¿Listo para la mudanza? Cada vez más empresas buscan oficinas Prime en Lima y quedan menos de 90 mil m² disponibles

La disponibilidad de oficinas Prime en Lima cayó 67,9% en tres años y cerró el segundo trimestre de 2026 en 87.177 m², según Colliers Perú.

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La disponibilidad de oficinas Prime en Lima se redujo 67,9% en los últimos tres años, hasta quedar en 87.177 m² al cierre del segundo trimestre de 2026.

La demanda corporativa, que absorbió 16.886 m² entre abril y junio, avanza más rápido que la incorporación de nuevos edificios, una dinámica que llevó la renta promedio a US$ 16,79 por m² al mes, según Colliers Perú.

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Quedan menos de 90 mil m² de oficinas Prime disponibles en Lima

La superficie vacante pasó de 271.832 m² en el segundo trimestre de 2023 a 87.177 m² en igual período de 2026. En esos tres años, el mercado perdió 184.655 m² de espacios disponibles, una disminución que equivale a casi 68% de la oferta libre.

El inventario de oficinas Prime supera ligeramente el millón de m² en la capital peruana. Los submercados de San Isidro Financiero y el Este concentran alrededor del 60% de ese total y, al mismo tiempo, reúnen una parte importante de la demanda de empresas por ubicaciones corporativas.

Durante el segundo trimestre, la absorción neta llegó a 16.886 m². San Isidro Financiero concentró 11.500 m² y San Isidro Golf, otros 4.500 m². La cifra mide los espacios que dejaron de estar disponibles luego de ser alquilados u ocupados.

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La vacancia de oficinas Prime en Lima bajó de 271.832 m² en 2023 a 87.177 m² en 2026, con una pérdida de 184.655 m² de espacios disponibles.

Las rentas subieron 11,2% desde 2023

La reducción de oficinas libres coincidió con una recuperación gradual de los alquileres. La renta promedio aumentó de US$ 15,09 por m² mensual, en el segundo trimestre de 2023, a US$ 16,79 por m² al mes en el mismo período de 2026.

El aumento fue de 11,2% en tres años. Colliers Perú vincula esa variación con un mercado que dejó atrás el exceso de espacios vacantes y en el que las empresas cuentan con menos alternativas para negociar contratos de arrendamiento.

“La menor disponibilidad y una demanda que se mantiene activa están acercando al mercado a condiciones de mayor equilibrio”, afirmó Frank Oré, jefe de Inteligencia de Mercados de Colliers Perú.

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La presión sobre los precios también responde al ritmo limitado de las nuevas entregas. Entre 2023 y 2025 ingresó, en promedio, un edificio Prime por año. En los primeros seis meses de 2026 no se registraron nuevos desarrollos terminados dentro de ese segmento.

San Isidro Financiero y el Este concentran cerca del 60% del inventario de oficinas Prime en Lima y reúnen una parte central de la demanda corporativa.

La construcción de nuevos edificios no sigue el ritmo de la demanda

La diferencia entre los espacios que el mercado absorbe y los nuevos proyectos que se entregan abre una ventana para desarrolladores e inversionistas. Si las empresas mantienen la demanda actual, la disponibilidad podría reducirse aún más durante el segundo semestre.

Milagros Rosello, country manager de Colliers Perú, sostuvo que la falta de nueva oferta en el corto plazo genera condiciones para evaluar proyectos con miras a 2027 y 2028. La evolución de la demanda y la velocidad de ejecución de los desarrollos definirán el nivel de renta y de disponibilidad en esos años.

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Los almacenes Clase A también muestran una oferta ajustada

La dinámica de los almacenes logísticos Clase A en Lima presenta un escenario similar. El inventario llegó a 730.804 m² durante el primer semestre, un aumento de 11,6% frente al cierre de 2025.

Entre enero y junio se incorporaron 76.180 m² de nuevos espacios, pero la absorción alcanzó 81.200 m², por encima de la oferta que ingresó en ese período. Del total ocupado, el 77% correspondió a almacenes entregados durante los mismos seis meses.

La disponibilidad cerró en 20.830 m², apenas el 2,9% del inventario total. Esto implica que gran parte de los nuevos proyectos encuentra ocupantes en poco tiempo, empujada por las necesidades del comercio electrónico, el retail y los operadores logísticos.

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La disponibilidad de almacenes logísticos Clase A en Lima cerró el primer semestre en 20.830 m², apenas 2,9% del inventario total, porque la absorción superó a la nueva oferta.

El sur concentra dos tercios de los almacenes de mayor estándar

El sur de Lima reúne el 67% del inventario de almacenes Clase A. El este concentra 21% y el oeste, 12%. A su vez, el sur concentra 83% de la superficie aún disponible.

La renta promedio se ubicó en US$ 7,36 por m². El oeste tuvo el valor más alto, con US$ 7,82, seguido por el este, con US$ 7,26, y el sur, con US$ 6,91.

Para la segunda mitad de 2026 se prevé el ingreso de más de 70 mil m² de nuevos almacenes. Con esas incorporaciones, la nueva oferta acumulada del año superaría los 140 mil m².