Perú

ERM 2026: 250 camiones bajo custodia policial llevarán el material electoral a Lima y Callao

La PNP acompañará el traslado desde Lurín hacia los locales de votación, mientras las Fuerzas Armadas apoyarán con helicópteros en zonas del Vraem

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador electoral peruano distribuye material a los colegios electorales antes de las elecciones, en Lima, Perú, 11 de abril 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador electoral peruano distribuye material a los colegios electorales antes de las elecciones, en Lima, Perú, 11 de abril 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
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La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegará un operativo para custodiar el traslado de material electoral destinado a los locales de votación de Lima y Callao, en la antesala de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM).

Desde las 22:00 de este viernes 2 de octubre, 250 camiones partirán desde un local situado en Lurín con la documentación y los implementos que se utilizarán durante la jornada electoral del domingo 4 de octubre.

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El comandante general de la PNP, general Fredy López Mendoza, indicó que cada vehículo de carga tendrá asignado un patrullero y una tripulación policial completa. El resguardo acompañará a las unidades desde su salida hasta el punto de entrega, dentro de las medidas previstas para asegurar la distribución del material antes de la apertura de mesas. La institución coordina las rutas y horarios con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Hoy, a partir de las 22 horas, de este local que está ubicado en el distrito de Lurín, van a partir 250 camiones. Estos camiones van a distribuir todo el material electoral a todos los locales de votación que se encuentran ubicados en Lima y Callao. Para cada uno de estos vehículos mayores se encuentra asignado un vehículo policial con una tripulación completa que va a acompañar hasta su lugar de destino”, declaró López Mendoza a TV Perú Noticias.

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Camión blanco con logo ONPE y personal descargando cajas de cartón y urnas transparentes; un militar con uniforme de camuflaje y boina roja observa la operación.
Personal logístico descarga material electoral de un camión de la ONPE en un local de votación en Perú, supervisado por un militar para asegurar la integridad del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PNP coordina con la ONPE y las Fuerzas Armadas

El jefe policial precisó que el mismo esquema opera en las regiones, donde el envío del material electoral ya empezó bajo custodia.

En esos desplazamientos, la PNP mantiene coordinación con la ONPE, la Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Armadas para responder ante cambios de ruta, dificultades de acceso o cualquier situación que altere el cronograma. La finalidad es que cada paquete llegue al local asignado antes del inicio de las votaciones.

El Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) concentra las mayores dificultades para el traslado terrestre, según López Mendoza.

Es de conocimiento público de todos que la zona del Vraem es la zona más complicada para poder trasladar vía terrestre el material electoral”, manifestó. En determinados distritos, las Fuerzas Armadas utilizarán helicópteros para llevar los paquetes hasta los locales de votación.

El comandante general explicó que el uso de aeronaves responde a condiciones de seguridad y accesibilidad en zonas donde los camiones no pueden completar el recorrido con la misma previsibilidad.

El despliegue busca evitar que la distancia o el estado de las vías retrase la llegada de las cédulas, ánforas y otros materiales. La coordinación incluye la identificación de puntos de entrega y la vigilancia de los trayectos definidos.

PNP también informó sobre operativos contra organizaciones criminales

Durante la entrevista, López Mendoza también se refirió a operativos contra organizaciones vinculadas con sicariato, secuestro y extorsión.

Indicó que las unidades de inteligencia buscan a Jolín Bazán Valderrama, alias “Jolín”, incorporado al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) por su presunto liderazgo en La Nueva Jauría. “Nosotros hacemos operativos diariamente y con resultados positivos”, afirmó el jefe policial.

Asimismo, informó que la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) detuvo a ocho personas por un incendio de vehículo en Lima Norte. Señaló que dos detenidos reconocieron su participación durante las diligencias.

El general pidió a las víctimas formalizar las denuncias, porque esos datos permiten avanzar en las investigaciones y aplicar protocolos para proteger su identidad en casos donde la exposición pueda representar un riesgo directo para ellas.

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