 metros que llega a la Liga Peruana de Vóley: “Tengo muchas ganas de jugar”

Michael Hoyos, de la duda a la confirmación: el nuevo goleador al que se aferra Sporting Cristal para repuntar en Liga 1 2026

Partidos de hoy, lunes 5 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo