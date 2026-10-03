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Curwen y Miguel Moreno cuestionaron a Carloncho tras fuertes acusaciones de maltrato: “Qué tal payaso”

Los comunicadores rechazaron las actitudes relatadas durante un diálogo y pidieron atención sobre la posición de poder que tendría el locutor frente a otros trabajadores

Curwen y Miguel Moreno arremetieron contra Carloncho.
Curwen y Miguel Moreno arremetieron contra Carloncho.
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Curwen y Miguel Moreno arremetieron contra Carloncho a raíz de denuncias de presunto maltrato laboral que involucran al conductor radial. Durante su programa en radio Karibeña, ambos criticaron las actitudes que se le atribuyen.

El intercambio surgió luego de que Curwen aludiera a situaciones ocurridas entre Carloncho y sus excompañeros de trabajo. “Uno de ellos (los testimonios), el que me llama la atención, es que saliendo del baño, él le dice: ‘Ya, regrésate y apaga la luz’”, comentó Miguel Moreno. Mientras Víctor Caballero, conocido con Curwen, respondió con ironía: “¿Qué se cree, dueño, socio?”.

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La conversación incluyó testimonios de diferentes personas. Entre ellos está el de la locutora Giannina Portugal. De acuerdo con el relato, el conductor se habría molestado al advertir huellas de dedos sobre la superficie, las cuales atribuyeron al sudor de una de las personas presentes.

“Encontró huellas, dice, en la mesa”, comentaron. “Qué tal payaso, ¿no?“, agregó Curwen. Las voces coincidieron en cuestionar la dimensión de ese tipo de observaciones en un espacio laboral.

Cuestionaron el trato que se le atribuye al conductor

Durante el diálogo, Curwen y Miguel Moreno calificaron como desproporcionadas las conductas que describieron. Uno de ellos afirmó que episodios como el reclamo por apagar una luz o por las marcas sobre una mesa reflejarían una actitud de control hacia sus compañeros.

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“¿Qué se cree? ¿Dueño, socio?”, dijo Curwen, mientras otro sostuvo que Carloncho actuaría como si tuviera una posición de poder dentro de la radio.

También señalaron que la trayectoria del conductor en el medio podría haber influido en la autoridad que tendría en el entorno laboral. “Él es uno de los pioneros de radio”, indicó Moreno, aunque Curwen precisó que, a su juicio, se trataría de un colaborador con muchos años dentro de la emisora y no necesariamente de un propietario.

El punto central de sus críticas fue el uso de una posición de influencia frente a trabajadores que, según expresaron, podrían tener menos poder para responder o cuestionar ese tipo de conductas. “Ese es el peor tipo de trabajador con un poquito de poder, que protege un capital que no es suyo y maltrata a otras personas”, afirmó Curwen enojado.

Carloncho reconoce episodio relatado por Gianina Portugal y explica qué ocurrió en radio Moda. Captura: Magaly TV La Firme.
Carloncho reconoce episodio relatado por Gianina Portugal y explica qué ocurrió en radio Moda. Captura: Magaly TV La Firme.

Mencionaron otros presuntos casos vinculados a Carloncho

En otro momento, los conductores señalaron que los episodios mencionados no serían aislados. “Ya van, ¿cuántos casos? ¿Cuatro, cinco?”, preguntó Curwen. La respuesta fue que habría “seis, por lo menos”. También plantearon la posibilidad de que existan otros trabajadores que no hayan hecho públicos sus cuestionamientos.

“Los visibles, porque deben haber por ahí trabajadores también. Imagínate si con el locutor se porta así, ¿cómo será con el que llega a limpiar la mesa?”, sostuvo Moreno. Mientras los cuestionamientos de Curwen continuaban. “¿Qué se cree? Dueño, socio.“, preguntó.

Cabe indicar que hasta la fecha son varios los que han salido a hablar en contra de Carloncho, desde Gianina Portugal, El Misha, Canchita Centeno y Renzo Winder. Todos reprobaron la forma de tratar del locutor de radio, dejando claro que el buen ambiente laboral con él era nulo.

Gianina Portugal tiene un testigo tras acusarlo de malos tratos

Gianina Portugal aseguró que cuenta con un testigo que respaldaría sus acusaciones de presuntos malos tratos contra Carloncho durante su etapa como locutora de Radio Moda. La comunicadora, quien renunció a la emisora tras denunciar un incidente con el conductor, afirmó que el excolaborador Luigui Flow está dispuesto a dar su versión sobre el trato hacia los trabajadores.

Gianina Portugal explicó los motivos de su salida de Radio Moda y denunció presuntos malos tratos de Carloncho: “No voy a permitir que nadie me humille”.

En declaraciones a Amor y Fuego, Portugal señaló que Luigui Flow trabajó con ella en la radio y que presenció situaciones vinculadas con el comportamiento de Carlos Banderas, conocido como Carloncho. Según dijo, el locutor ya no forma parte de la empresa, pero aceptó relatar lo que observó.

Portugal también sostuvo que, durante el último mes, Carloncho habría tenido conflictos con tres trabajadores de áreas como recursos humanos y redes sociales. La exlocutora afirmó que presentó quejas en varias oportunidades, aunque estas no habrían llegado al área correspondiente.

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