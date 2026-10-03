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“Me gusta tener los pies en la tierra”, la reacción de Paco Hervás tras clasificación de Universitario a la final de la Copa Brasilia de vóley 2026

El técnico de la ‘U’ resaltó el desempeño de sus jugadoras y apuntó a Fluminense de Facundo Morando en la definición del título: “Quiero que mi equipo vuelva a jugar un partido así”

Paco Hervás fue contundente tras clasificación de Universitario a la final de la Copa Brasilia de vóley 2026
Paco Hervás fue contundente tras clasificación de Universitario a la final de la Copa Brasilia de vóley 2026
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Universitario de Deportes desató la euforia de sus hinchas tras clasificar a la final de la Copa Brasilia de vóley 2026, le ganó con contundencia a Gerdau Minas por 3-0 con parciales de 25-22, 25-20 y 25-23. Las ‘pumas’ brillaron en su primer cuadrangular internacional y ahora disputarán el trofeo frente Fluminense de Facundo Morando.

Hoy, sábado 3 de octubre, se definirá al campeón y las ‘cremas’ llegarán motivadas gracias al gran desempeño que tuvieron en su primera presentación de la temporada.

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¿Qué dijo Paco Hervás sobre la clasificación de Universitario a la gran final?

El técnico de Universitario de Deportes se mostró orgulloso de su equipo y valoró la entrega de sus jugadoras. Francisco Hervás resaltó el desempeño de las ‘pumas’ frente al subcampeón de Brasil en un cotejo que fue luchado.

“Siempre me gusta tener los pies en la tierra. Estoy muy contento de cómo ha jugado mi equipo. Y estoy contento de que hubiera jugado así contra cualquier equipo. Evidentemente, contra Minas tiene una significación especial; es que es el equipo que es. Pero yo resaltaría a las chicas; han jugado muy bien, primer partido de la temporada y realmente hemos visto muchas cosas”, disparó en entrevista con ‘Central vóley’.

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El técnico de Universitario de Deportes valoró la entrega de sus jugadoras y apuntó a Fluminense. (Central vóley)

Además, el DT reconoció que no esperaba ganar con tanta contundencia: “La verdad es que no me imaginaba un 3-0. Queríamos tener un partido disputado, queríamos tener opciones con marcadores cercanos, pero yo creo que aventurar contra un equipo como Minas es demasiado arriba”.

“Quiero que mi equipo vuelva a jugar así”

Francisco Hervás celebró que Universitario de Deportes haya llegada a la gran final de la Copa Brasilia de vóley 2026 y no dudó en pedir su deseo para el choque contra Fluminense.

“Yo me preocupo de mi equipo. Realmente no tengo ninguna preferencia de jugar con Fluminense o Brasilia. Quiero que mi equipo vuelva a jugar un partido como hoy, si es posible. Sabemos que no va a ser sencillo, pero seguimos con los pies en la tierra. Esto está empezando ahora mismo”, dijo el estratega.

Universitario venció 3-0 a Gerdau Minas y clasificó a la final de la Copa Brasilia de vóley 2026.
Universitario venció 3-0 a Gerdau Minas y clasificó a la final de la Copa Brasilia de vóley 2026.

Programación del Universitario vs Fluminense

Universitario y Fluminense definirán la Copa Brasilia de vóley hoy, sábado 3 de octubre, en el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal. La final se jugará a las 16.30 en Perú y a las 18.30 en Brasil. El encuentro pondrá frente a frente al equipo crema y al club brasileño luego de la jornada inicial del cuadrangular internacional.

La transmisión en vivo y gratuita será a través del canal de YouTube de Metrópoles Esportes. El medio brasileño emitirá los cuatro partidos del torneo, según informó el club organizador. El canal de Metrópoles Esportes, que supera los 200 mil suscriptores, será la vía de transmisión para seguir el partido decisivo desde Perú y otros países.

La programación del torneo también incluye el duelo por el tercer puesto entre Gerdau Minas y Brasilia Vôlei. Ese compromiso comenzará a las 14.00 en Perú en el mismo escenario de la final.

Universitario se enfrentará a Fluminense en la final de la Copa Brasilia de vóley 2026.
Universitario se enfrentará a Fluminense en la final de la Copa Brasilia de vóley 2026.

Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026 con Universitario

Viernes 2 de octubre

Sábado 3 de octubre

  • Brasilia Vôlei vs Gerdau Minas (14:00 horas / Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal / canal de YouTube de Metrópoles Esportes)
  • Universitario vs Fluminense (16:30 horas / Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal / canal de YouTube de Metrópoles Esportes)
Programación de la Copa Brasilia de vóley 2026, donde Universitario participará previo a la Liga Peruana de Vóley.
Programación de la Copa Brasilia de vóley 2026, donde Universitario participará previo a la Liga Peruana de Vóley.

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