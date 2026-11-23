Caña de azúcar. La Ley 28054 sentó las bases para incorporar etanol a las gasolinas peruanas y dio origen al uso obligatorio del gasohol. Pero la que se usa en Perú es de maíz.

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El principal gremio de las azucareras de Perú solicitó al Gobierno elevar “en el corto plazo” la mezcla obligatoria de etanol en las gasolinas del 7,8% al 10%, una medida que acercaría al país a porcentajes que ya rigen o están en debate en otros mercados de la región.

Durante el encuentro “Etanol: una alternativa para fortalecer la seguridad energética del país y mitigar el cambio climático”, Jorge Rodríguez, presidente de Perucaña y socio fundador del Grupo Gloria, sostuvo que el etanol puede reducir la dependencia peruana de los combustibles fósiles importados.

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“Desde Perucaña consideramos que el Perú debe dar un primer paso concreto: elevar la mezcla obligatoria de etanol en las gasolinas actuales del 7,8% al 10% en el corto plazo”, afirmó.

Perucaña es la Asociación Peruana de Agroindustriales del Azúcar y Derivados. Reúne a Agro Industrial Paramonga, Agroindustrial Laredo, Caña Brava, Agroindustrias San Jacinto, Cartavio, Casa Grande, Agrolmos y Agroaurora. Estas cinco últimas pertenecen a Grupo Gloria a través de Coazúcar.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shino, se mostró a favor de una hoja de ruta que parta del 10% y evalúe niveles de 15% o 20%. El embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, fue más allá: dijo que Perú debería llegar al 15%.

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“Estas metas son importantes: apoyar al consumidor para bajar el precio de la gasolina, ayudar al medio ambiente y ver si esto puede arreglar la brecha en el comercio agrícola entre los Estados Unidos y el Perú”, afirmó Navarro.

Jorge Rodríguez durante la presentación del informe sobre etanol; en la esquina inferior izquierda, el ministro Guillermo Shino y el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro.

Mezcla al 10% sumaría 17 millones de galones a la demanda actual

Durante el encuentro, la U.S. Grains & Bioproducts Council estimó que llevar la mezcla al 10% añadiría una demanda de menos de 17 millones de galones de etanol al año en Perú.

“Perú cuenta con importantes fortalezas para participar en esta transición al etanol: una industria azucarera moderna, productores con experiencia y una base agrícola capaz de producir biocombustibles”, continuó Navarro.

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Shino agregó que una mayor participación de etanol permitiría reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados y, con ello, la exposición de Perú a la volatilidad de los precios internacionales.

“Estamos alineados a fomentar el mayor uso del etanol, que se inicie en 10%, que sea 15% o 20%; es algo que hay que establecer en la hoja de ruta”, sostuvo el ministro.

En Perú, la venta de gasolina sin etanol está prohibida desde 2010, tras una aplicación gradual que se culminó en 2011. El combustible incorpora 7,8% de alcohol carburante para comercializarse como gasohol (gasolina + alcohol), con excepciones en parte de la Amazonía.

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“Es un pedido de la industria desde hace años, pero que no avanzó por los cambios de funcionarios. Con este nuevo gobierno, las cosas han cambiado y vemos una oportunidad”, señaló Carlos Castro, gerente de Perucaña.

El gasohol mezcla gasolina con etanol, que puede producirse de caña de azúcar o maíz, mientras el biodiésel se mezcla con diésel y suele elaborarse a partir de aceite de palma, soja u otros aceites vegetales.

Pero el etanol peruano hoy se exporta a la UE

Sin embargo, el negocio del etanol en Perú radica en exportar la producción de caña hacia la Unión Europea, donde se pagan mejores precios por su menor huella de carbono.

El mercado local se abastece, en cambio, con etanol de maíz importado desde Estados Unidos, que resulta más barato para las mezclas de gasolina. Por ejemplo, en 2024 Perú produjo 160 millones de litros de etanol combustible e importó 195 millones de litros.

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Para 2025, la USDA estimó una producción peruana de 250 millones de litros, frente a una capacidad instalada cercana a 340 millones. El consumo local fue estimado en 304 millones de litros, y Estados Unidos concentra el 90% de las importaciones.

Repsol y Petroperú son los principales proveedores de gasolina en Perú. La estatal produjo alrededor de 14.000 barriles de gasolina diarios en 2025, según cifras del IPE. “Esa es la magnitud de combustible que habría que atender con más etanol en los terminales si se sube de 7,8% a 10%”, dijo por su parte José Mantilla, expresidente de Petroperú, durante el encuentro.

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Hoy la refinería de Talara de Petroperú se encuentra en medio de un proceso de concesión, de acuerdo con ProInversión. En general, la reestructuración goza del respaldo de la embajada norteamericana.

A fines de octubre, el etanol de maíz de Estados Unidos cotizaba a USD 0,516 por litro en Houston, mientras que el etanol anhidro de caña de azúcar de Brasil se negociaba a USD 0,649 por litro en el puerto de Santos.

La meta en realidad es llegar al 30%, según Perucaña

El reclamo de las azucareras apunta a acercar a Perú a los niveles de mezcla que ya aplican otros países. Brasil y Paraguay tienen cortes de 32% y 30%, respectivamente, mientras India utiliza 20%; Estados Unidos mantiene una mezcla promedio de 10,5%, aunque el E15 tiene una presencia extendida.

Tailandia opera alternativas E10, E20 y E85, y Bolivia prevé avanzar de 12% a 15% en enero de 2027. La Unión Europea, por su parte, analiza mezclas de hasta 20%, según la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos.

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Agustín Torroba, especialista en Biocombustibles y Energías Renovables del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), defendió también la ampliación de mezclas de etanol y expuso la experiencia argentina en el sector.

Explicó que el gobierno de Javier Milei autorizó en marzo de 2026 mezclas voluntarias de hasta 15% de etanol en las naftas. A la vez, un proyecto con media sanción del Senado propone fijar ese porcentaje como corte obligatorio y habilitar vehículos flex fuel, capaces de funcionar con mezclas superiores e incluso con etanol al 100%.

Argentina es un actor relevante del mercado regional de biocombustibles. No en vano, Indecopi mantiene derechos compensatorios sobre el ingreso de biodiésel B100 argentino desde 2016, una medida que prorrogó por cinco años en septiembre de 2026 ante el riesgo de repetición de subsidios y daño a la industria local.

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“Un 15% o un 20% permitiría a las empresas invertir y crecer. Cuando toque el mercado nacional, tocará el mercado nacional, o cuando toque el mercado internacional, tocará el mercado internacional”, sentencia Castro.