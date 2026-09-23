Perú

Puerto del Callao y PortMiami firman hermandad: lo que implica y lo dicho por el embajador de Estados Unidos en Perú

El acuerdo busca fortalecer la cooperación marítima entre Perú y Estados Unidos, en un contexto marcado por proyectos de modernización, ampliación de capacidad y nuevas inversiones en infraestructura portuaria

El acto contó con la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, y el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro.
El acto contó con la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, y el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro. Foto: difusión
Guardar

El Puerto del Callao y PortMiami suscribieron un acuerdo de “puertos hermanos” que busca establecer una relación de cooperación entre ambas terminales. La iniciativa fue presentada como una oportunidad para desarrollar proyectos conjuntos y generar nuevas posibilidades para la actividad portuaria, logística y marítima entre Perú y Estados Unidos.

La firma se realizó con la participación del ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, y del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro. El representante estadounidense destacó el papel que cumple el Callao en la economía peruana y vinculó el acuerdo con los proyectos de modernización de la infraestructura marítima y naval.

PUBLICIDAD

Una alianza que busca generar cooperación

Durante la ceremonia, Tangherlini sostuvo que el convenio debe trascender una formalidad entre autoridades y convertirse en un mecanismo para impulsar iniciativas de beneficio mutuo. “La hermandad con el puerto de Miami no debe ser vista como un acto simbólico o protocolar solamente, sino que debe convertirse en una plataforma de cooperación y generación de valor para ambas ciudades y puertos. Estoy convencido de que, con visión de futuro, esta relación puede convertirse en un referente de cooperación portuaria entre el Perú y EE.UU.”, señaló.

El acuerdo se suma a otros vínculos establecidos entre instalaciones portuarias peruanas y estadounidenses. Navarro recordó el convenio suscrito en 2024 entre Paita, en Piura, y Hueneme, en California, orientado a conectar la agroexportación del norte peruano con la costa oeste de Estados Unidos. “Hoy abrimos otro capítulo de cooperación entre nuestros países”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Capitán del Puerto del Callao anuncia plan de recuperación de contenedores. Fuente: Canal N

Estados Unidos destaca el papel del Callao

Navarro remarcó la relevancia que tiene el Callao para Estados Unidos y señaló que su país busca participar en el proceso de crecimiento y modernización del terminal. “Para nosotros Callao es muy importante. Para Estados Unidos, Callao es el motor económico del Perú; quiere ser parte de ese crecimiento en todos los pasos. Se ve en lo que estamos haciendo para la modernización del puerto y vamos a seguir aquí en el futuro de esta infraestructura. Estamos trabajando de cerca con la naval, asegurándonos que Estados Unidos sea parte del futuro post-panamax shipyard que va a construir. Que cuando se mire a los cruceros, también EE.UU. sea parte”, declaró.

El embajador también hizo referencia a la base naval del Callao y a las inversiones previstas para su modernización. “Celebramos los significativos avances que el Perú viene impulsando en el fortalecimiento y modernización de su infraestructura marítima y naval. Un claro ejemplo de este compromiso es el proyecto de US$ 1,500 millones para la ejecución de la fase 1 y 2 de la base naval del Callao”, detalló.

Inversiones y expansión de la infraestructura

De acuerdo con Navarro, el proyecto cuenta con el respaldo y la experiencia técnica del cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos. “Una iniciativa que cuenta con el respaldo y vasta experiencia técnica del cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos. Este proyecto puede fortalecer los servicios portuarios y logísticos del país, también puede ayudar a que el Callao reciba más cruceros y desarrolle nuevas actividades relacionadas con el turismo y servicios marítimos”, añadió.

La modernización de la infraestructura se desarrolla en paralelo con una propuesta para ampliar la capacidad del Muelle Sur, operado por DP World Callao. La empresa evalúa una inversión de USD 1.470 millones, contemplada en la Adenda N.° 4, que incluye nueva infraestructura y equipamiento, además de la implementación del Antepuerto del Callao.

Navarro mencionó también el acuerdo firmado en 2024 entre los puertos de Paita, en Piura, y Hueneme, en California, que busca vincular la agroexportación del norte del Perú con la costa oeste estadounidense.
Navarro mencionó también el acuerdo firmado en 2024 entre los puertos de Paita, en Piura, y Hueneme, en California, que busca vincular la agroexportación del norte del Perú con la costa oeste estadounidense. Foto: Andina

La propuesta también considera mejoras en las vías de acceso al terminal. Su evaluación involucra al MTC, la Autoridad Portuaria Nacional, la Dirección General de Infraestructura de Transportes, Provías y la Municipalidad Provincial del Callao, debido al impacto que una mayor capacidad portuaria tendría sobre el transporte de mercancías.

El movimiento de carga y nuevos proyectos

El Muelle Sur movilizó 2,079 millones de TEU durante 2025, equivalente a aproximadamente el 62,5% de los contenedores trasladados en el Callao. Luego de la ampliación del Muelle Bicentenario, el terminal cuenta con una capacidad instalada de hasta 2,7 millones de TEU anuales.

Durante la visita de funcionarios del MTC también se revisó el Corredor Humanitario Marítimo Callao–Paita, previsto para facilitar el traslado de ayuda esencial hacia el norte ante eventuales interrupciones de las carreteras. Además, se verificó el avance del Sistema de Conexión Shore Power en los Muelles 2 y 3, proyecto que demanda USD 3,69 millones y registra un avance físico de 95%.

Temas Relacionados

Puerto del CallaoEstados Unidosperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Zuliet Seminario supera un tropiezo en la pasarela durante la ceremonia de bienvenida del Miss Grand International 2026

La representante peruana continuó su recorrido en la pasarela pese a un breve traspié y horas después agradeció a sus seguidores el acompañamiento durante el certamen internacional

Zuliet Seminario supera un tropiezo en la pasarela durante la ceremonia de bienvenida del Miss Grand International 2026

Naldy Saldaña y Óscar Custodio estuvieron frente a frente, pero cantante lamentó que empresario no le pidiera disculpas

El Ministerio Público citó a la cantante y al dueño de ‘La Bella Luz’ en medio de la investigación vinculada a Saldaña.

Naldy Saldaña y Óscar Custodio estuvieron frente a frente, pero cantante lamentó que empresario no le pidiera disculpas

“No hay una disminución en el flujo de los alimentos”, afirma el Midagri tras alarma de escasez por el fenómeno El Niño

El titular del Midagri, Marco Vinelli, detalló las medidas adoptadas para asegurar el abastecimiento en Lima y atender posibles interrupciones de las vías de transporte ante eventuales emergencias

“No hay una disminución en el flujo de los alimentos”, afirma el Midagri tras alarma de escasez por el fenómeno El Niño

Rafael López Aliaga niega ruptura con Fuerza Popular: “Samuel Daza es un accidente, un hipo. Yo no soy loco”

El líder de Renovación Popular minimizó su enfrentamiento con el candidato fujimorista y defendió la continuidad de la coordinación política entre ambas fuerzas en el Congreso

Rafael López Aliaga niega ruptura con Fuerza Popular: “Samuel Daza es un accidente, un hipo. Yo no soy loco”

Gianluca Lapadula, entusiasmado por su regreso a la selección peruana: “Me siento muy orgulloso de estar aquí”

Un año y medio ha sido el tiempo en el que ‘Il Peruviano’ ha estado alejado del deber nacional. Por su buen hacer en Universitario, ahora, ha vuelto a ser llamado en la conducción del seleccionador Mano Menezes

Gianluca Lapadula, entusiasmado por su regreso a la selección peruana: “Me siento muy orgulloso de estar aquí”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga, denunciado por el fujimorista Samuel Daza ante el JNE por “coacción y chantaje político”

Rafael López Aliaga, denunciado por el fujimorista Samuel Daza ante el JNE por “coacción y chantaje político”

Se frustra sesión de la Corte Suprema donde se iba a ver caso contra Pedro Castillo por el golpe de Estado

Presidenta del PJ rechaza declaraciones de Keiko Fujimori ante la ONU: “No las puedo permitir”

“Si atacas, harás daño a Fuerza Popular”: Revelan advertencia que Rafael López Aliaga envió a Samuel Daza

Escudo de las Américas: Perú aplicará sanciones conjuntas a miembros de Sendero Luminoso y otras organizaciones criminales

ENTRETENIMIENTO

Zuliet Seminario supera un tropiezo en la pasarela durante la ceremonia de bienvenida del Miss Grand International 2026

Zuliet Seminario supera un tropiezo en la pasarela durante la ceremonia de bienvenida del Miss Grand International 2026

Naldy Saldaña y Óscar Custodio estuvieron frente a frente, pero cantante lamentó que empresario no le pidiera disculpas

Pareja de Naldy Saldaña respalda a cantante tras acusaciones de infidelidad con José Burga: “Quieren desacreditar su denuncia”

Pierina Guerrero responde a Doménico Benavides tras exposición de sus chats: “Siento nuevamente la misma humillación”

BTS en Perú: habrá show de drones en la Costa Verde para recibir a la banda, el primero para la agrupación en Latinoamérica

DEPORTES

Gianluca Lapadula, entusiasmado por su regreso a la selección peruana: “Me siento muy orgulloso de estar aquí”

Gianluca Lapadula, entusiasmado por su regreso a la selección peruana: “Me siento muy orgulloso de estar aquí”

Entradas del Alianza Lima vs Palestino: precios y cómo comprar boletos para el partido amistoso a disputarse en Matute

Juan Pablo Varillas, el hombre de la remontadas: despachó a Murkel Dellien en Buenos Aires y clasificó a cuartos de final

Diego Kochen le cierra la puerta a la selección peruana: “Mi atención está completamente centrada en Estados Unidos”

Jairo Concha reveló charla con Mano Menezes sobre su función en la selección peruana: “Es importante tener la confianza del DT”