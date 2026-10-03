Corte de agua para este lunes 05 de octubre: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal anunció que está programado un corte de agua para lunes 05 de agosto - Créditos: Andina.

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Sedapal programó para este lunes 5 de octubre una nueva suspensión temporal del servicio de agua potable en sectores de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Santa Anita. La medida responde a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de las redes, por lo que algunas viviendas y establecimientos comerciales permanecerán sin abastecimiento durante el horario establecido para cada zona.

Según el cronograma de la empresa, las labores buscan contribuir al adecuado funcionamiento de la infraestructura de distribución. El suministro será restablecido de manera progresiva una vez que concluyan las intervenciones previstas en cada jurisdicción.

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Ante esta situación, Sedapal recomendó a los usuarios adoptar medidas preventivas para afrontar el periodo de restricción. Entre ellas, almacenar con anticipación una cantidad suficiente del recurso para cubrir las necesidades básicas mientras permanezca suspendido el servicio.

Los usuarios deberán tomar sus precauciones y almacenar agua - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Villa El Salvador

Sector 317:

Sector 1: grupos 1, 2, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 23A, 24, 25, 25A, 26.

Sector 318: Sector 1: grupos 21, 21A, 22, 22A. coop. Virgen de Cocharcas, mercado Unicachi, asoc. Villa Jesús Corazón, asoc. José María Arguedas, asoc. República de Francia, San Ramón; Cruz de Motupe, Granada, Villa del Mar.

Sector 322: Sector 6: grupos 1, 1A, 2, 3, 11, 4, 4A, 5, 5A, 12, 13, 6A, 7, 8, 8A, 9, 10. Asoc. San Juan de Miraflores y asoc. Construcción Civil.

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Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Miraflores

A. H. Señor de los Milagros

A. H. Unión y Paz

A. H. Las Terrazas de Villa

A. H. Las Torres de Melgar Mz. N

A. H. Altos de Manuel Scorza

A. H. Los Balcones de Villa

A. H. Las Terrazas de Villa

A. H. Villa Victoria

A. H. Sector 1 Grupo 6

A. H. Sector 1 Grupo 1

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

A. H. Señor de los Milagros

A. H. Unión y Paz

A. H. Las Terrazas de Villa

A. H. Las Torres de Melgar Mz. N

A. H. Altos de Manuel Scorza

A. H. Los Balcones de Villa

A. H. Las Terrazas de Villa

A. H. Villa Victoria

A. H. Sector 1 Grupo 6

A. H. Sector 1 Grupo 1

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Las labores tienen como objetivo optimizar las redes de distribución y garantizar el adecuado estado de la infraestructura. Una vez concluidas, el suministro de agua se restablecerá de forma progresiva - Créditos: Magnific.

Santa Anita

Asoc. Los Pinos

Asoc. Resid. El Pino

A.H. 29 de Enero

Asoc. San Carlos

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sedapal habilitó el servicio Aquafono, a través del número (01) 317-8000, para atender consultas de los usuarios y registrar reportes relacionados con eventuales inconvenientes ocasionados por la suspensión del suministro de agua potable.

Funciones de Sedapal

Administra y mantiene las redes de alcantarillado destinadas a recolectar y conducir las aguas residuales.

Realiza trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las redes de agua potable y alcantarillado.

Atiende emergencias relacionadas con fugas, aniegos, roturas de tuberías y otras incidencias en el sistema de saneamiento.

Gestiona nuevas conexiones, independizaciones y ampliaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Recibe consultas, solicitudes y reportes de los usuarios mediante sus canales de atención.