Puerto del Callao y PortMiami firman hermandad: lo que implica y lo dicho por el embajador de Estados Unidos en Perú

El acto contó con la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, y el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro. Foto: difusión

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El Puerto del Callao y PortMiami suscribieron un acuerdo de “puertos hermanos” que busca establecer una relación de cooperación entre ambas terminales. La iniciativa fue presentada como una oportunidad para desarrollar proyectos conjuntos y generar nuevas posibilidades para la actividad portuaria, logística y marítima entre Perú y Estados Unidos.

La firma se realizó con la participación del ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, y del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro. El representante estadounidense destacó el papel que cumple el Callao en la economía peruana y vinculó el acuerdo con los proyectos de modernización de la infraestructura marítima y naval.

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Una alianza que busca generar cooperación

Durante la ceremonia, Tangherlini sostuvo que el convenio debe trascender una formalidad entre autoridades y convertirse en un mecanismo para impulsar iniciativas de beneficio mutuo. “La hermandad con el puerto de Miami no debe ser vista como un acto simbólico o protocolar solamente, sino que debe convertirse en una plataforma de cooperación y generación de valor para ambas ciudades y puertos. Estoy convencido de que, con visión de futuro, esta relación puede convertirse en un referente de cooperación portuaria entre el Perú y EE.UU.”, señaló.

El acuerdo se suma a otros vínculos establecidos entre instalaciones portuarias peruanas y estadounidenses. Navarro recordó el convenio suscrito en 2024 entre Paita, en Piura, y Hueneme, en California, orientado a conectar la agroexportación del norte peruano con la costa oeste de Estados Unidos. “Hoy abrimos otro capítulo de cooperación entre nuestros países”, puntualizó.

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Capitán del Puerto del Callao anuncia plan de recuperación de contenedores. Fuente: Canal N

Estados Unidos destaca el papel del Callao

Navarro remarcó la relevancia que tiene el Callao para Estados Unidos y señaló que su país busca participar en el proceso de crecimiento y modernización del terminal. “Para nosotros Callao es muy importante. Para Estados Unidos, Callao es el motor económico del Perú; quiere ser parte de ese crecimiento en todos los pasos. Se ve en lo que estamos haciendo para la modernización del puerto y vamos a seguir aquí en el futuro de esta infraestructura. Estamos trabajando de cerca con la naval, asegurándonos que Estados Unidos sea parte del futuro post-panamax shipyard que va a construir. Que cuando se mire a los cruceros, también EE.UU. sea parte”, declaró.

El embajador también hizo referencia a la base naval del Callao y a las inversiones previstas para su modernización. “Celebramos los significativos avances que el Perú viene impulsando en el fortalecimiento y modernización de su infraestructura marítima y naval. Un claro ejemplo de este compromiso es el proyecto de US$ 1,500 millones para la ejecución de la fase 1 y 2 de la base naval del Callao”, detalló.

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Inversiones y expansión de la infraestructura

De acuerdo con Navarro, el proyecto cuenta con el respaldo y la experiencia técnica del cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos. “Una iniciativa que cuenta con el respaldo y vasta experiencia técnica del cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos. Este proyecto puede fortalecer los servicios portuarios y logísticos del país, también puede ayudar a que el Callao reciba más cruceros y desarrolle nuevas actividades relacionadas con el turismo y servicios marítimos”, añadió.

La modernización de la infraestructura se desarrolla en paralelo con una propuesta para ampliar la capacidad del Muelle Sur, operado por DP World Callao. La empresa evalúa una inversión de USD 1.470 millones, contemplada en la Adenda N.° 4, que incluye nueva infraestructura y equipamiento, además de la implementación del Antepuerto del Callao.

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Navarro mencionó también el acuerdo firmado en 2024 entre los puertos de Paita, en Piura, y Hueneme, en California, que busca vincular la agroexportación del norte del Perú con la costa oeste estadounidense. Foto: Andina

La propuesta también considera mejoras en las vías de acceso al terminal. Su evaluación involucra al MTC, la Autoridad Portuaria Nacional, la Dirección General de Infraestructura de Transportes, Provías y la Municipalidad Provincial del Callao, debido al impacto que una mayor capacidad portuaria tendría sobre el transporte de mercancías.

El movimiento de carga y nuevos proyectos

El Muelle Sur movilizó 2,079 millones de TEU durante 2025, equivalente a aproximadamente el 62,5% de los contenedores trasladados en el Callao. Luego de la ampliación del Muelle Bicentenario, el terminal cuenta con una capacidad instalada de hasta 2,7 millones de TEU anuales.

Durante la visita de funcionarios del MTC también se revisó el Corredor Humanitario Marítimo Callao–Paita, previsto para facilitar el traslado de ayuda esencial hacia el norte ante eventuales interrupciones de las carreteras. Además, se verificó el avance del Sistema de Conexión Shore Power en los Muelles 2 y 3, proyecto que demanda USD 3,69 millones y registra un avance físico de 95%.

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