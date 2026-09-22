El 46% de empresas en Lima trabaja bajo un modelo híbrido: se ha transformado el uso de las oficinas

El 65% de las empresas requiere que sus empleados asistan presencialmente al menos tres días a la semana. Foto: Soaint

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El modelo híbrido viene modificando la manera en que las empresas conciben sus espacios de trabajo en Lima. La oficina dejó de estar enfocada exclusivamente en concentrar puestos individuales y ahora adquiere nuevas funciones relacionadas con la interacción entre equipos, la productividad y la cultura organizacional.

De acuerdo con Binswanger, el 46% de las compañías en Lima ya aplica un esquema híbrido y el 65% establece que sus trabajadores acudan a la oficina al menos tres días por semana. Esta evolución también coincide con una recuperación de la demanda: CBRE Perú señala que la vacancia de oficinas premium descendió de 18% a 12,5% durante el último año.

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La demanda por oficinas se adapta al modelo híbrido

El comportamiento del mercado también se refleja en los espacios flexibles. Growyard registró en julio su mayor nivel de ocupación, con 1.659 posiciones activas, cifra que representa un aumento de 28% frente al nivel más bajo registrado durante el año anterior.

La empresa cuenta actualmente con compañías de energía, tecnología, publicidad y servicios legales entre sus usuarios. Además, el crecimiento de algunas organizaciones se está traduciendo en una mayor demanda de espacio: uno de cada tres contratos nuevos corresponde a empresas que ya trabajaban en Growyard y que posteriormente ampliaron sus instalaciones.

La expansión de algunas empresas también ha generado una mayor necesidad de espacio. Foto: The Office

Javier Merino, gerente general de Growyard, sostiene que el papel de estos espacios está cambiando. “Hoy las empresas entienden que una oficina debe generar valor más allá del espacio físico. Los equipos necesitan ambientes que faciliten la colaboración, la innovación y el intercambio de conocimientos, permitiendo que la presencialidad responda a un propósito claro”.

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Espacios pensados para distintas necesidades

El cambio en los esquemas laborales también ha llevado a revisar la forma en que se diseñan y contratan las oficinas. Entre las principales modificaciones aparece una mayor presencia de ambientes destinados a reuniones, actividades grupales e innovación, en reemplazo de una parte de los puestos individuales tradicionales.

Otro elemento es la flexibilidad de los espacios, que deben permitir diferentes usos a lo largo de la jornada según las necesidades de los equipos. A ello se suma una mayor importancia de factores vinculados al bienestar, como la iluminación, el confort, las zonas comunes y las áreas destinadas a la interacción.

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La evolución no se limita al mercado peruano. Según CBRE, entre 2021 y 2024 la proporción de empresas con puestos fijos disminuyó de 83% a 55%, mientras que los modelos híbridos y de escritorios compartidos pasaron de representar 12% a 36%.

Las nuevas dinámicas de trabajo también están modificando los criterios para diseñar y contratar oficinas. Foto: Edenred España

La oficina adquiere una función estratégica

Con estos cambios, las compañías enfrentan una discusión que va más allá de establecer la cantidad de días que sus trabajadores deben acudir presencialmente. El reto consiste también en definir qué papel tendrá la oficina dentro de la estrategia empresarial y cómo puede responder a las necesidades de los equipos.

La tendencia apunta hacia espacios capaces de adaptarse a diferentes dinámicas laborales. En ese escenario, la presencialidad busca tener un propósito determinado y el entorno físico adquiere relevancia como parte de la experiencia de los trabajadores y de la forma en que las empresas organizan sus actividades.

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