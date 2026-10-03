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Sporting Cristal vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los elencos de Roberto Mosquera y Pablo Guede se citan por segunda vez en el año. El Estadio Alberto Gallardo acogerá el encuentro luego de una década

Sporting Cristal vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Sporting Cristal vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: RRSS clubes.
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Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un clásico que puede incidir en la disputa por el título. Los dirigidos por Roberto Mosquera llegan tras asegurar su clasificación a la final de la Copa de la Liga y mantienen opciones de alcanzar a Deportivo Garcilaso en la cima.

El cuadro ‘celeste’ atraviesa uno de sus mejores pasajes de la temporada. A falta de varias jornadas para el cierre del Clausura, necesita sostener su rendimiento para recortar la diferencia con el líder y competir por el campeonato nacional.

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Alianza Lima afrontará el encuentro con una situación distinta. El equipo de Pablo Guede busca acercarse a los primeros lugares y conservar sus posibilidades de consagrarse campeón sin necesidad de disputar los ‘play-offs’. Para ello, deberá sumar de forma regular en los partidos restantes.

El clásico se jugará en el Estadio Alberto Gallardo, sede habitual de Sporting Cristal. El recinto de San Martín de Porres no solía recibir compromisos de alta convocatoria, aunque la directiva rimense decidió utilizarlo esta temporada ante Universitario de Deportes y Alianza Lima. La medida apunta a aprovechar la cercanía de las tribunas con el campo y el respaldo de su público.

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El estadio Alberto Gallardo será escenario del duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por fecha 14 del Torneo Clausura 2026.
El estadio Alberto Gallardo será escenario del duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Difusión.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: programación

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentarán el jueves 29 de octubre desde las 15:30 horas de Perú, según la programación difundida para la fecha 14 del Torneo Clausura. El partido tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

El horario del clásico en otros países será el siguiente: Colombia y Ecuador, 15:30 horas; Bolivia y Venezuela, 16:30 horas; Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, 17:30 horas. En Miami comenzará a las 16:30 horas, mientras que en España se jugará desde las 22:30 horas.

El duelo marcará el segundo enfrentamiento entre ambos equipos durante 2026. Cristal tendrá la oportunidad de sumar en casa ante un rival directo, mientras que los ‘blanquiazules’ buscarán una victoria que les permita mantenerse en la pelea por el Clausura.

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Liga 1.

¿Dónde ver clásico entre Sporting Cristal y Alianza Lima?

L1 MAX transmitirá el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Los hinchas podrán seguir el partido mediante el canal oficial de la Liga 1, disponible en operadores como DirecTV, Claro TV, Best Cable y Movistar TV, entre otras compañías.

La señal también estará habilitada en la plataforma L1MAX.com, que cuenta con planes de suscripción mensual para acceder a la programación deportiva y a los compromisos del campeonato peruano.

Infobae Perú realizará la cobertura del clásico desde San Martín de Porres. La información incluirá la previa, el minuto a minuto, las jugadas principales, los goles y las declaraciones de los protagonistas tras el partido.

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El encuentro en el estadio Alberto Gallardo marcará el reencuentro entre Hernán Barcos, hoy en Sporting Cristal, y su amado Alianza Lima.

¿Cómo marchan Sporting Cristal y Alianza Lima?

Sporting Cristal se ubica a tres puntos de Deportivo Garcilaso en la tabla del Torneo Clausura. El equipo de Mosquera suma 19 unidades y está entre los clubes que persiguen al cuadro cusqueño, que lidera con 22 puntos tras las primeras 10 jornadas.

Los ‘bajopontinos’, además, avanzaron a la final de la Copa de la Liga 2026 luego de eliminar a ADT con un marcador global de 6-0. Ese resultado elevó las expectativas del plantel para el tramo final del año.

Alianza Lima tiene 16 puntos y está a seis unidades del puntero. Los íntimos recuperaron la victoria en su último partido ante ADT en Matute, resultado que les permitió cortar una racha adversa en el Clausura.

El elenco de Guede necesita imponerse en los encuentros pendientes para sostener su aspiración de ser campeón directo. Alianza Lima ganó el Apertura y lidera la tabla acumulada, aunque requiere mejorar su campaña en el segundo torneo del año.

El delantero recibió una gran asistencia de D'Alessandro Montenegro y puso de cabeza el empate parcial - Crédito: L1MAX.

¿Cómo quedó el Alianza Lima vs Sporting Cristal en el Torneo Apertura?

Alianza Lima y Sporting Cristal empataron 1-1 el 9 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El resultado permitió que los ‘íntimos’ conservaran su invicto como locales en Matute en ese entonces.

Gustavo Cazonatti abrió el marcador a los 72 minutos. El mediocampista brasileño definió de taco tras una acción de Maxloren Castro por el sector izquierdo del área rival.

Sporting Cristal mantuvo la ventaja hasta el tramo final, pero Alianza Lima igualó en el tiempo añadido. Esteban Pavez marcó a los 90+2 minutos con un remate desde fuera del área que venció al arquero Diego Enríquez.

'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

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