Alemania busca invertir en Perú: estos son los sectores en los que está interesado

La estrategia busca identificar oportunidades de inversión a partir de los proyectos que actualmente reciben apoyo técnico o financiero de Alemania. Foto: difusión

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Alemania busca ampliar la vinculación económica con Perú mediante una mayor participación del sector privado en los proyectos de cooperación que ambos países desarrollan. La Cooperación Alemana al Desarrollo en el Perú explicó que el nuevo enfoque busca identificar oportunidades que permitan la llegada de empresas alemanas al mercado peruano, así como generar alianzas con compañías locales.

La estrategia contempla aprovechar los proyectos que ya cuentan con respaldo técnico o financiero alemán para detectar áreas con potencial de inversión. Entre los sectores mencionados figuran la tecnología, el transporte, el agua y las energías renovables, además de iniciativas relacionadas con infraestructura que todavía se encuentran en etapas de diseño.

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Cooperación alemana busca conectar proyectos con inversión privada

Nicole Maldonado, jefa de la Cooperación Alemana al Desarrollo en el Perú, señaló que la institución está aplicando este modelo en los países donde participa con proyectos de cooperación. El objetivo es fortalecer el vínculo con empresas, especialmente de origen alemán y europeo, para identificar oportunidades que puedan beneficiar a ambas partes.

“Un nuevo enfoque que tenemos, implementado por las cooperaciones de desarrollo alrededor del mundo, es una mayor interacción con el sector privado, sobre todo alemán y europeo, porque creo que es muy bueno para ambas contrapartes”, sostuvo la jefa de la Cooperación Alemana al Desarrollo en el Perú, Nicole Maldonado, a la Agencia Andina.

Nicole Maldonado, jefa de la Cooperación Alemana al Desarrollo en el Perú, explicó que este enfoque ya se viene implementando en los países donde la entidad desarrolla iniciativas de cooperación. Foto: Superprof Perú

Según explicó, la cooperación puede servir como punto de conexión entre el crecimiento económico y los proyectos que ya se ejecutan en el país. “Con lo que hacemos en cooperación al desarrollo, pensamos conectar el crecimiento económico. Perú y Alemania tenemos proyectos y la idea es ver dónde también puede haber cooperación económica, es decir, donde hay chances de inversión para empresas alemanas que todavía no están aquí o compañías peruanas, o colaboración entre empresas de ambos países”, agregó.

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Tecnología, agua y energías renovables entre los sectores de interés

La representante alemana indicó que uno de los objetivos consiste en identificar los sectores donde las capacidades y soluciones desarrolladas por empresas de Alemania puedan ser utilizadas en Perú. En ese grupo aparecen la tecnología, el agua y las energías renovables, considerados espacios con posibilidades para una mayor cooperación empresarial.

“Siempre tratamos de ver cuáles son los sectores más propicios, como la tecnología alemana que puede usarse en el Perú, además de otros rubros de interés como transporte, agua y energías renovables”, manifestó.

El transporte también forma parte de esta agenda. Maldonado recordó la participación alemana en la Línea 2 del Metro de Lima y señaló que existe interés, desde la cooperación técnica, en las líneas 3 y 4. Sin embargo, precisó que estos últimos proyectos todavía se encuentran en una fase de diseño, por lo que aún no se trata de obras en ejecución.

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Alemania está interesado en las líneas 3 y 4. Foto: ATU

Cooperación alemana mantiene portafolio de S/ 6.000 millones

La presencia de la cooperación alemana en Perú se extiende por 65 años y actualmente comprende un portafolio de aproximadamente S/ 6.000 millones en proyectos. Las iniciativas se concentran en cuatro áreas consideradas prioritarias: cambio climático, protección de bosques y biodiversidad, gobernabilidad y desarrollo urbano.

“El portafolio actual es bastante grande y eso nos dice algo sobre cómo es la cooperación alemana ahora, con alrededor de 6,000 millones de soles, una suma importante”, refirió Maldonado.

La búsqueda de oportunidades de inversión ocurre además en un contexto en el que Alemania mantiene perspectivas de recuperación económica. La OCDE elevó en septiembre su previsión de crecimiento para la economía alemana durante 2026 a 1,1%, cuatro décimas más que su estimación de junio. Para 2027, la organización también proyecta una expansión de 1,1%.

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Alemania enfrenta un escenario económico con incertidumbre

La OCDE también proyectó un crecimiento de 1,0% para la zona del euro y de 2,9% para la economía mundial durante 2026. Para 2027, sus estimaciones apuntan a expansiones de 1,0% y 3,0%, respectivamente.

Sin embargo, el organismo advirtió que persisten factores que podrían afectar el desempeño económico. Entre ellos se encuentran los conflictos internacionales, los aranceles, las restricciones a las exportaciones y fenómenos meteorológicos como El Niño. La OCDE también señaló que una menor rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial frente a las expectativas podría limitar el crecimiento.