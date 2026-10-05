Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 5 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo sísmico continuo a nivel nacional para brindar información técnica inmediata a la población y a las autoridades de gestión del riesgo. En esta cobertura en vivo te presentamos el reporte oficial en tiempo real con los últimos movimientos telúricos registrados, detallando la magnitud, el epicentro y la profundidad focal en las distintas regiones del país.
Debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú experimenta una constante actividad tectónica producto de la fricción entre placas y fallas locales. Sigue en directo las actualizaciones emitidas por el Centro Sismológico Nacional (Censis), junto con las principales medidas de prevención, pautas de seguridad y recomendaciones de Indeci ante cualquier eventualidad.
El monitoreo de sismos en Perú continúa este 5 de octubre con los reportes difundidos por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Durante la jornada anterior, el organismo registró seis movimientos de entre 3,5 y 4,5 de magnitud en cinco regiones del país. Los informes no consignaron alerta de tsunami.
El movimiento de mayor magnitud ocurrió a las 03:57:19 del 4 de octubre. El sismo alcanzó una magnitud de 4,5, tuvo una profundidad de 39 kilómetros y se localizó a 50 kilómetros al norte de Zarumilla, en la región Tumbes. La intensidad fue de nivel II-III en esa localidad.
Perú se encuentra en una zona de actividad sísmica asociada a la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Esa dinámica genera movimientos de distinta intensidad y profundidad en la costa, la sierra y la selva.
Sismo en Arequipa
Un sismo de magnitud 4,2 se registró a las 05:32 de este lunes 5 de octubre en la región de Arequipa, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 29 kilómetros al suroeste de Aplao, en la provincia de Castilla.
El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 95 kilómetros, con coordenadas de latitud -16.19 y longitud -72.74, de acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0717. Hasta el momento, el organismo no reportó daños ni víctimas vinculadas al temblor en Arequipa.
El IGP informó seis sismos en cinco regiones durante el 4 de octubre
El primer evento ocurrió a las 03:14:10. Tuvo una magnitud de 3,7, una profundidad de 34 kilómetros y su referencia fue una zona situada a 27 kilómetros al norte de Talara, en Piura. La intensidad alcanzó el nivel II-III en esa ciudad.
A las 03:27:19 se registró otro movimiento de magnitud 3,5 en Huánuco. El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0712 ubicó el epicentro a 21 kilómetros al suroeste de Codo del Pozuzo, en la provincia de Puerto Inca. Alcanzó una profundidad de 14 kilómetros y una intensidad II-III en el área de referencia.
Media hora después se produjo el sismo de mayor magnitud de la jornada. El movimiento de 4,5 al norte de Zarumilla ocurrió a 39 kilómetros de profundidad y tuvo una intensidad II-III en esa localidad fronteriza con Ecuador.
Durante la tarde y la noche se notificaron otros tres sismos:
- A las 16:08, un movimiento de magnitud 3,5 a 26 kilómetros al sureste de Tingo María, en Huánuco.
- A las 18:03, un sismo de igual magnitud a nueve kilómetros al sur de Cabanaconde, en Arequipa.
- A las 19:50, un evento de 3,5 a dos kilómetros al noreste de Oxapampa, en Pasco.
Los tres reportes consignaron intensidades de nivel II-III.
El plan familiar debe incluir rutas de evacuación y un punto de encuentro
Cada familia debe definir con anticipación cómo actuará ante una emergencia. El plan requiere identificar rutas de evacuación, establecer un punto de reunión fuera del inmueble y asignar responsabilidades según las necesidades de quienes integran el hogar.
También conviene reconocer áreas seguras dentro de la vivienda, la oficina o el centro educativo. Esos espacios deben estar alejados de ventanas, espejos, estanterías, lámparas, objetos suspendidos y muebles con riesgo de caída.
La planificación debe contemplar las necesidades de niños, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas y mascotas. En esos casos, resulta necesario prever medicamentos, equipos de apoyo, documentos y otros artículos específicos.
La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas
La mochila de emergencia debe mantenerse en un lugar accesible y con productos en buen estado. Su contenido debe permitir afrontar las primeras 24 horas posteriores a un desastre, período en el que podrían interrumpirse los servicios de agua, electricidad, transporte o comunicaciones.
Entre los artículos recomendados figuran:
- Agua potable y alimentos no perecibles.
- Linterna, radio portátil, pilas y batería externa.
- Botiquín de primeros auxilios con gasas, vendas, antiséptico y medicamentos personales.
- Artículos de higiene, mascarillas, manta o ropa abrigada y silbato.
- Documentos, llaves, dinero en efectivo de baja denominación y teléfonos de emergencia, dentro de una bolsa impermeable.
- Pañales, fórmula, ropa de recambio u otros recursos destinados a bebés.
- Recetas médicas, lentes, audífonos, bastones y artículos para mascotas.
El contenido debe revisarse de forma periódica. Los alimentos vencidos, las pilas descargadas y los productos dañados deben reemplazarse. Cada mochila requiere adaptaciones si algún integrante de la familia necesita medicación o asistencia para movilizarse.
Durante un sismo se debe priorizar la protección
Cuando empieza el movimiento, la prioridad es protegerse de objetos que puedan caer o desprenderse. Quienes estén dentro de un inmueble deben mantener la calma, alejarse de vidrios y ubicarse en el área segura que hayan identificado previamente.
No se deben usar ascensores durante un sismo ni en los minutos posteriores. La evacuación debe realizarse por las escaleras cuando el movimiento haya terminado y solo si la ruta no presenta daños visibles, cables expuestos, fugas de gas u otros riesgos.
Las personas que estén en la vía pública deben alejarse de fachadas, postes, carteles, cables, puentes y otras estructuras que puedan colapsar. Los conductores deben reducir la velocidad y detener el vehículo en un lugar seguro, sin bloquear las vías de evacuación ni estacionar debajo de pasos elevados.
Tras el movimiento se deben verificar daños y atender los canales oficiales
Una vez finalizado el sismo, corresponde verificar si hay personas heridas y brindar primeros auxilios cuando sea necesario. Si el inmueble presenta daños en columnas, paredes, techos, escaleras o instalaciones, no se debe ingresar hasta que una evaluación técnica confirme que es seguro.
Ante olor a gas, chispas o cables expuestos, se debe abandonar el área. Las llaves de los servicios solo deben cerrarse si la acción no implica riesgo. Tampoco se deben encender fósforos, encendedores ni interruptores eléctricos ante la sospecha de una fuga.
Las redes telefónicas pueden saturarse después de una emergencia. Por ese motivo, se recomienda utilizar mensajes de texto o plataformas de internet para comunicarse con familiares. La población debe seguir los reportes del IGP, del Instituto Nacional de Defensa Civil y de las autoridades locales antes de volver a una vivienda o difundir información sobre daños.