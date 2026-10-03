BTS en Perú: ¿por qué los fans usan el color morado y qué significa ‘Borahae’?

Qué significa Borahae y por qué el morado une a BTS con sus seguidores

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En las vísperas de los conciertos de BTS en Perú, el color morado vuelve a ocupar un lugar central entre los seguidores del grupo surcoreano. Prendas, pancartas, globos, luces y mensajes en redes sociales adoptan esa tonalidad como una forma de identificación con la agrupación y con ARMY, el nombre de su fandom.

La relación no nació como parte de una campaña oficial de la industria musical. Su origen está en una frase que pronunció V, uno de los siete integrantes de BTS, durante un encuentro con fanáticos en 2016. Con el tiempo, la expresión se expandió en la comunidad internacional y convirtió al morado en un código compartido entre el grupo y sus seguidores.

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En Lima, donde BTS tiene previstos conciertos para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, el símbolo aparece en las iniciativas de recibimiento organizadas por los fanáticos. Algunas actividades anunciadas incluyen iluminaciones en espacios públicos, decoración de vehículos y un espectáculo de drones previsto para el 8 de octubre en la Costa Verde.

Cómo nació ‘Borahae’

La expresión ‘Borahae’ nació en noviembre de 2016, cuando V, cuyo nombre real es Kim Taehyung, utilizó la frase “I purple you” durante una actividad con seguidores. El artista explicó entonces que el morado era el último color del arcoíris y lo vinculó con una promesa de confianza y afecto que se mantendría a lo largo del tiempo.

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En coreano, “bora” significa morado y “hae” forma parte de una conjugación asociada al verbo amar. La frase no tiene una traducción literal exacta al español, aunque suele interpretarse como “te amo en morado” o “te quiero con el significado del morado”.

El comentario de V fue recogido por ARMY y se volvió frecuente en mensajes, publicaciones y encuentros de seguidores. Con los años, el término pasó de ser una expresión espontánea a uno de los emblemas más reconocibles de la relación entre BTS y su fandom.

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Qué significa

Para los seguidores, ‘Borahae’ representa una promesa de amor, confianza y permanencia. La expresión está relacionada con la explicación original de V sobre el lugar que ocupa el color morado al final del arcoíris.

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El uso de la frase no se limita a una declaración de afecto entre los integrantes y sus seguidores. También funciona como una manera de reconocerse dentro de la comunidad ARMY. En redes sociales, suele acompañar mensajes de apoyo al grupo, celebraciones de aniversarios, lanzamientos musicales y campañas impulsadas por admiradores en distintos países.

En Corea del Sur y fuera de ese país, la palabra se transformó en un término asociado de manera directa con BTS. Su alcance se extendió a traducciones, carteles, prendas y objetos elaborados por los propios seguidores.

La relación entre BTS y el morado

Durante los primeros años de carrera de BTS, los colores negro y blanco tuvieron una presencia mayor en parte de su identidad visual. Sin embargo, el morado ganó espacio después de que la frase de V se difundió entre los fanáticos.

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A partir de entonces, el color comenzó a aparecer con frecuencia en conciertos, proyectos de seguidores y publicaciones vinculadas con el grupo. El símbolo también se instaló en los denominados Army Bomb, los dispositivos de luz oficiales que el público utiliza durante las presentaciones.

La conexión entre BTS y el color morado se consolidó desde 2016, a partir de una frase que ARMY adoptó como señal de cercanía con los artistas. La tonalidad no sustituye el nombre del fandom ni la identidad oficial de la agrupación, pero se convirtió en una de las referencias más visibles de esa comunidad.

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En Perú, la cercanía de las fechas en Lima motivó acciones de bienvenida vinculadas con este color. Entre ellas figuran anuncios de iluminación morada en el Arco del Parque de la Amistad, en Surco, y la decoración de un vehículo de transporte público conocido entre los seguidores como “Army Bus”.

¿Por qué el fandom utiliza este color?

ARMY utiliza el morado porque identifica la frase creada por V y porque se convirtió en una señal de pertenencia compartida por seguidores de distintas edades y nacionalidades. El color permite que los admiradores reconozcan una referencia común sin necesidad de utilizar los nombres de los integrantes o del grupo.

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Las expresiones visuales se multiplican antes de los conciertos. Los seguidores suelen preparar prendas, pulseras, banderas, pancartas, carteles y accesorios con el símbolo del corazón morado. En eventos masivos, las luces de los Army Bomb refuerzan esa presencia.

El uso del color también se replica en campañas solidarias, celebraciones de cumpleaños de los integrantes y actividades impulsadas por clubes de fans. No todas son organizadas o avaladas por la empresa del grupo, pero comparten el mismo referente construido por la comunidad.

El significado del ‘Purple Ocean’

El llamado ‘Purple Ocean’ describe la imagen que se forma cuando miles de asistentes encienden luces moradas durante un concierto de BTS. El efecto se produce con los Army Bomb y otros elementos luminosos que usan los fanáticos desde sus ubicaciones en el recinto.

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La expresión no alude a un segmento específico del espectáculo ni a una canción determinada. Se utiliza para nombrar el paisaje visual que genera el público cuando el estadio queda iluminado por ese color.

En los conciertos de Lima, las luces del fandom podrán ser parte de una de las imágenes esperadas en el Estadio San Marcos. La recomendación de los organizadores y de la comunidad de seguidores es respetar las indicaciones del recinto, los accesos establecidos y la privacidad de los artistas durante su estadía en el país.

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