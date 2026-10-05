Perú

Las reuniones híbridas ganan terreno en las empresas peruanas: ¿más tecnología para colaborar y nuevos límites para el control?

Las empresas de Perú están adaptanado sus reuniones híbridas para integrar a trabajadores en oficinas, hogares y otras ciudades. Existe un área exponencial de crecimiento entre mypes, según Logitech

Mano de persona sobre teclado de laptop Lenovo. Se ven puertos VGA, HDMI y USB, junto a una rejilla de ventilación y una pantalla encendida
Las organizaciones requieren soluciones sencillas e inteligentes para sus equipos distribuidos, según Logitech.
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Las reuniones entre personas que están en una oficina, en sus hogares o en otras ciudades se volvieron parte de la dinámica laboral de muchas empresas peruanas.

La expansión de los modelos híbridos impulsa cambios en las salas, en la calidad de las conexiones y en las herramientas que permiten que todos los participantes intervengan en una misma conversación.

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Un análisis global de Logitech, elaborado por The Harris Poll, muestra que los problemas técnicos continúan como uno de los principales obstáculos de estos encuentros.

El estudio, realizado entre 1.700 responsables de experiencia laboral en empresas de 11 países, señaló que el 30% reportó pérdidas de 16 minutos o más por persona cuando surgen fallas durante una reunión.

La mediana fue de 12,2 minutos. Aunque Perú no formó parte de la muestra, el dato permite dimensionar un desafío que también aparece en el mercado local, de acuerdo con la compañía.

Oficinas - micrófonos
Las operaciones de Logitech en Perú registraron un crecimiento superior al 20% en la primera mitad de su año fiscal.

La colaboración remota redefine el uso de las oficinas

El cambio no implica que las oficinas hayan perdido relevancia. Las empresas adaptan sus espacios para que una reunión pueda incluir, en condiciones similares, a quienes asisten de forma presencial y a quienes se conectan a distancia. Audio deficiente, cámaras mal ubicadas o interrupciones durante una llamada pueden afectar ese objetivo.

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Sandro Ruju, country manager de Logitech en Perú, considera que el desafío ya no pasa solo por habilitar una videollamada. Las organizaciones necesitan que la tecnología responda a los distintos formatos de trabajo, desde una conversación individual hasta una capacitación o una reunión entre equipos ubicados en varias ciudades.

“Las organizaciones necesitan soluciones cada vez más sencillas, inteligentes y adaptables a sus necesidades”, afirmó para Infobae Perú. La adopción de estos recursos también modifica la forma en que se planifican las oficinas.

PBI - San Isidro - crecimiento económico
Las fallas técnicas provocan que el 30% de los ejecutivos pierda 16 minutos o más en cada sesión de trabajo.

Una sala que antes estaba destinada a reuniones presenciales puede requerir condiciones de audio, visibilidad y conectividad para incluir a participantes remotos sin que queden fuera de la conversación. El objetivo es evitar que quienes se conectan a distancia tengan una experiencia limitada frente a quienes están en la sala. Pero, ¿qué cambia en una reunión híbrida?

  • Participación: todos los asistentes deben poder escuchar, hablar y seguir la conversación en condiciones similares.
  • Espacios: las empresas necesitan ambientes preparados para encuentros de distinto tamaño.
  • Calidad técnica: el audio, la imagen y la conectividad pueden definir el desarrollo de una reunión.
  • Flexibilidad: los equipos buscan soluciones que se adapten a oficinas, aulas, espacios compartidos o trabajo desde casa.

Las pymes aparecen como parte de la demanda

El fenómeno no se limita a las grandes corporaciones. Las pequeñas y medianas empresas también requieren herramientas para mantener reuniones con clientes, proveedores, equipos regionales o casas matrices sin concentrar a todos los participantes en un mismo lugar.

Ruju señaló que este segmento representa una oportunidad de crecimiento porque muchas compañías todavía no han adaptado sus espacios a esquemas de trabajo híbrido. “Hay un mundo que todavía no está explorado”, sostuvo al referirse a las empresas que pueden incorporar estas soluciones en su operación cotidiana.

empresas - management - inversiones - BVL
La necesidad de acondicionar salas de reuniones abarca a sectores como la educación, la banca, la minería y los servicios.

Para Gilberto Igarashi, director de Grupo Igarashi, la necesidad de adaptar las reuniones alcanza a sectores como educación, banca, comercio, minería y servicios. La decisión de inversión depende del tamaño de la empresa, del número de participantes y del tipo de actividad que desarrolla cada organización.

Según Igarashi, una solución para una sala pequeña puede partir de USD 1.000, aunque el presupuesto aumenta de acuerdo con el tamaño del ambiente y los requerimientos técnicos. “Hay soluciones para cada segmento de mercado”, explicó.

El reto pasa por integrar la tecnología a la dinámica de trabajo

La expansión de las reuniones híbridas abre una discusión sobre cómo las empresas incorporan herramientas digitales sin trasladar los problemas de la presencialidad a una pantalla.

La tecnología puede facilitar la participación de equipos distribuidos, pero requiere una planificación que contemple los hábitos de trabajo, las dimensiones de cada espacio y la calidad de las conexiones.

Logitech informó que su negocio en Perú creció más de 20% durante los dos primeros trimestres de su actual año fiscal. Ruju indicó que cerca del 80% de la operación local todavía corresponde al segmento de consumo, mientras que el resto se concentra en el mercado corporativo.

La evolución de este segmento muestra que las reuniones a distancia dejaron de ser una solución temporal. Las empresas peruanas enfrentan ahora el desafío de convertirlas en una práctica integrada a sus oficinas, equipos y formas de colaboración.

El dato

  • Logitech abrió un Experience Center de 150 m² en San Isidro, Lima, junto con Grupo Igarashi, con una inversión de US$50 mil.
  • El espacio permite a empresas, integradores y partners probar soluciones para videocolaboración, trabajo híbrido, educación y espacios personales.
  • El centro incorpora herramientas con inteligencia artificial para mejorar audio, encuadre de participantes y reducción de ruido durante reuniones.
  • Logitech creció más de 20% en Perú en los dos primeros trimestres de su año fiscal, atiende a cerca de 300 clientes corporativos y busca duplicar su negocio B2B en el mediano plazo.

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