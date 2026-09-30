Perú

Pibank aterriza en Perú con un modelo de banca sin oficinas: ¿para quiénes está dirigido?

La marca bancaria operaba en España, Colombia y Estados Unidos antes de su llegada al país de la mano de Banco Pichincha. Antes recibió la autorización para adquirir Diners Club Perú

Oficina de Pibank en Valencia. ECONOMIA EMPRESAS PIBANK
Oficina de Pibank en Valencia. ECONOMIA EMPRESAS PIBANK
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Banco Pichincha lanzó Pibank en Perú, su modelo de banca directa orientado a clientes que buscan operar de forma digital. La primera oferta será la Cuenta Soles Pibank, que pagará una tasa de 5% de tasa efectiva anual (TEA), sin comisiones, sin monto mínimo de apertura e intereses desde el primer sol depositado.

Una cuenta digital para captar nuevos ahorros

La entidad informó que la cuenta podrá abrirse desde el sitio web pibank.pe y permitirá disponer del dinero sin restricciones. La iniciativa forma parte de la estrategia del banco para ampliar su captación de depósitos y llegar a usuarios que priorizan los servicios financieros digitales.

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El modelo ya funciona en España, Colombia y Estados Unidos. Pibank nació en el mercado español en 2018, entró a Colombia en 2022 y extendió sus operaciones a Estados Unidos en 2024. Ahora, Perú se suma a la presencia regional de esta propuesta vinculada al Grupo Pichincha.

dinero
Los usuarios pueden abrir la cuenta en la plataforma web y disponer de sus fondos sin restricciones.

“Pibank está diseñado para personas que buscan hacer crecer su dinero de manera simple, rápida y completamente digital. Buscamos convertirnos en una de las principales alternativas de ahorro digital en el país”, afirmó Renzo Ricci, CEO de Banco Pichincha Perú.

La entidad conservará su atención presencial y asesoría en agencias bajo la marca Banco Pichincha. Pibank, en cambio, concentrará su propuesta en una relación remota con el cliente, aunque contará con atención telefónica personal de lunes a domingo, entre las 8:00 y las 20:00.

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Qué propone el modelo de banca directa

La banca directa es un modelo en el que los clientes contratan y administran productos financieros por canales digitales o telefónicos, sin necesidad de acudir a una oficina para realizar la mayoría de las operaciones.

En el caso de Pibank, la propuesta incluye:

  • Apertura de la cuenta por internet, sin asistencia presencial.
  • Gestión digital de los ahorros y consulta de movimientos.
  • Tasa de 5% TEA para los depósitos en soles.
  • Intereses calculados desde el primer sol.
  • Ausencia de comisiones y de montos mínimos exigidos.
  • Disponibilidad del dinero para el titular de la cuenta.
  • Atención telefónica en horario extendido durante toda la semana.

Ricci sostuvo que el objetivo es incorporar a personas que todavía no son clientes de la institución. “La meta del negocio es llegar a nuevos segmentos de clientes digitales que hoy no están en Pichincha y sumar más ahorro”, señaló.

El documento no contempla cambios en la marca Diners Club, sus productos vigentes ni las condiciones de sus tarjetas a raíz de la operación.
La adquisición convierte a Diners Club en subsidiaria de Banco Pichincha sin cambios en sus tarjetas.

Banco Pichincha recibió autorización para adquirir Diners Club Perú

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó recientemente a Banco Pichincha a adquirir hasta el 100% de las acciones de Diners Club Perú por S/ 23,4 millones. Con la operación, la compañía de tarjetas pasará a formar parte de la estructura corporativa del banco como subsidiaria, una condición que requería el visto bueno previo del regulador financiero.

La decisión inicial, aprobada en enero, contemplaba la compra de al menos el 94,77% de las acciones; en mayo, el directorio amplió el objetivo a la totalidad del capital. La autorización no anunció cambios inmediatos en la marca Diners Club, sus tarjetas ni las condiciones para sus clientes.

El paso permite que la firma opere como subsidiaria de Pichincha y realice actividades complementarias o auxiliares relacionadas con operaciones financieras, como medios de pago, cobranzas, transferencias y servicios vinculados a tarjetas.

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