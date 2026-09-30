Perú

Señor de los Milagros en Arequipa: Cambian horario de procesión del Cristo Morado por temperaturas de hasta 27 °C

La Hermandad del Señor de los Milagros de San Agustín trasladó a las 15:00 las salidas que antes comenzaban al mediodía para prevenir incidentes entre los fieles

Devotos vestidos de morado participan en la tradicional procesión del Señor de los Milagros en el Centro de Lima. Foto: Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas
Devotos vestidos de morado participan en la tradicional procesión del Señor de los Milagros en el Centro de Lima. Foto: Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas
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La Hermandad del Señor de los Milagros del templo de San Agustín modificó el horario de cinco recorridos del Cristo Morado en Arequipa. Las procesiones, que antes partían al mediodía, comenzarán a las 15:00 horas desde este año. La decisión responde a las temperaturas elevadas registradas en la ciudad y a la previsión de valores de 26 y 27 °C durante las jornadas de octubre.

El mayordomo general, Alonso del Carpio Paredes, explicó que el cambio busca prevenir incidentes entre los fieles que acompañen la imagen. Según señaló, en años anteriores hubo personas que se desmayaron por el calor durante el recorrido.

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La hermandad prevé contar con apoyo de la Cruz Roja Peruana en las cinco salidas de la tarde, ante la presencia de personas en las calles del centro histórico.

La misa central se celebró a las tres de la tarde en un gran altar levantado en Sáenz Peña con Pacífico, con la presencia de autoridades eclesiásticas. | Agencia Andina
Agencia Andina

Procesiones de Arequipa saldrán a las 15:00 desde el 18 de octubre

El primer recorrido tendrá un horario distinto. La imagen saldrá el 1 de octubre a las 05:30 desde el templo de San Agustín, avanzará por el perímetro de la Plaza de Armas y retornará al recinto. A las 08:00 se celebrará la misa de apertura del mes morado. Durante octubre, el templo programó misas cada hora en la mañana y en la tarde para los devotos.

Las restantes procesiones están previstas para el 18, 19, 20, 21 y 28 de octubre, todas desde las 15:00. La modificación alcanza esas fechas porque coinciden con las horas de mayor radiación solar.

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El ajuste cambia la rutina que solía concentrar la salida de las andas al mediodía, cuando la exposición al calor puede afectar a quienes permanecen durante varias horas en el trayecto.

Lima iniciará sus recorridos del Señor de los Milagros el sábado 3 de octubre

En Lima, la primera procesión del Señor de los Milagros está prevista para el sábado 3 de octubre. Las andas saldrán a las 12:00 del Monasterio de las Nazarenas y recorrerán la avenida Emancipación, los jirones Chancay y Callao, y la avenida Tacna antes de ingresar a la Iglesia de Las Nazarenas durante la noche. Será la primera de cinco fechas anunciadas para 2026.

El trayecto limeño incluye una parada en el local de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, donde el directorio y sus integrantes rendirán un homenaje a la imagen. El Santuario Monasterio atenderá entre las 06:00 y las 22:00 durante octubre. Las misas empezarán a las 06:15, las confesiones estarán disponibles desde las 08:00 y el museo abrirá de 09:00 a 18:00.

Primera salida: será el sábado 3 de octubre, desde el Monasterio de las Nazarenas al mediodía, con recorrido por Emancipación, Chancay, Callao y Tacna. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas
Primera salida: será el sábado 3 de octubre, desde el Monasterio de las Nazarenas al mediodía, con recorrido por Emancipación, Chancay, Callao y Tacna. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

Por el avance de la procesión en el centro de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció cambios temporales en el Metropolitano. El servicio A circulará por la avenida Alfonso Ugarte en ambos sentidos y solo se detendrá en Quilca. El servicio C llegará hasta la Estación Central. Las estaciones Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena cerrarán durante las restricciones viales.

Los cambios en Arequipa y Lima corresponden a programaciones distintas para octubre. En la ciudad blanca, la hermandad distribuirá las salidas según la fecha: la primera será antes del amanecer y las siguientes empezarán por la tarde.

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