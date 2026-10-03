Elecciones Regionales y Municipales 2026: así será la jornada electoral de este domingo 4 de octubre en Perú

Los miembros de mesa tendrán a su cargo la identificación de los votantes, el control del material electoral, el registro de la participación y el escrutinio de los votos. (Agencia Andina / Ricardo Cuba)

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán este domingo 4 de octubre en Perú. La jornada definirá a las autoridades regionales y locales que ejercerán funciones durante el período 2027-2030.

El proceso abarcará Lima Metropolitana, el Callao y las distintas regiones del país. Los electores recibirán una cédula con una, dos, tres o cuatro columnas, según el domicilio registrado en su documento nacional de identidad (DNI).

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organizará la votación, mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolverá las actas observadas y proclamará los resultados oficiales.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Los ciudadanos elegirán 13.148 autoridades en todo el país. En el ámbito regional, votarán por gobernador, vicegobernador y consejeros regionales.

En las provincias se escogerán alcaldes y regidores provinciales. En los distritos, los vecinos elegirán alcaldes y regidores distritales.

La elección regional comprende autoridades de cada gobierno regional. La provincial corresponde a la municipalidad de cada provincia, mientras que la distrital define a las autoridades de cada distrito.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán este domingo 4 de octubre para elegir a las autoridades que ejercerán funciones durante el periodo 2027-2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A qué hora comienza la jornada electoral en Perú?

La votación comenzará a las 7 a. m. del domingo 4 de octubre. Los locales recibirán a los electores una vez que las mesas de sufragio hayan sido instaladas.

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Los miembros de mesa deberán acudir desde las 6 a. m. para preparar el material electoral. La instalación oportuna permitirá iniciar la atención dentro del horario oficial.

Los ciudadanos deberán organizar su traslado con anticipación. La ONPE recomienda verificar el local, la mesa y el número de orden antes de acudir a las urnas.

¿Cuáles son los horarios de votación establecidos por la ONPE?

Los electores podrán sufragar entre las 7 a. m. y las 5 p. m. La jornada tendrá una duración de 10 horas.

Quienes estén dentro del local de votación a las 17 horas podrán emitir su voto. Después del cierre, las mesas iniciarán el escrutinio.

Los ciudadanos que no voten podrían recibir una multa de S/110, S/55 o S/27,50, según la clasificación socioeconómica del distrito que figura en su DNI.

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Prepárate para la jornada electoral de este 4 de octubre. En esta guía te explicamos quiénes deben votar, los horarios, qué documento necesitas y cómo puedes consultar tu local y mesa de sufragio para cumplir con tu deber cívico sin problemas.

¿Qué deben hacer los electores antes de acudir a las urnas?

Los votantes deben consultar el local que les corresponde en la plataforma de la ONPE. La verificación permite conocer la dirección, el número de mesa y el orden dentro del padrón.

También deben portar su DNI. Reniec autorizó el uso de documentos vencidos, incluidos los DNI amarillos, azules y electrónicos.

Antes de marcar la cédula, conviene revisar las organizaciones políticas, listas y símbolos. El voto se registra con una cruz o un aspa dentro del recuadro de la opción elegida.

¿Cómo se desarrollará la instalación de las mesas de sufragio?

Los integrantes titulares y suplentes deberán presentarse desde las 6 a. m. en sus respectivos locales. Cada mesa tendrá nueve ciudadanos designados entre titulares y suplentes.

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La instalación incluye la revisión de documentos, ánforas, cédulas y actas. Los responsables dejarán preparado el espacio para recibir a los primeros electores.

La ausencia de una persona designada como miembro de mesa puede generar una multa de S/275. Quienes cumplan esa labor recibirán una compensación de S/165.

Conoce cómo utilizar la plataforma de la ONPE para saber si eres miembro de mesa, cuál es tu local de votación y qué rol te corresponde. Además, infórmate sobre la compensación económica por participar en la jornada electoral.

¿Qué funciones cumplirán los miembros de mesa durante las elecciones?

Los miembros de mesa verificarán la identidad de cada elector antes de entregarle la cédula. También controlarán el ánfora y registrarán la participación en el padrón.

Durante la jornada, deberán resolver las incidencias vinculadas con el sufragio. Su labor incluye completar la documentación electoral conforme a los procedimientos establecidos.

Al finalizar la atención, esos ciudadanos asumirán el conteo de votos. La capacitación virtual y las oficinas descentralizadas de la ONPE ofrecen orientación sobre estas tareas.

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Los resultados oficiales dependerán del procesamiento de las actas y de la resolución de aquellas que sean observadas; en las elecciones regionales podría haber una segunda vuelta el 29 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se realizará el conteo de votos y el escrutinio?

El escrutinio comenzará después del cierre de las mesas. Los responsables revisarán las cédulas, contabilizarán los votos y llenarán las actas electorales.

La información consignada en esos documentos ingresará al sistema electoral para el procesamiento de los resultados. Las actas observadas serán remitidas a los Jurados Electorales Especiales.

En las elecciones regionales, una fórmula de gobernador y vicegobernador debe superar el 30% de los votos válidos. Si ninguna candidatura alcanza ese umbral, habrá una segunda elección regional el 29 de noviembre.

¿Dónde consultar los resultados oficiales de las Elecciones 2026?

La ONPE habilitará la consulta de resultados en su plataforma electoral. Los primeros datos dependerán del procesamiento de las actas enviadas desde cada mesa.

Los resultados oficiales se conocerán después de resolver las actas observadas y los eventuales recuentos. El Jurado Nacional de Elecciones interviene en esa etapa del proceso.

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Los electores deberán consultar únicamente los canales oficiales de la ONPE y del JNE. Así podrán verificar los resultados de Lima Metropolitana, el Callao y las 25 regiones del país.