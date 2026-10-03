“Sexy Mantis”: fotógrafo peruano captura en Cusco una curiosa imagen y llega a la final de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Sexy Mantis de Diego Pérez Romero

Guardar

Una peculiar mantis fotografiada durante una caminata nocturna en los bosques de Camanti, en Cusco, llevó a un fotógrafo peruano a convertirse en uno de los finalistas de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2026, uno de los concursos internacionales que celebra las imágenes curiosas y divertidas de la vida silvestre.

La fotografía, titulada Sexy Mantis, pertenece al fotógrafo y comunicador de conservación Diego Pérez Romero, quien es el único representante peruano entre los finalistas de esta edición.

PUBLICIDAD

La imagen fue seleccionada entre más de 10.000 fotografías procedentes de 112 países, en una edición que estableció un récord de participación para el certamen. En la categoría principal fueron escogidas 40 fotografías finalistas.

Cómo es la fotografía Sexy Mantis

En la imagen aparece una pequeña mantis verde asomándose por encima de una hoja. El insecto está parcialmente oculto, lo que genera una ilusión óptica.

Sus patas posteriores quedan escondidas detrás de la hoja, mientras que sus grandes patas delanteras quedan completamente visibles. El resultado hace que, a primera vista, la mantis parezca una persona sentada con las piernas cruzadas o posando de manera sugerente frente a la cámara.

PUBLICIDAD

Precisamente esa ilusión llevó a Pérez Romero a bautizar la fotografía como Sexy Mantis.

El propio fotógrafo explicó que decidió presentar la imagen al concurso después de comprobar que provocaba prácticamente la misma reacción entre las personas a quienes se la enseñaba: una carcajada inmediata.

La fotografía no fue producto de una pose preparada ni de una manipulación digital. El efecto surge de la posición del animal, la hoja y el ángulo desde el cual fue tomada la fotografía.

<br>

Diego Pérez Romero (SPDA)

La reacción que provocó la imagen

Capturar la imagen tampoco fue cuestión de apuntar la cámara hacia la mantis.

Pérez Romero contó que ya había fotografiado mantis en otras oportunidades y que siempre había encontrado dificultades para componer este tipo de imágenes debido a las características del insecto: un cuerpo alargado, una cabeza pequeña y unas patas delanteras de gran tamaño.

PUBLICIDAD

Inicialmente intentó fotografiar al ejemplar mostrando todo su cuerpo. Sin embargo, las primeras imágenes le parecieron demasiado parecidas a otras fotografías de mantis.

El truco detrás de la fotografía

Fue entonces cuando comenzó a modificar su posición y bajar el ángulo de la cámara. Además, utilizó la hoja para ocultar diferentes partes del cuerpo del insecto.

Ese cambio permitió que las patas posteriores desaparecieran de la composición y que el cerebro del espectador completara la imagen de una manera diferente.

La fotografía fue tomada con una Canon EOS R5 C y un objetivo Venus Laowa 100 mm F2.8 2X Ultra Macro APO. Los datos técnicos registrados para la imagen son F14, 1/200 segundos e ISO 100.

PUBLICIDAD

Una imagen tomada durante una expedición de conservación

Aunque Sexy Mantis genera una reacción divertida, detrás de la imagen existe una historia relacionada con la conservación de la biodiversidad peruana.

Pérez Romero realizó la fotografía durante la primera noche de un viaje de trabajo en Camanti, provincia de Quispicanchi, Cusco, donde documentaba los bosques, paisajes y especies vinculados con la propuesta de creación del Área de Conservación Regional Bosques del Araza.

De hecho, la mantis fue el primer insecto que fotografió durante aquel viaje.

Camanti - Mongabay

Los bosques del Araza y su biodiversidad

El territorio donde fue captada la imagen se encuentra en una zona de transición entre los Andes y la Amazonía y destaca por su elevada biodiversidad.

PUBLICIDAD

La propuesta del ACR Bosques del Araza contempla proteger alrededor de 56.179 hectáreas de bosques montanos, ríos y quebradas, así como cabeceras de cuenca fundamentales para la regulación hídrica de la zona.

En estos bosques se han registrado al menos 60 especies de mamíferos y más de 130 especies de aves, además de una amplia diversidad de anfibios, reptiles e insectos. Entre las especies emblemáticas de este territorio se encuentran el oso de anteojos, el jaguar, la sachavaca y el gallito de las rocas.

Camanti, un territorio entre los Andes y la Amazonía

Camanti es uno de los territorios donde se produce el encuentro entre los ecosistemas andinos y amazónicos. Sus bosques cumplen además una función importante en la regulación del agua, debido a la presencia de ríos, quebradas y manantiales que alimentan el río Araza y sus afluentes.

PUBLICIDAD

Sin embargo, este ecosistema también enfrenta amenazas.

Entre las principales presiones identificadas en la zona están el avance de la minería ilegal de oro y la tala no autorizada, actividades que pueden generar pérdida de cobertura forestal, contaminación y afectación de los hábitats naturales.

Por ello, la fotografía de la mantis adquiere una dimensión adicional: además de generar humor, permite dirigir la atención hacia un territorio que busca ser protegido.

Quién es Diego Pérez Romero

Diego Pérez Romero es fotógrafo, filmmaker y comunicador especializado en conservación. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima y cuenta con más de 15 años de experiencia en comunicación vinculada con biodiversidad, pueblos indígenas y conservación.

PUBLICIDAD

Actualmente se desempeña como asesor de comunicaciones del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), organización en la que trabaja desde 2019.

A lo largo de su carrera ha colaborado con organizaciones nacionales e internacionales vinculadas con la conservación, entre ellas WWF, Wildlife Conservation Society (WCS), Conservation International, Oxfam, GIZ y National Geographic.

Su trabajo no se limita a la fotografía de naturaleza. También ha desarrollado proyectos audiovisuales y campañas de comunicación orientadas a generar conciencia sobre la protección de ecosistemas y los derechos de los pueblos indígenas.

Uno de los proyectos destacados en su trayectoria es la campaña #TambopataLibre, que recibió el Premio Antonio Brack Egg 2019 del Ministerio del Ambiente en la categoría de estrategia de comunicación ambiental.

PUBLICIDAD

También participó como director de fotografía en el documental Shirampari, producción que llegó a presentarse en más de 50 festivales internacionales, incluido el Festival de Cine de Sundance.

La Liga Internacional de Fotógrafos de Conservación

El reconocimiento por Sexy Mantis llega después de otro logro internacional.

En 2025, Pérez Romero fue seleccionado para integrar la Liga Internacional de Fotógrafos de Conservación (iLCP), una red que reúne a fotógrafos y cineastas especializados en utilizar la narrativa visual como herramienta para proteger la naturaleza.

En aquella convocatoria fue uno de los 14 profesionales seleccionados a nivel mundial y, según Actualidad Ambiental, el único latinoamericano incorporado ese año. También fue señalado como el segundo peruano en formar parte de esta organización.

Su trabajo fotográfico se ha concentrado especialmente en la Amazonía peruana, donde ha documentado biodiversidad, paisajes, comunidades indígenas y las amenazas que enfrentan estos territorios.

En una entrevista publicada por Ladera Sur, Pérez Romero explicó que comenzó formalmente a tomar fotografías en 2011, cuando vivía en Pucallpa. Con el tiempo orientó su trabajo hacia la naturaleza y la biodiversidad, buscando que sus imágenes permitan acercar estos temas a personas que normalmente no tienen contacto con ellos.

“El humor puede ser una puerta de entrada hacia la naturaleza”

El propio fotógrafo considera que el carácter divertido de Sexy Mantis puede convertirse en una herramienta para hablar de conservación.

La idea es sencilla: una persona puede detenerse inicialmente frente a la fotografía porque le causa gracia, pero después puede interesarse por conocer qué animal está viendo, dónde fue fotografiado y qué sucede con el ecosistema donde vive.

En el caso de esta fotografía, ese lugar es Camanti y los bosques del Araza, un territorio que enfrenta presiones ambientales y que busca convertirse en un área de conservación regional.

De esta manera, la imagen combina dos elementos aparentemente distintos: el humor y la conservación.

Cuándo se conocerá al ganador del concurso

La fotografía de Diego Pérez Romero continúa en competencia junto con las demás finalistas de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2026.

Los ganadores serán anunciados el 8 de diciembre de 2026, durante una ceremonia que se realizará en Londres.

Además del ganador absoluto, el concurso entregará reconocimientos en diferentes categorías. La fotografía de Pérez Romero también participa en el People’s Choice Award, una categoría en la que el público puede elegir su imagen favorita.

La exhibición de las fotografías finalistas

Las fotografías finalistas serán exhibidas en Londres, en la OXO Gallery, del 9 al 13 de diciembre.

Para Perú, la presencia de Sexy Mantis representa una oportunidad de reconocimiento para un fotógrafo nacional y una manera de poner bajo los reflectores a uno de los territorios de mayor biodiversidad del país.

Una pequeña mantis que parece estar posando de manera provocadora terminó convirtiéndose así en la protagonista de una historia más amplia: la de un fotógrafo que lleva años utilizando las imágenes para acercar al público a la naturaleza y llamar la atención sobre los ecosistemas que necesitan protección.