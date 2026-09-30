Citi: familias millonarias en Perú y América Latina se expanden fuera de sus fronteras y aceleran adopción de la IA, ¿a qué le temen?

El 68% de las oficinas familiares de la región dispone de comités formales para dirigir sus decisiones de inversión.

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Las familias de altos patrimonios en países de América Latina, como el Perú, aceleran la expansión de sus activos, empresas y miembros fuera de sus países de origen, al tiempo que incorporan inteligencia artificial en sus operaciones.

Sin embargo, la inflación, las tasas de interés y la falta de planes de sucesión concentran sus principales preocupaciones, según el Global Family Office Report 2026 de Citi Wealth.

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El informe recoge respuestas de 351 oficinas familiares de 40 países, consultadas entre junio y julio de 2026. Estas estructuras administran inversiones, empresas y asuntos patrimoniales de una o más familias.

La encuesta se realizó luego de la cumbre anual de Citi Wealth en Nueva York, a la que asistieron más de 150 líderes de oficinas familiares de más de 25 países, con un patrimonio promedio de USD 2.100 millones.

América Latina lidera la adopción de IA para tareas operativas

La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta de prueba para convertirse en parte de la gestión diaria de las oficinas familiares. Se utiliza para analizar inversiones, ordenar información, elaborar reportes, automatizar procesos y respaldar decisiones.

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América Latina aparece como la región con mayor avance en varios usos operativos. El 50% de los encuestados destacó la reducción del trabajo manual, mientras que 36% señaló mejoras en la precisión de los informes.

El mayor uso regional se concentra en la automatización de flujos de trabajo y conciliaciones. En lugar de priorizar la búsqueda de mayores retornos con IA, las oficinas familiares apuntan a procesar datos con mayor rapidez y mejorar la eficiencia de sus equipos.

El estudio Global Family Office Report 2026 de Citi Wealth recopiló datos de 351 oficinas familiares en 40 países.

La inflación vuelve a ser la mayor preocupación de los grandes patrimonios

Las familias latinoamericanas identificaron a la inflación como una de sus principales fuentes de inquietud para 2026. El informe vincula esta preocupación con la experiencia histórica de la región frente a episodios de inestabilidad monetaria.

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A esa variable se suman los cambios en las tasas de interés, la estabilidad del sistema financiero y la volatilidad de los mercados. Las disputas comerciales y los aranceles, que en 2025 encabezaban las preocupaciones de los encuestados, perdieron peso este año.

Ante ese escenario, las oficinas familiares evalúan activos de renta a corto plazo, inversiones de mayor calidad y opciones que ayuden a preservar el valor real de su patrimonio frente al alza de precios.

Las acciones de mercados desarrollados ganan espacio en los portafolios

La renta variable pública volvió a ser el principal destino para el capital incremental. Casi la mitad de los encuestados a nivel global aumentó su exposición a acciones durante el año.

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En América Latina, 52% prevé elevar sus inversiones en renta variable de mercados desarrollados en los próximos 12 meses. La región también registra las mayores asignaciones a renta variable pública, con 33%, y a renta fija, con 24%.

Las oficinas familiares latinoamericanas mantienen una preferencia por activos líquidos y tradicionales, aunque también conservan posiciones en capital privado, efectivo y otros instrumentos. Casi 90% de los consultados informó rendimientos positivos en lo que va de 2026; en la región, la mayoría ubicó la rentabilidad anual de sus carteras entre 5% y 10%.

La mayoría de las carteras de inversión de la región obtuvo rendimientos anuales de entre 5% y 10% durante 2026.

La expansión fuera de los países de origen añade retos tributarios y regulatorios

El 58% de las oficinas familiares latinoamericanas espera que la internacionalización de sus familias aumente en los próximos cinco años, frente al 38% del promedio global. Es la proporción más alta entre las regiones evaluadas.

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La expansión puede incluir inversiones, empresas, inmuebles y familiares en distintas jurisdicciones. Ese proceso obliga a resolver asuntos tributarios, regulatorios, patrimoniales y de cumplimiento en varios países.

La región también destaca por la formalización de su gestión. El 68% de las oficinas familiares cuenta con comités formales de inversión, frente al 63% global, y 86% realiza revisiones periódicas de desempeño y reajustes de cartera.

El relevo generacional sigue sin una respuesta clara

La sucesión aparece como uno de los puntos más sensibles del informe. Cerca de un tercio de los encuestados anticipa cambios de liderazgo en la familia, la oficina o la empresa familiar durante los próximos cinco años.

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Pese a ello, solo 9% de las oficinas familiares de América Latina se considera bien preparada para una transición de liderazgo, la menor proporción entre las regiones evaluadas. Los encuestados reportaron dificultades para definir planes sucesorios, preparar a los futuros líderes y acordar una visión compartida entre generaciones.

Citi Wealth señaló que las familias buscan responder a ese reto con programas de formación, participación en órganos de gobierno, asesoría especializada y experiencias prácticas para quienes asumirán la conducción del patrimonio familiar.