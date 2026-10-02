Si ningún candidato llega al 30% de los votos, Perú tendrá una segunda vuelta regional el 29 de noviembre

Ciudadanos con equipaje votan en una mesa de la ONPE para ilustrar el voto golondrino en las elecciones regionales y municipales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no necesariamente terminarán este domingo 4 de octubre para todos los candidatos a gobernador regional. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el 29 de noviembre de 2026 como fecha para una eventual Segunda Elección Regional (SER), que se realizará en aquellas regiones donde ninguna fórmula para gobernador y vicegobernador consiga al menos el 30% de los votos válidos.

La decisión fue adoptada por el Pleno del JNE mediante un acuerdo fechado el 30 de setiembre y publicado este 2 de octubre en el boletín de Normas Legales de El Peruano. El organismo electoral precisó que la segunda elección se activará únicamente en las circunscripciones que no alcancen el porcentaje mínimo establecido por ley.

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En ese escenario, los electores de las regiones involucradas volverán a las urnas para elegir entre las dos fórmulas que hayan obtenido las mayores votaciones en la primera elección.

¿Qué pasa si ningún candidato llega al 30%?

La regla está contemplada en la Ley de Elecciones Regionales. Para ser elegida, una fórmula de gobernador y vicegobernador debe obtener no menos del 30% de los votos válidos.

El propio JNE recordó esta condición en el acuerdo del Pleno al establecer el cronograma para una eventual segunda elección. El documento señala que los gobernadores y vicegobernadores son elegidos conjuntamente por sufragio directo y que, para ser elegidos, la fórmula respectiva debe obtener no menos del 30% de los votos válidos.

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En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

Por ello, si una fórmula supera ese porcentaje el 4 de octubre, no corresponde una segunda elección regional en esa circunscripción. Si ninguna alcanza el mínimo legal, se deberá realizar una nueva votación entre las dos fórmulas con mayor cantidad de votos.

JNE fija el 29 de noviembre para la segunda vuelta regional

El acuerdo del Pleno establece expresamente la fecha de la eventual segunda elección. En su punto 4, el organismo electoral dispone:

“FIJAR el 29 de noviembre de 2026 como fecha para llevar adelante la Segunda Elección Regional – SER 2026, en aquellas circunscripciones en las cuales ninguna de las fórmulas que participan en el proceso, obtenga no menos de treinta por ciento (30%) de los votos válidos”.

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El documento agrega que, para realizar esta segunda elección, oportunamente se solicitará a la presidenta de la República la convocatoria correspondiente.

¿Cuándo se conocerá qué regiones tendrán segunda vuelta?

Antes de determinar qué regiones necesitan una segunda elección, los organismos electorales deberán culminar el procesamiento y resolución de las actas observadas y, cuando corresponda, realizar los recuentos de votos.

En el mismo acuerdo, el JNE estableció el 28 de octubre de 2026 como fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) realicen las audiencias públicas de recuento de votos de las elecciones regionales.

Además, el Pleno requirió a la ONPE que entregue a los JEE la totalidad de las actas observadas correspondientes a las elecciones regionales hasta el domingo 11 de octubre, con el objetivo de que sean resueltas oportunamente.

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Las elecciones regionales se realizan este domingo 4 de octubre

La primera jornada de las ERM 2026 se realizará este domingo 4 de octubre. En ella se elegirán las autoridades regionales y municipales que ejercerán funciones durante el periodo 2027-2030. El cronograma oficial del JNE establece esa fecha como el día de las elecciones.

En el caso de los gobiernos regionales, los ciudadanos deberán elegir a la fórmula integrada por gobernador y vicegobernador.