Perú

Chofer de bus de transporte público fue asesinado a balazos en Villa El Salvador

Testigos señalaron que un sujeto a bordo de una motocicleta interceptó el vehículo y disparó directamente contra el trabajador

El crimen ocurrió cerca de las 10 p. m. en el cruce de Primero de Mayo con la antigua Panamericana Sur, cerca del puente peatonal Las Brisas (Créditos: Exitosa)
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Un conductor de la empresa de transporte Lipetsa, conocida como Los Triángulos, fue asesinado a balazos la noche del viernes 2 de octubre en Villa El Salvador. El hecho ocurrió cerca de las 10 p. m., en las inmediaciones del cruce de la av. Primero de Mayo con la antigua Panamericana Sur, a pocos metros del puente peatonal Las Brisas.

De acuerdo con la información de Exitosa, la víctima fue identificada como Juan Burgos Imán, quien llevaba poco más de un mes laborando para dicha compañía, según informaron sus compañeros. Testigos señalaron que el vehículo trasladaba pasajeros cuando un sujeto que se movilizaba en una motocicleta interceptó la unidad y abrió fuego directamente contra el chofer.

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Posible cobro de cupos

Tres impactos alcanzaron al trabajador y le provocaron la muerte. Ante la ráfaga, varios usuarios descendieron rápidamente del automóvil y buscaron refugio en los alrededores para evitar ser alcanzados. En la escena quedaron más de diez casquillos, mientras que la ventana ubicada junto al piloto terminó completamente destrozada.

El crimen ocurrió cerca de las 10 p. m. en el cruce de Primero de Mayo con la antigua Panamericana Sur, cerca del puente peatonal Las Brisas - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.
El crimen ocurrió cerca de las 10 p. m. en el cruce de Primero de Mayo con la antigua Panamericana Sur, cerca del puente peatonal Las Brisas - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el punto para acordonar el área e iniciar las diligencias. Posteriormente, los restos de Burgos Imán fueron retirados del vehículo y trasladados a la morgue central de Lima. Sus tres hijos acudieron al lugar y presenciaron el momento en que las autoridades sacaron el cuerpo, según el medio.

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Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a un posible cobro de cupos relacionado con las extorsiones que afectan al transporte público. La modalidad empleada también generó preocupación entre los trabajadores de Lipetsa, debido a que hay un antecedente similar contra otro integrante de la misma compañía.

El 4 de octubre de 2025, Daniel José Cedeña Alfonso murió tras recibir disparos en la avenida Miguel Iglesias. El trabajador también pertenecía a Los Triángulos y fue atacado por sujetos que se desplazaban en una motocicleta. En aquel momento, la Policía evaluó una posible conexión con amenazas extorsivas.

Los compañeros del fallecido denunciaron presuntos cobros de cupos y anunciaron que no saldrían a trabajar tras el asesinato - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.
Los compañeros del fallecido denunciaron presuntos cobros de cupos y anunciaron que no saldrían a trabajar tras el asesinato - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Suspenden labores

Tras el reciente homicidio, los compañeros de Burgos Imán acordaron no salir a trabajar este sábado. Algunos choferes manifestaron que afrontan elevados montos asociados a presuntos cobros ilegales y cuestionaron a la directiva por, según su versión, no haber comunicado oportunamente las advertencias recibidas durante los últimos días.

La jornada estuvo marcada además por otros episodios violentos contra trabajadores del servicio público en Lima y Callao. Horas antes, dos personas resultaron heridas durante una agresión contra una combi conocida como Los Rojitos, en San Juan de Miraflores. Durante la tarde, asimismo, se reportó el fallecimiento de otro conductor en el Callao.

Los familiares de Burgos Imán exigieron que las autoridades identifiquen y capturen a los responsables. Uno de sus hijos manifestó que esperan una respuesta frente a lo sucedido y reclamó medidas concretas para impedir nuevos ataques contra quienes se dedican al traslado de pasajeros.

Las diligencias policiales deberán establecer las circunstancias exactas del homicidio, determinar quién ejecutó los disparos y esclarecer si existe una organización detrás de las amenazas y los presuntos cobros denunciados por los trabajadores.

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