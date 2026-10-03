Perú

Fin de semana sangrienta para el transporte: dos conductores asesinados y un niño de 4 años baleado en Lima y Callao

Los tres ataques de sicarios ocurrieron en menos de 48 horas y tienen como víctimas a conductores de transporte público, un taxista y un menor que viajaba junto a su padre.

Toma dividida de una camioneta roja de transporte público y agentes de policía examinando el vehículo de noche
Agentes de la policía inspeccionan una minivan de la empresa Los Rojitos tras un ataque armado que dejó dos personas heridas.
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Una semana marcada por ataques contra el transporte público vuelve a dejar a una familia afectada. Un chofer de la empresa de transporte público ‘Los Rojitos’ y su hijo de cuatro años resultaron heridos tras un ataque a balazos registrado en la avenida San Juan, a la altura del paradero 13 y medio, en San Juan de Miraflores.

El hecho ocurrió cuando el conductor se encontraba a bordo de la cúster y cubría su ruta habitual. De acuerdo con la información policial difundida por RPP, dos personas que se desplazaban en una motocicleta dispararon contra la unidad. El menor recibió un impacto de bala a la altura del cuello y su estado de salud es grave.

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Tanto el conductor como su hijo fueron trasladados al hospital María Auxiliadora para recibir atención médica. Tras el ataque, agentes de la comisaría de Pamplona II llegaron hasta el lugar y trasladaron la unidad a la dependencia policial para realizar las diligencias correspondientes.

Ataque contra el sector transporte en menos de 48 horas

El ataque en San Juan de Miraflores se suma a otros dos hechos violentos contra el sector transporte registrados en menos de 48 horas en el Callao y Villa El Salvador. La ola de ataques deja, hasta el momento, dos conductores muertos y dos personas heridas, entre ellas un niño de cuatro años. En los tres casos, los agresores habrían utilizado motocicletas para acercarse a sus víctimas.

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Lo matan cuando esperaba pasajeros

El primer crimen ocurrió durante la mañana del viernes 2 de octubre en el Callao. Un conductor de transporte público fue asesinado a balazos cuando se encontraba detenido en el cruce de la avenida Dos de Mayo con el jirón Miroquesada.

Policías acordonan una zona de la vía pública cerca de un cuerpo y una grabación de seguridad registra a un individuo corriendo por la calle
Agentes policiales investigan el asesinato de un transportista en el Callao, mientras cámaras de seguridad registran la huida de un individuo. (América Noticias)

El ataque ocurrió pasadas las 6 de la mañana, cuando el conductor de una combi de la ruta CR40 se encontraba esperando pasajeros antes de iniciar su recorrido. La víctima, identificada preliminarmente como Juan y conocida por sus compañeros, recibió tres impactos de bala y murió en el lugar.

De acuerdo con el informe de América Noticias, dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían interceptado la unidad y disparado contra el conductor. En la escena, la Policía encontró siete casquillos de bala, que fueron recogidos como parte de las evidencias.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron parte de la huida. Según el reporte, después de efectuar los disparos, uno de los presuntos atacantes escapó corriendo por el jirón Miro Quesada y posteriormente habría tomado la dirección del jirón Uruguay. Otros registros muestran al sospechoso desplazándose por esta última vía.

Las autoridades revisan las imágenes de las cámaras de seguridad para establecer la identidad de los responsables y reconstruir el recorrido que realizaron después del asesinato.

Conductor de ‘El Triangulito’ fue asesinado en VES

La misma noche del 2 de octubre, otro conductor de transporte público fue asesinado en Villa El Salvador. La víctima era chofer de un bus de la empresa LIPETSA, conocida como ‘El Triangulito’, que cubre la ruta entre San Martín de Porres y Villa El Salvador.

El crimen ocurrió cerca de las 10 p. m. en el cruce de Primero de Mayo con la antigua Panamericana Sur, cerca del puente peatonal Las Brisas (Créditos: Exitosa)

El crimen ocurrió en la antigua Panamericana Sur, a la altura del puente peatonal Las Brisas. Según testigos citados por RPP, el transportista había estacionado el bus para esperar pasajeros en los exteriores de una universidad cuando un hombre descendió de una motocicleta, se acercó a la unidad y le disparó tres veces.

El conductor murió producto del ataque. Tras cometer el crimen, el presunto autor habría subido nuevamente a la motocicleta, conducida por un cómplice, y ambos escaparon del lugar.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el asesinato estaría relacionado con el presunto cobro de cupos a la empresa de transporte.

Un taxista fue baleado en el Callao

La violencia contra trabajadores del transporte también había dejado otro herido un día antes. Un taxista identificado por la Policía como Kevin Anthony Paredes Alcázar, de 30 años, fue atacado a balazos en la intersección de los jirones Venezuela y Ayacucho, en el Callao.

El conductor trasladaba a cuatro menores de edad cuando estos lo habrían encañonado y disparado dentro del vehículo. La hipótesis policial señala que los disparos se habrían realizado desde el interior del automóvil.

Tras el ataque, los adolescentes huyeron del lugar, según información proporcionada por vecinos. Paredes Alcázar perdió el control del vehículo debido a los impactos de bala y terminó chocando contra una vivienda de material noble.

El taxista fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanecía internado para recibir atención médica. Hasta el momento de la información difundida, no se habían reportado otros heridos como consecuencia del choque.

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