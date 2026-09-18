Buscan ampliar Puerto del Callao con inversión de USD 1.470 millones

El proyecto es evaluado por el sector Transportes en coordinación con la concesionaria para responder al aumento de las operaciones portuarias. Foto: Logística 360

Guardar

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que DP World Callao, concesionaria del Muelle Sur, evalúa ejecutar una inversión de USD 1.470 millones para ampliar la capacidad del terminal portuario. El proyecto contempla nueva infraestructura y equipamiento, además de intervenciones orientadas a mejorar el movimiento de carga y la conexión con las vías de acceso.

La propuesta forma parte de las iniciativas que el sector Transportes revisa junto con la empresa operadora para acompañar el crecimiento de la actividad portuaria. Como parte de este proceso, funcionarios del MTC realizaron una visita técnica al terminal y sostuvieron una reunión con representantes de DP World Callao para evaluar las inversiones previstas.

PUBLICIDAD

Propuesta contempla ampliación del terminal

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la Adenda N.° 4, presentada por DP World Callao, que considera recursos por aproximadamente USD 1.470 millones, incluido el IGV. El plan incorpora la ampliación de la infraestructura portuaria, la incorporación de nuevo equipamiento y la implementación del Antepuerto del Callao.

La iniciativa también plantea intervenciones en las vías de acceso al terminal, con el propósito de acompañar el aumento de su capacidad operativa. La propuesta todavía se encuentra en evaluación y requiere la participación coordinada de distintas entidades vinculadas al sistema de transporte y al desarrollo de la infraestructura.

PUBLICIDAD

En la evaluación participan la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Dirección General de Infraestructura de Transportes (DGISTR), Provías y la Municipalidad Provincial del Callao. Foto: Tierra Viva Hoteles

Entidades revisarán accesos y capacidad logística

El proceso involucra a la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Dirección General de Infraestructura de Transportes (DGISTR), Provías y la Municipalidad Provincial del Callao. Estas instituciones deberán articular acciones para que la expansión de la capacidad del terminal esté acompañada por mejoras en los accesos y en el desplazamiento de los vehículos de carga.

La coordinación entre las entidades busca atender el impacto que tendría una mayor actividad del Muelle Sur sobre el sistema vial del Callao. El MTC señaló que la evaluación de las inversiones considera tanto el crecimiento de la infraestructura portuaria como las condiciones necesarias para mantener el flujo de transporte de mercancías.

PUBLICIDAD

Muelle Sur movilizó más de 2 millones de TEU

Durante 2025, el Muelle Sur alcanzó un récord de 2.079 millones de TEU movilizados, volumen que representó aproximadamente el 62,5% de los contenedores trasladados en el Callao. Este resultado refleja el peso del terminal dentro de las operaciones portuarias de la zona.

Tras la ampliación del Muelle Bicentenario, el terminal dispone actualmente de una capacidad instalada de hasta 2,7 millones de TEU por año. La nueva propuesta de inversión apunta a ampliar nuevamente la infraestructura y los recursos disponibles para atender el crecimiento de las operaciones.

Funcionarios del MTC visitaron el terminal y se reunieron con DP World Callao para revisar las inversiones previstas. Foto: Portal Portuario

Revisan corredor marítimo y conexión eléctrica

Durante la visita también se evaluó la implementación del Corredor Humanitario Marítimo Callao–Paita, diseñado para permitir el traslado de ayuda esencial hacia el norte del país si eventuales interrupciones de las carreteras dificultan el transporte terrestre.

PUBLICIDAD

Asimismo, las autoridades verificaron los trabajos del Sistema de Conexión Shore Power en los Muelles 2 y 3. La obra demanda una inversión de USD 3,69 millones, registra un 95% de avance físico y tiene prevista su culminación para octubre de 2026.