Secuestraron a dos personas en Pataz y exigían S/500.000 por su liberación: PNP rescató a las víctimas y capturó a tres sospechosos

La Policía desplegó un operativo tras conocer el secuestro de dos ciudadanos y ubicó a los presuntos responsables en las inmediaciones del puente Calemar, donde ocurrió un intercambio de disparos. Difusión

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Dos personas fueron rescatadas por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras un secuestro reportado en el centro poblado de Vijus, provincia de Pataz, en La Libertad. La intervención permitió además la captura de tres presuntos integrantes de la organización criminal “Los Secos de Trujillo”.

El caso se inició luego de una denuncia por la retención de dos ciudadanos que viajaban desde Huamachuco hacia Vijus. De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio del Interior, sujetos armados interceptaron el vehículo en la zona de Nimpana y bloquearon su desplazamiento con dos automóviles.

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Las primeras diligencias permitieron establecer que los presuntos secuestradores trasladaron a las víctimas hasta otro punto de la provincia. La esposa de una de las personas retenidas recibió una llamada telefónica en la que los captores exigieron S/500 000 a cambio de la liberación.

La respuesta policial estuvo a cargo de efectivos de las comisarías de Vijus y Chagual. Las unidades desplegaron acciones de búsqueda que llevaron hasta las inmediaciones del puente Calemar, donde se produjo un intercambio de disparos antes de la captura de los tres sospechosos y el rescate de las dos víctimas.

Tres sospechosos fueron capturados durante el operativo

La Policía desplegó un operativo tras conocer el secuestro de dos ciudadanos y ubicó a los presuntos responsables en las inmediaciones del puente Calemar, donde ocurrió un intercambio de disparos. Difusión

La PNP identificó a los intervenidos como Miguel Ángel Paredes Ayay, de 30 años; Juan Cristian Briceño Vargas, de 28; y Eduar Jhonatan Baltodano Romero, de 31. Los tres fueron señalados de forma preliminar como presuntos integrantes de “Los Secos de Trujillo”.

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El operativo también permitió el decomiso de un arma de fuego tipo UZI con un cargador abastecido. A ello se sumaron tres teléfonos celulares y una tableta, equipos que quedaron bajo custodia de las autoridades como parte de las diligencias vinculadas con la investigación.

El hallazgo de estos elementos será incorporado a las actuaciones fiscales para determinar su relación con el secuestro denunciado. La investigación deberá establecer también la participación individual de cada uno de los intervenidos y si existen otros involucrados en el hecho.

Secuestro se produjo durante un viaje hacia Vijus

Los presuntos secuestradores bloquearon el paso del vehículo con dos automóviles y trasladaron a las víctimas a otro punto. La Policía las ubicó durante un operativo de búsqueda. Difusión

Según la denuncia recibida por la Policía, las víctimas se desplazaban desde Huamachuco con destino a Vijus cuando fueron interceptadas en el sector de Nimpana. Los sujetos utilizaron dos vehículos para impedir el paso de la camioneta en la que viajaban los ciudadanos.

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Después de la interceptación, los presuntos delincuentes mantuvieron retenidas a las víctimas y establecieron contacto con la esposa de una de ellas. En esa comunicación solicitaron S/500 000 como condición para permitir su liberación.

Las acciones de búsqueda realizadas por las comisarías de Vijus y Chagual permitieron ubicar a los sospechosos en las inmediaciones del puente Calemar. En ese lugar ocurrió el enfrentamiento armado que precedió al rescate de los ciudadanos.

La Libertad figura entre las regiones con denuncias de secuestro

El caso registrado en Pataz ocurre dentro de un escenario nacional con denuncias de este delito. El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró 2.999 denuncias por secuestro entre enero y julio de 2026. La información difundida por Infobae, con base en los registros de dicha institución, señala que La Libertad aparece entre las regiones con una cantidad significativa de casos, junto con Arequipa y Junín.

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El Ministerio Público proyectó además que el país podría superar las 5.300 denuncias de secuestro al cierre de 2026. Brenda Belleza, gerenta de Observación de Criminalidad de esa institución, señaló: “De acuerdo a lo observado, podemos indicar incluso que para el cierre de este año podríamos incluso superar la cifra de cinco mil trescientas denuncias de secuestro a nivel nacional”.

El registro citado por el Ministerio Público corresponde a denuncias acumuladas a nivel nacional y no establece una relación directa entre esa proyección y el caso investigado en Pataz. La investigación sobre las dos víctimas rescatadas permanece bajo responsabilidad de las autoridades competentes.

Fiscalía recibe a los detenidos y las especies incautadas

Los tres intervenidos y los objetos decomisados fueron puestos a disposición del fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal Mixta de Tayabamba. Esta instancia deberá dirigir las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del secuestro y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La evidencia incautada durante la intervención forma parte de las actuaciones fiscales. Entre los elementos entregados figuran el arma tipo UZI, los tres teléfonos celulares y la tableta localizada durante el operativo.

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