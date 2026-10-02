Los mayores de 60 años superarán a los menores de 15 años en Perú por primera vez en 2040

Un hombre joven asiste a una mujer mayor en el uso de un ordenador portátil en un aula de informática, mientras otros adultos participan en una capacitación en Lima. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Solo el 5% de los peruanos mayores de 50 años usó alguna herramienta de IA en el último año, frente al 28,4% de quienes tienen entre 18 y 29 años, de acuerdo con la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL 2025) de Osiptel, que midió por primera vez el uso de esta tecnología. El interés es alto. En un estudio de Rankmi de 2026 sobre trabajadores de empresas en Chile, Colombia, México y Perú, el 90,3% de los peruanos de 50 a 59 años tiene una actitud positiva hacia la IA, la proporción más alta de los cuatro países.

“Las empresas siguen diseñando para un consumidor de 30 años y tratan como secundario a un segmento que genera US$ 2 billones en la región. Con la inteligencia artificial están a tiempo de corregirlo. Es la primera tecnología que se adapta a cómo habla cada persona. Le hablas o le escribes como hablas tú, y te responde igual”, explica Diego Ganoza, CEO de Collective Intelligence y autor de Nunca es tarde para ser extraordinario, ensayo sobre inteligencia artificial para mayores de 50 años.

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Profesionales de la Generación Silver guían a sus colegas más jóvenes en una oficina corporativa, analizando gráficos de datos en una pantalla digital para mentoría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los Censos Nacionales 2025, los peruanos de 60 años o más ya son el 14,8% de la población, y el INEI proyecta que en 2040 superarán por primera vez a los menores de 15 años. En América Latina, uno de cada cuatro habitantes ya supera los 50 años, según Rankmi, y ese grupo genera una economía de US$ 2 billones, de acuerdo con el Mapa de Innovadores de la Economía Plateada y la Longevidad 2026 de BID Lab y Silver Ventures. El mismo estudio muestra que el Perú no figura entre los seis países con más innovaciones para este segmento, que es liderado por Brasil.

La mitad de los peruanos de 60 años o más sigue en el mercado laboral —trabaja o busca empleo— y entre los 60 y 69 años la proporción sube a dos de cada tres, según el INEI. Casi ocho de cada diez de quienes trabajan lo hacen en la informalidad, y menos de cuatro de cada diez están afiliados a un sistema de pensiones. Para ellos, la IA sirve en lo que ya hacen, como preparar cotizaciones, ordenar información y responder a clientes en menos tiempo.

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Un mapa de nodos luminosos conecta la experiencia tradicional de una persona mayor con la visión digital e inteligencia artificial de un joven. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conectados, pero sin IA

Más de la mitad de los peruanos de 60 años o más ya usa internet y casi todos se conectan desde el celular, según el INEI. Ese equipo basta para usar IA generativa. Los asistentes funcionan por voz o por texto, en lenguaje cotidiano, sin menús ni comandos que aprender.

Entre quienes no usan IA, el 39,2% dice que no la necesita y el 27,8% que no sabe cómo usarla, según la ERESTEL 2025.

“Ese ‘no la necesito’ es un problema de diseño. Una persona de 70 años quiere entender la carta del banco, resolver un trámite sin pedirle ayuda a un hijo, preparar mejor su consulta médica o responder rápido a un cliente. Si la IA le resuelve eso, la usa desde el primer día. Nadie se levanta con ganas de usar inteligencia artificial”, señala Ganoza.

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Él mismo propone que banca, seguros, retail, telecomunicaciones y salud prueben cada solución digital con clientes de 60, 70 y 80 años antes de lanzarla, diseñen cada servicio a partir de la tarea que ese cliente necesita resolver y mantengan un canal humano para cuando la IA no alcance.

Una mujer adulta mayor sonríe mientras navega por una aplicación en su teléfono inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La empresa que logre que sus clientes mayores entiendan la IA, la usen con confianza y resuelvan con ella su día a día se queda con ellos”, concluye Ganoza.

Diego Ganoza, que ha formado a más de 700 personas en IA, sumará 150 más el viernes 13 de noviembre en “IA era hora”, la sesión que Collective Intelligence realizará de 9 a. m. a 1 p. m. en el Cineplanet Alcázar de Miraflores. Dirigida a ejecutivos y dueños de negocio mayores de 50, enseñará a usar ChatGPT, NotebookLM y Claude desde el celular, en sus versiones gratuitas.

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