Tiburón ballena de seis metros sorprende frente a Los Órganos: así fue captado durante un recorrido turístico en Piura

Un tiburón ballena de aproximadamente seis metros fue avistado el jueves 1 de octubre frente a Los Órganos, en Talara, Piura. Composición: Infobae

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El avistamiento de un tiburón ballena frente a Los Órganos permitió registrar la presencia de uno de los animales marinos de mayor tamaño en las aguas del norte peruano. El ejemplar fue observado el jueves 1 de octubre frente a la costa de la provincia de Talara, en Piura.

El animal, de aproximadamente seis metros de longitud, fue captado durante un tour de Pacífico Adventures. Las imágenes fueron registradas por Diego Tomás Cortés Peña y muestran al tiburón ballena desplazándose en aguas abiertas frente al litoral piurano.

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El tiburón ballena, cuyo nombre científico es Rhincodon typus, es considerado el pez más grande del mundo. Pese a sus dimensiones, su alimentación se basa principalmente en la filtración de plancton, krill y pequeños organismos marinos, por lo que generalmente no representa un peligro para las personas.

El registro ocurrió durante la temporada en la que el litoral norte del Perú recibe distintas especies marinas. En el caso de las ballenas jorobadas, el periodo oficial de avistamiento se extiende entre julio y octubre, de acuerdo con información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

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Tiburón ballena fue registrado frente a Los Órganos

Un majestuoso tiburón ballena de aproximadamente 6 metros fue captado nadando en las aguas frente a la costa de Los Órganos, en Piura. El video muestra al gigante del mar desplazándose tranquilamente, ofreciendo un espectáculo natural impresionante. bicenntenariodiario

El avistamiento tuvo lugar frente a la playa de Los Órganos, en la provincia de Talara. El ejemplar alcanzó una longitud aproximada de seis metros y pudo ser observado desde una embarcación que participaba en un recorrido turístico de Pacífico Adventures.

Las imágenes permitieron documentar al animal en aguas del norte peruano. El tiburón ballena se distingue por las manchas blancas distribuidas sobre su cuerpo. Este patrón es particular en cada individuo y puede servir para su identificación.

La especie utiliza un mecanismo de alimentación por filtración. Su dieta incluye plancton, krill y otros organismos marinos pequeños, pese a que puede alcanzar dimensiones considerablemente mayores que otras especies de peces.

El registro del tiburón ballena se produjo en una zona que también concentra actividades turísticas vinculadas con la observación de fauna marina. Mincetur informó que miles de ballenas jorobadas migran desde la Antártida hacia las costas peruanas entre julio y octubre.

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La temporada de avistamiento de estas ballenas inició de forma oficial con una ceremonia encabezada por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Los Órganos, en Piura.

La actividad reunió a autoridades nacionales, operadores turísticos y representantes locales. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo señaló que estos recorridos representan una oportunidad económica para la región y forman parte de la oferta de turismo de naturaleza.

Los servicios disponibles incluyen recorridos grupales en bote, alternativas artesanales y excursiones en catamarán. Según la información proporcionada, los tours grupales de tres horas tienen precios de entre S/80 y S/120 por persona, mientras que las opciones contratadas directamente con pescadores locales parten desde S/50.

La actividad enfrenta falta de regulación específica

Un ejemplar de ballena jorobada, especie común en Piura y Tumbes. Foto: Gobierno del Perú

El crecimiento del turismo asociado con el avistamiento de fauna marina también ocurre en un escenario sin una ley integral específica para esta actividad en el Perú. La información proporcionada señala que el país continúa sin una normativa de ese alcance para regular los recorridos de observación de ballenas.

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El Congreso saliente tampoco llegó a debatir ni aprobar el Proyecto de Ley 14468/2025-CR antes del cierre de la legislatura. La propuesta quedó pendiente dentro del proceso legislativo.

Los operadores formales trabajan bajo estándares propios o recomendaciones internacionales. Sin embargo, la ausencia de una regulación específica también permite la existencia de excursiones informales, según la información proporcionada.

Entre los incidentes reportados figuran nados no autorizados, persecuciones de ejemplares y lesiones a ballenas provocadas por hélices de embarcaciones. Estos hechos forman parte de los problemas asociados con la falta de reglas específicas para el desarrollo de esta actividad turística.