¿Nuevo retiro de AFP de 4 UTI? Nueve propuestas anteriores buscaban desembolso de S/22.000

Un nuevo proyecto de retiro de AFP vuelve a poner sobre la mesa el acceso libre para los afiliados. - Crédito Andina

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El retiro de AFP podría tener apoyo nuevamente en el Congreso e impulsarse para aprobarse en el corto plazo. La diputada por Huancavelica Catherin Palomino, de Juntos Por el Perú, reveló a través de sus redes sociales que presentó un proyecto para retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones dirigido a todos los afiliados.

“La propuesta busca que los afiliados puedan disponer de parte de sus propios recursos ante escenarios de dificultad económica, especialmente considerando los riesgos que los fenómenos climáticos pueden generar sobre la actividad económica y los hogares. El BCRP ha documentado que los eventos asociados a El Niño pueden generar presiones inflacionarias y afectar el crecimiento económico”, apuntó en el video compartido por X (Twitter).

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Si bien aún no se detalla el monto que permitiría retirar, este podría ser similar a acceso anteriores, y también al que pedían los nueve proyectos de ley que se presentaron en el Congreso anterior para validar el noveno retiro. Este era de hasta 4 UIT, equivalente a S/22.000 para este 2026.

Ante la inminente crisis económica y los efectos del Fenómeno del Niño, se ha presentado un proyecto de ley para permitir el retiro voluntario y progresivo de los fondos de la AFP. La propuesta busca priorizar los derechos de los afiliados sobre las ganancias de las administradoras de pensiones. - X @CatherinPalomin

Se vendría el noveno retiro

¿Sabías que ya han habido ocho retiros de AFP? Si bien no todos implicaban un acceso de 4 UIT —algunos, como los primeros, fueron acotados a los afiliados que ya no estaban laborando—, los últimos que se aprobaron sí permitieron que todos los afiliados pudieran solicitar sacar hasta 4 UIT —el monto varía dependiendo de la UIT vigente en cada año de acceso— de sus cuentas individuales de capitalización.

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Así, el último fue el octavo retiro, el que se aprobó el 2025 y corrió hasta enero de 2026. Este permitió que los afiliados accedieran a hasta S/22.000 (originalmente fue de S/21.400 con la UIT vigente de 2025, pero subió cuando la UIT de 2026 entró en vigencia).

Era inminente. El Congreso vuelve a ir por el retiro AFP, que ahora tendrá que pasar por cámara de diputados y senadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Mientras, los anteriores accesos a los fondos de pensiones tuvieron estas características:

Primer retiro (2020): Aprobó retirar hasta S/2.000 para afiliados que no aportaron en los últimos 6 meses

Segundo retiro (2020): Hasta el 25 % del fondo total, con un tope de 3 UIT (S/12.900)

Tercer retiro (2021): Hasta 1 UIT (S/4.400) para afiliados sin aportes recientes

Cuarto retiro (2021): Hasta 3 UIT (S/13.200) para todos los afiliados, exceptuando a los que calificaban para el régimen REJA

Quinto retiro (2022): Hasta 4 UIT (S/18.400) sin restricciones, aplicable a todos los afiliados del Sistema Privado de Pensiones

Sexto retiro (2023): Enfocado en sectores específicos (fondos inactivos por cierto periodo)

Séptimo retiro (2024): Ley N° 32002, que autorizó la liberación de hasta 4 UIT (S/20.600) para todos los afiliados

Octavo retiro (2025): Ley N° 32445, que permitió el retiro de hasta 4 UIT (S/21.400 en 2026 y S/22.000 en 2026) para todos los afiliados.

Noveno retiro (2026): Aún no se debate y no se conocen detalles del monto exacto, pero se ha confirmado que se ha presentado el primer proyecto.

Si es que se aprueba el retiro, quienes hagan uso de este, no podrán acceder a la pensión mínima en la ONP al jubilarse. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Se presentaron nueve proyectos

Este año se presentaron ya nueve proyectos de retiro de AFP en el Congreso, luego de que el octavo acceso venciera en enero de 2026.

Sin embargo, los congresistas que lo propusieron ya no están en el Parlamento y se pasó el tiempo para que pudieran ser discutidos. Eso no descarta que algunos partidos, que si se mantienen en el cargo (como Renovación Popular), puedan rescatar los proyectos de sus anteriores congresistas.

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Estos fueron los proyectos de ley que se presentaron este año, en el Congreso anterior: