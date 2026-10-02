Beto Ortiz respondió a quienes piden el retiro de Magaly Medina en pantalla

Beto Ortiz defendió la continuidad de Magaly Medina en televisión

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Beto Ortiz sostuvo que Magaly Medina debe decidir por sí misma cuándo retirarse de la televisión, luego de que una periodista sugiriera que la conductora de Magaly TV La Firme deje la pantalla a raíz de los procesos judiciales que enfrenta.

El conductor de Willax TV fue consultado por Samuel Suárez sobre el comentario dirigido a Magaly Medina. Su respuesta fue directa y puso el foco en la autonomía de la periodista, quien se mantiene al frente de un programa de espectáculos desde hace cerca de tres décadas.

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“Creo que es una decisión muy personal. Nadie debe decirte que te retires o no”, afirmó Beto Ortiz. El periodista cuestionó que personas ajenas a la trayectoria de un comunicador pretendan determinar el rumbo de su carrera.

Ortiz contó que suele recibir comentarios en la calle sobre las etapas que atravesó en televisión. Algunos le recuerdan sus años con otros estilos o formatos, aunque aseguró que esas opiniones no influyen en sus decisiones profesionales.

“Yo ando por la calle y me dicen que les gustaba más cuando tenía pelo, cuando hacía farándula y, la verdad, no me importa, señora. No le he pedido su opinión”, manifestó el conductor en conversación con Samuel Suárez y Kurt Villavicencio.

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Magaly Medina tiene más de 30 años de trayectoria. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Magaly Medina debería dejar pantalla?

El debate comenzó después de que la comunicadora Rossmery Vargas del portal Show.pe recomendara a Magaly Medina alejarse de la televisión y poner fin a su actual etapa en ATV. La periodista planteó que la conductora debería priorizar su bienestar frente a los conflictos legales que sostiene con distintas figuras públicas.

“Ella no necesita estar en televisión. Yo que ella, este año me retiro con todo el dolor de mi corazón”, comentó la comunicadora. También sostuvo que la salida no debería responder a las críticas de futbolistas o personajes vinculados a la farándula, sino a la necesidad de preservar la salud mental.

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La periodista mencionó los juicios que involucran a Medina con Jefferson Farfán, Luis Guadalupe y Alejandra Baigorria. Además, recordó que la conductora perdió un proceso frente al actor Lucho Cáceres y aludió al tiempo que permaneció en prisión tras una denuncia vinculada con el exfutbolista Paolo Guerrero.

Sus palabras abrieron una discusión sobre la continuidad de la figura televisiva en un formato que ha estado ligado a controversias, enfrentamientos públicos y procesos judiciales. La propuesta de un retiro fue rechazada por Ortiz, quien consideró que esa decisión corresponde únicamente a la presentadora.

Beto Ortiz destacó los casi 30 años de Magaly Medina al aire

Para Beto Ortiz, la permanencia de Medina en televisión constituye un argumento suficiente para que nadie intente definir el momento de su salida. El conductor señaló que sostener un espacio durante tantos años exige una capacidad que conoce por su propia experiencia frente a cámaras.

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“¿Por qué te tienen que decir lo que tienes que hacer? Si Magaly se quiere retirar, que se retire; si no quiere, que siga; que haga lo que se le dé la gana”, expresó.

Magaly Medina tiene más de 30 años de trayectoria. Captura: Magaly TV La Firme.

Ortiz agregó que la presentadora tiene un lugar consolidado dentro de la televisión peruana. “Tiene un lugar ganado”, señaló durante la conversación, antes de remarcar las dificultades que enfrenta cualquier producción para conservar su vigencia en la programación.

“Nos consta lo difícil que es mantener un programa con vida y miren cuántos años han pasado, tres décadas. Que se retire cuando le dé la gana”, concluyó.

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Magaly Medina inició su etapa como conductora en 1997

La trayectoria de Magaly Medina en la televisión peruana incluye participaciones previas como panelista en programas de espectáculos. En 1997 inició una etapa propia al frente de Magaly TeVe, formato que la instaló como una de las conductoras más conocidas de la farándula local.

Desde entonces, la periodista pasó por distintas señales y etapas televisivas. Su carrera estuvo acompañada por entrevistas, reportajes de entretenimiento, disputas con figuras públicas y procedimientos judiciales derivados de contenidos difundidos en sus espacios.

Medina tuvo uno de sus episodios más conocidos en 2008, cuando cumplió una condena de prisión tras una querella por difamación iniciada por Paolo Guerrero. Años después, regresó a la conducción y continuó en programas centrados en el espectáculo nacional.

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Su presencia en televisión también generó conflictos con deportistas, actores, empresarios y participantes de programas de entretenimiento. En los últimos años, las controversias que protagoniza han trascendido las emisiones de su espacio y han derivado, en algunos casos, en acciones legales. Magaly Medina mantiene actualmente su programa en ATV, en horario estelar.

Magaly Medina tiene más de 30 años de trayectoria. Captura: Magaly TV La Firme.