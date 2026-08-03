Perú
Agregar Infobae enGoogle

La comunidad japonesa más grande del Perú enfrenta al alcalde de Ate por clausura arbitraria de su propiedad

La Asociación Okinawense del Perú denunció que la Municipalidad de Ate clausuró hostilmente su sede principal y bloqueó el ingreso de sus representantes al predio de la avenida Asturias

Asociación Okinawense
La Asociación Okinawense del Perú anunció acciones legales por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones por parte de la Municipalidad de Ate.
Guardar

Un verdadero conflicto se ha desatado entre la Asociación Okinawense del Perú (AOP) y la Municipalidad de Ate, después de que las autoridades municipales clausuraran la sede principal de la comunidad okinawense e impidieran el ingreso de sus representantes al predio de la avenida Asturias.

La medida, que la colectividad califica como arbitraria, llega tras una serie de acciones municipales que la AOP interpreta como represalia política, luego de la anulación de un proyecto vial sobre su terreno.

Un conflicto sin precedentes sacude a la comunidad japonesa en Perú

Todo comenzó el 26 de marzo, cuando personal municipal demolió el cerco perimetral del predio de la asociación y ocupó parte del terreno. Ese cerco tenía murales pintados por niños y jóvenes, con motivos culturales de la comunidad.

PUBLICIDAD

Poco después, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desactivó oficialmente el proyecto de inversión sobre la avenida Asturias, argumentando que la obra buscaba ejecutarse sobre propiedad privada y que no cumplía los requisitos legales ni técnicos.

MEF - Okinawense
El Ministerio de Economía y Finanzas desactivó el proyecto de inversión sobre la avenida Asturias al concluir que se ejecutaba sobre propiedad privada y no cumplía requisitos legales ni técnicos.

La tensión aumentó el 11 de julio, cuando el alcalde Franco Vidal Morales intentó realizar una ceremonia de “primera piedra” en el terreno, pese a la notificación previa del MEF que declaraba inviable la obra. La directiva de la AOP detuvo el acto mostrando la documentación oficial.

Días después, el 16 de julio, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) retiró a Ate la competencia sobre la avenida Asturias y le atribuyó responsabilidad exclusiva por cualquier actuación en la vía, según la Resolución de Gerencia N° D000037-2026-MML-GMM.

PUBLICIDAD

Lima retira la competencia y responsabiliza a Ate: la resolución clave

Todo escaló el 24 de julio, cuando la Municipalidad de Ate clausuró provisionalmente la sede de la AOP tras una inspección. Según la asociación, las observaciones levantadas eran menores y fácilmente subsanables, por lo que consideran injustificada la medida.

El 1 de agosto, personal de Serenazgo municipal prohibió el ingreso de los representantes de la asociación a sus propias instalaciones, lo que la directiva califica como una vulneración del derecho de propiedad, el libre tránsito y el debido proceso.

Asociación Okinawense
La Asociación Okinawense sostuvo que el 26 de marzo personal municipal demolió el cerco perimetral del predio y ocupó parte del terreno de la avenida Asturias.

La Asociación Okinawense denuncia hostigamiento y arbitrariedad

La AOP, que agrupa a cerca del 70% de los descendientes japoneses en el país y tiene 116 años de historia, sostiene que la clausura y el bloqueo buscan responsabilizar a la comunidad de supuestas faltas, desplazando la atención del fracaso del proyecto vial y afectando actividades culturales y educativas para niños y jóvenes.

En su comunicado, la asociación rechaza lo que describe como hostigamiento sistemático y anuncia acciones legales contra los funcionarios responsables por abuso de autoridad y usurpación de funciones.

Exige el cese inmediato de las medidas municipales y solicita garantías para el respeto de la propiedad privada y de los derechos fundamentales de la colectividad nikkei.

El caso llega al Congreso: buscan una salida técnica y política

La controversia ha despertado el interés de autoridades nacionales. La senadora Patricia Juárez, de Fuerza Popular (2026–2031), propuso la instalación de una mesa técnica para abordar el caso y facilitar el diálogo entre las partes.

Finalmente, la Asociación Okinawense del Perú dijo reafirmar su compromiso con el desarrollo cultural y social de Ate, y adviertió que continuará defendiendo sus derechos frente a lo que considera una medida arbitraria y sin sustento legal.

Temas Relacionados

JapónAteFranco VidalMunicipalidad de AteMunicipalidad de Limaperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Piura

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Piura

ONPE pone la mira en Renovación Popular: usó US$6.400 del Estado para pagar libro digital de Pancho de Piérola

El partido de Rafael López Aliaga deberá responder por la contratación observada, realizada con fondos públicos destinados a las organizaciones políticas

ONPE pone la mira en Renovación Popular: usó US$6.400 del Estado para pagar libro digital de Pancho de Piérola

Señales de que estás viviendo con estrés crónico: síntomas físicos, impacto emocional y cómo empezar a tratarlo

Fatiga persistente, falta de concentración y aislamiento social pueden ser parte de un mismo cuadro. Las principales causas y los tres enfoques de tratamiento: psicoterapia, cambios de hábitos y medicación

Señales de que estás viviendo con estrés crónico: síntomas físicos, impacto emocional y cómo empezar a tratarlo

Cristiano Da Silva enciende la previa del Sporting Cristal vs Universitario por Clausura 2026: “Los clásicos no se juegan, se ganan”

El zaguero brasileño afirma que el elenco celeste llega fortalecido tras vencer a Juan Pablo II College y subraya la exigencia del duelo del viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental de Ate

Cristiano Da Silva enciende la previa del Sporting Cristal vs Universitario por Clausura 2026: “Los clásicos no se juegan, se ganan”

Eclipse solar del 12 de agosto: ¿A qué hora se dará el fenómeno astronómico y por qué no se verá en Perú?

La Luna cubrirá el Sol durante 138 segundos en la franja de totalidad. La NASA desplegará 86 globos científicos en Islandia y España para estudiar sus efectos en la atmósfera

Eclipse solar del 12 de agosto: ¿A qué hora se dará el fenómeno astronómico y por qué no se verá en Perú?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE pone la mira en Renovación Popular: usó US$6.400 del Estado para pagar libro digital de Pancho de Piérola

ONPE pone la mira en Renovación Popular: usó US$6.400 del Estado para pagar libro digital de Pancho de Piérola

Keiko Fujimori advierte que Piura está “muy retrasada” ante el Fenómeno El Niño y destina 140 millones de soles para la emergencia

Padre de Antauro y Ollanta Humala revela pugna por herencia: “Me exigían por adelantado. Quisieron anularme y no me he dejado”

Keiko Fujimori gestionó una visita a Alejandro Toledo antes de que pidiera el indulto: “Es una persona con salud deteriorada”

Keiko Fujimori confirma que renuncia a vivir en Palacio por decisión de sus hijas: “Por ahora, vamos a estar en casa”

ENTRETENIMIENTO

Sheyla Rojas aparece junto a Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular investigado por lavado de activos

Sheyla Rojas aparece junto a Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular investigado por lavado de activos

Roro, influencer española acusada de xenofobia, se disculpa con el Perú y aclara su comentario: “Era una niña ignorante”

Airbag vuelve a Lima en el Estadio San Marcos: fecha, precio de entradas, preventa y todo lo que debes saber

De Baudelaire a Cachuca: títulos recomendados para descubrir en la FIL Lima 2026

Farid Ode responde tras la agresión y acoso a su hija por parte del dueño de departamento en Surquillo: “Yo estaba ahí para defenderla”

DEPORTES

Cristiano Da Silva enciende la previa del Sporting Cristal vs Universitario por Clausura 2026: “Los clásicos no se juegan, se ganan”

Cristiano Da Silva enciende la previa del Sporting Cristal vs Universitario por Clausura 2026: “Los clásicos no se juegan, se ganan”

Gino Peruzzi reconoce que el vestuario de Alianza Lima fue “el más complicado” que le tocó integrar a lo largo de su trayectoria

Horacio Melgarejo se propone a mejorar, tras actitudes controversiales con Cienciano: “Quiero cambiar esa imagen, estoy totalmente arrepentido”

Alejandro Hohberg resalta el triunfo de Cienciano ante Universitario en Cusco: “Los hicimos sentir incómodos”

Eddie Fleischman explotó por el regreso de Piero Quispe a Universitario: “Nunca la rompió, solo tuvo chispazos”