Perú

Si ningún candidato llega al 30% de los votos, Perú tendrá una segunda vuelta regional el 29 de noviembre

El resultado de las elecciones del 4 de octubre será clave para saber qué regiones deberán volver a las urnas. El JNE ya estableció que la eventual segunda elección será en noviembre

Personas con maletas hacen fila frente a una urna transparente etiquetada ERM 2026, acompañadas por dibujos de golondrinas.
Ciudadanos con equipaje votan en una mesa de la ONPE para ilustrar el voto golondrino en las elecciones regionales y municipales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no necesariamente terminarán este domingo 4 de octubre para todos los candidatos a gobernador regional. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el 29 de noviembre de 2026 como fecha para una eventual Segunda Elección Regional (SER), que se realizará en aquellas regiones donde ninguna fórmula para gobernador y vicegobernador consiga al menos el 30% de los votos válidos.

La decisión fue adoptada por el Pleno del JNE mediante un acuerdo fechado el 30 de setiembre y publicado este 2 de octubre en el boletín de Normas Legales de El Peruano. El organismo electoral precisó que la segunda elección se activará únicamente en las circunscripciones que no alcancen el porcentaje mínimo establecido por ley.

PUBLICIDAD

En ese escenario, los electores de las regiones involucradas volverán a las urnas para elegir entre las dos fórmulas que hayan obtenido las mayores votaciones en la primera elección.

¿Qué pasa si ningún candidato llega al 30%?

La regla está contemplada en la Ley de Elecciones Regionales. Para ser elegida, una fórmula de gobernador y vicegobernador debe obtener no menos del 30% de los votos válidos.

El propio JNE recordó esta condición en el acuerdo del Pleno al establecer el cronograma para una eventual segunda elección. El documento señala que los gobernadores y vicegobernadores son elegidos conjuntamente por sufragio directo y que, para ser elegidos, la fórmula respectiva debe obtener no menos del 30% de los votos válidos.

PUBLICIDAD

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)
En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

Por ello, si una fórmula supera ese porcentaje el 4 de octubre, no corresponde una segunda elección regional en esa circunscripción. Si ninguna alcanza el mínimo legal, se deberá realizar una nueva votación entre las dos fórmulas con mayor cantidad de votos.

JNE fija el 29 de noviembre para la segunda vuelta regional

El acuerdo del Pleno establece expresamente la fecha de la eventual segunda elección. En su punto 4, el organismo electoral dispone:

“FIJAR el 29 de noviembre de 2026 como fecha para llevar adelante la Segunda Elección Regional – SER 2026, en aquellas circunscripciones en las cuales ninguna de las fórmulas que participan en el proceso, obtenga no menos de treinta por ciento (30%) de los votos válidos”.

El documento agrega que, para realizar esta segunda elección, oportunamente se solicitará a la presidenta de la República la convocatoria correspondiente.

¿Cuándo se conocerá qué regiones tendrán segunda vuelta?

Antes de determinar qué regiones necesitan una segunda elección, los organismos electorales deberán culminar el procesamiento y resolución de las actas observadas y, cuando corresponda, realizar los recuentos de votos.

En el mismo acuerdo, el JNE estableció el 28 de octubre de 2026 como fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) realicen las audiencias públicas de recuento de votos de las elecciones regionales.

Además, el Pleno requirió a la ONPE que entregue a los JEE la totalidad de las actas observadas correspondientes a las elecciones regionales hasta el domingo 11 de octubre, con el objetivo de que sean resueltas oportunamente.

Las elecciones regionales se realizan este domingo 4 de octubre

La primera jornada de las ERM 2026 se realizará este domingo 4 de octubre. En ella se elegirán las autoridades regionales y municipales que ejercerán funciones durante el periodo 2027-2030. El cronograma oficial del JNE establece esa fecha como el día de las elecciones.

En el caso de los gobiernos regionales, los ciudadanos deberán elegir a la fórmula integrada por gobernador y vicegobernador.

Temas Relacionados

elecciones regionales y municipalesJNEperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mirian Quispe vendía quesos para pagarse los estudios y defendió su tesis en quechua: una primera vez histórica en la universidad de Ayacucho

Después de varios intentos fallidos en el examen de admisión, una joven de una comunidad rural llegó a ser la primera de siete hermanos en obtener un título universitario. Su investigación sobre cabras y semillas andinas rompió también otra barrera dentro del aula.

Mirian Quispe vendía quesos para pagarse los estudios y defendió su tesis en quechua: una primera vez histórica en la universidad de Ayacucho

Receta de ensalada César con pollo

Receta paso a paso de ensalada César con pollo a la plancha.

Receta de ensalada César con pollo

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 2 de octubre de 2026

El último reporte sísmico disponible del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó un sismo de magnitud 3,9 registrado frente a la costa de Ilo, en la región Moquegua

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 2 de octubre de 2026

Beto Ortiz respondió a quienes piden el retiro de Magaly Medina en pantalla

El periodista destacó la permanencia de la conductora al frente de programas de espectáculos y afirmó que nadie puede decidir por ella el final de su carrera

Beto Ortiz respondió a quienes piden el retiro de Magaly Medina en pantalla

Delia Espinoza pide al JNE cumplir con sentencia del PJ para que pueda votar este domingo 4 de octubre

“De lo contrario, se generarán las responsabilidades que la ley prevé”, indicó la exfiscal de la Nación en la carta que remitió al presidente del Jurado, Roberto Burneo

Delia Espinoza pide al JNE cumplir con sentencia del PJ para que pueda votar este domingo 4 de octubre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza pide al JNE cumplir con sentencia del PJ para que pueda votar este domingo 4 de octubre

Delia Espinoza pide al JNE cumplir con sentencia del PJ para que pueda votar este domingo 4 de octubre

Lista de candidatos de la alcadía provincial de Arequipa para las Elecciones regionales 2026

Fuerza Popular buscará en el Pleno de Diputados restituir puntos eliminados del pedido de facultades: “Eso es evidente”

JNE pide al Gobierno garantizar la seguridad de candidatos y miembros de mesa

Candidatos al GORE Tumbes en las ERM 2026: quiénes son y los partidos por los que postulan

ENTRETENIMIENTO

Beto Ortiz respondió a quienes piden el retiro de Magaly Medina en pantalla

Beto Ortiz respondió a quienes piden el retiro de Magaly Medina en pantalla

Serenazgo de Miraflores intervino grabación de Pinky Show y streamer se negó a retirarse del lugar

Canchita Centeno se suma a las críticas contra Carloncho y cuestiona su continuidad en la radio pese a acusaciones de maltrato

Melcochita confiesa que hizo prueba de ADN a sus hijas con Monserrat Seminario y advierte: “No las he firmado, me descuidé”

Ale Baigorria es cuestionada por Samuel Suárez y Magaly Medina lo apoya: “Tú has expuesto todas las miserias de tus romances”

DEPORTES

Nicole Pérez se rindió ante Julieta Lazcano y mostró emoción por jugar juntas en Atlético Atenea: “Es mi ídola”

Nicole Pérez se rindió ante Julieta Lazcano y mostró emoción por jugar juntas en Atlético Atenea: “Es mi ídola”

Mauro Cantoro lanzó advertencia sobre el nivel de Edison Flores en Universitario: “Si levanta, se come a Lisandro Alzugaray y al ‘Tunche’ Rivera”

Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026 HOY: así van los partidos con participación de Universitario

A qué hora juega Perú vs Canadá: partido amistoso en Montreal por fecha FIFA 2026

Dónde ver Venezuela vs Corea del Sur HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026