Perú

BTS en Perú: ¿qué se sabe de la llegada del grupo a Lima para sus conciertos del 7,9 y 10 de octubre?

La agrupación llegará desde Colombia para cumplir tres fechas en la capital, mientras autoridades y organizadores afinan el plan de seguridad y accesos al recinto

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook actuarán ante miles de seguidores, pero todavía no hay datos oficiales sobre vuelos, hospedaje o actividades privadas
RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook actuarán ante miles de seguidores, pero todavía no hay datos oficiales sobre vuelos, hospedaje o actividades privadas
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La expectativa por la visita de BTS a Lima aumenta a pocos días de sus tres conciertos en el Estadio San Marcos. El grupo surcoreano, integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, llegará al país como parte de su gira mundial Arirang, luego de sus presentaciones del 2 y 3 de octubre en Bogotá, Colombia.

La información oficial conocida hasta este sábado 3 de octubre está centrada en el desarrollo de los shows y los operativos previstos para los asistentes. En cambio, no se han comunicado detalles sobre el vuelo del grupo, la hora de aterrizaje, su lugar de hospedaje ni las actividades privadas que cumplirán durante su estadía.

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¿Cuándo llegaría BTS?

El itinerario de la gira sitúa a BTS en Bogotá durante este fin de semana. El grupo tiene conciertos en esa ciudad el viernes 2 y sábado 3 de octubre, antes de trasladarse a Perú para iniciar la siguiente parada latinoamericana de su recorrido.

Hasta el momento, ni la productora Live Nation Perú ni BIGHIT MUSIC han difundido una fecha, hora o vuelo oficial para el arribo de los siete artistas a Lima. Por ello, las versiones que circulan en redes sociales sobre una posible llegada entre el 4 y el 6 de octubre no cuentan con confirmación de los organizadores.

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La única certeza es que la agrupación debe estar en la capital antes de su primera presentación, programada para el miércoles 7 de octubre. Después de Lima, la gira continuará por Santiago de Chile, Buenos Aires y São Paulo.

Seis miembros del grupo BTS vistiendo ropa negra posan delante del fondo de un estadio de fútbol y su entorno urbano.
Los miembros de la banda surcoreana BTS tendrán 3 conciertos en el Estadio San Marcos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué información está confirmada?

Los tres conciertos de BTS están programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Las presentaciones comenzarán, de acuerdo con la programación divulgada por la organización, alrededor de las 20:00.

El acceso para quienes adquirieron el paquete con soundcheck estará habilitado hasta las 14:00. Las puertas para el público de campo abrirán a las 16:00, mientras que los asistentes a las tribunas podrán ingresar desde las 17:00.

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que realizará inspecciones técnicas al recinto los días 5 y 6 de octubre. El objetivo es verificar las estructuras temporales, el sistema eléctrico, las torres de sonido y las rutas de evacuación antes de la primera fecha.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que los conciertos no están en riesgo. La comuna prevé un plan de movilidad y seguridad para un evento que reunirá a decenas de miles de personas en cada jornada.

¿Qué se sabe sobre su agenda?

Por ahora, no existe una agenda pública de actividades de BTS fuera de los tres conciertos. Tampoco se ha anunciado una conferencia de prensa, una aparición televisiva, un encuentro con seguidores ni una actividad turística en Lima.

Presentan plan de cierres y desvíos viales durante los conciertos de BTS en San Marcos.
Presentan plan de cierres y desvíos viales durante los conciertos de BTS en San Marcos.

Ante las especulaciones sobre los movimientos de los artistas, BTS Perú Fanclub difundió un comunicado en el que pidió respetar la privacidad de los integrantes y de su equipo. El grupo de seguidores exhortó a no rastrear ni divulgar en tiempo real ubicaciones, traslados, hoteles o espacios privados vinculados con la visita.

El pronunciamiento también pidió evitar conductas de acoso y recordó que la condición de figura pública no elimina el derecho a la intimidad. La recomendación se extiende a creadores de contenido, medios de comunicación y fanáticos.

“No permitamos que años de trabajo, proyectos y esfuerzos colectivos se vean opacados por conductas que vulneren su seguridad y privacidad. La experiencia de una visita también puede influir en cómo un país es percibido como destino para futuros eventos. El respeto no es opcional”, se lee en el comunciado.

¿Dónde podría realizarse su llegada?

No hay información oficial sobre el aeropuerto, terminal, horario ni protocolo que se usará para el ingreso de BTS al Perú. La ubicación del alojamiento del grupo tampoco fue divulgada por fuentes oficiales.

Los integrantes del grupo musical BTS posan en un escenario con fondo de luces azules y siluetas de espectadores.
Los integrantes del grupo surcoreano BTS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El antecedente más cercano está en Bogotá, donde los integrantes arribaron de forma escalonada al Aeropuerto Internacional El Dorado y fueron trasladados en vehículos privados hacia su hospedaje. Sin embargo, ese esquema no confirma que el procedimiento vaya a repetirse en Lima.

El fanclub peruano solicitó expresamente que los seguidores no acudan al aeropuerto ni a los hoteles en busca de los artistas. La recomendación apunta a evitar aglomeraciones y a resguardar la seguridad del grupo, de los trabajadores y del público.

Recomendaciones para fans

Los asistentes deben revisar con anticipación la puerta asignada en su entrada. Campo A ingresará por la puerta 1, en la avenida Venezuela; Campo B, por la puerta 8, hacia la avenida Óscar R. Benavides; y Campo C, por la puerta 3, en la avenida Universitaria.

Las tribunas tendrán acceso por las puertas 5 y 6, ubicadas en la avenida Germán Amézaga. La salida se realizará por las puertas 1, 3, 5 y 8, con conexiones hacia las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides.

La organización no permitirá el ingreso de cámaras profesionales, GoPro, trípodes, palos de selfie, drones, paraguas, bolsos mayores de 35 por 35 centímetros ni equipos destinados a transmisiones en vivo. También se recomienda llevar documentos, revisar los objetos permitidos y acordar un punto de encuentro con familiares o amigos.

Presentan plan de cierres y desvíos viales durante los conciertos de BTS en San Marcos.
Presentan plan de cierres y desvíos viales durante los conciertos de BTS en San Marcos.

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